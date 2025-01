6 dicas para planejar o espaço do home office

Os novos formatos de trabalho estabelecidos durante a pandemia da COVID-19, como o home office e o trabalho híbrido, tornaram-se permanentes, levando a uma reestruturação significativa dos espaços nas residências. Essa nova realidade impulsionou a necessidade planejar um escritório em casa, o famoso home office. Seja um cômodo dedicado a isso ou a adaptação de um “cantinho” do quarto ou da sala para esta função.

“Ter um quarto exclusivo para o home office oferece uma clara separação entre vida profissional e pessoal, permitindo maior foco e organização. No entanto, adaptar um cantinho no quarto ou na sala pode ser igualmente funcional. O essencial é que o espaço atenda às necessidades de ergonomia, iluminação e conforto, favorecendo a produtividade e o bem-estar”, explica afirma Marilis Ceccarelli, arquiteta da Construtora PATRIANI.

Segundo ela, cada detalhe desse espaço pode fazer diferença na rotina de trabalho. “O planejamento de um home office envolve mais do que simplesmente escolher móveis e equipamentos. É essencial criar um ambiente que favoreça a produtividade e o bem-estar. Quando bem projetado, pode aumentar significativamente a eficiência e o conforto, permitindo que o trabalho seja realizado de maneira mais fluida e com menos interrupções”, afirma.

A seguir, a profissional lista dicas para quem está se preparando para montar um escritório em casa. Confira!

1. Cores para o home office

A escolha das cores é importante para um ambiente de trabalho produtivo. Opte pelas mais neutras e claras para bancadas e armários, como branco, bege e cinza.

“Essas tonalidades ajudam a criar uma sensação de tranquilidade e amplitude, promovendo concentração”, explica Marilis Ceccarelli. Enquanto, para detalhes, procure utilizar cores suaves como azul-claro ou verde, conhecidas por estimular a criatividade e reduzir o estresse.

2. Iluminação adequada

Uma boa iluminação é determinante para um espaço home office. É interessante combinar luz natural e artificial, além de lembrar de posicionar a mesa próxima a uma janela para aproveitar a luz do dia, mas evitando reflexo na tela do computador.

Para a iluminação artificial, luminárias de mesa ajustáveis e luzes de teto com temperatura de cor neutra são ideais para manter o ambiente bem iluminado sem causar cansaço visual.

A disposição dos móveis pode facilitar a rotina (Imagem: Alto Astral | Shutterstock)

3. Posicionamento dos móveis

A disposição dos móveis deve priorizar a ergonomia e a funcionalidade, posicionando a mesa de trabalho de forma que a cadeira permita uma postura adequada, com a tela do computador na altura dos olhos. Além disso, utilize prateleiras e estantes próximas para facilitar o acesso a materiais de trabalho, mantendo o espaço organizado e livre de desordem.

4. Priorize o conforto

É importante buscar uma cadeira ergonômica que suporte bem a coluna e proporcione conforto, fator primordial para um home office produtivo. Adicione almofadas e tapetes macios para tornar o ambiente mais acolhedor. Plantas também são uma ótima adição, pois ajudam a purificar o ar e trazem um toque de natureza ao espaço.

5. Ambiente arejado

A ventilação adequada é fundamental para manter o ambiente de trabalho saudável. Manter as janelas abertas para permitir a circulação de ar fresco reflete no bem-estar do espaço. Se isso não for viável, considere o uso de ventiladores ou purificadores de ar para garantir que o ambiente permaneça arejado.

6. Cuide da acústica

A acústica do home office pode impactar diretamente na produtividade e concentração. Para minimizar ruídos externos, Marilis Ceccarelli sugere o uso de tapetes, cortinas grossas e painéis acústicos. Esses elementos ajudam a absorver o som, criando um ambiente mais silencioso e propício para o trabalho.

Por Deise Ramos