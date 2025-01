Veja a previsão do horóscopo para fevereiro de 2025

No início de fevereiro, o Sol em Aquário formará conjunção com Mercúrio e aspecto tenso com Urano. Isso trará uma fase com mais energia mental, o que poderá ser favorável para ideias inovadoras, quebra de padrões e a busca pelos próprios ideais, visando a um futuro melhor para todos. Porém, essa energia indicará, também, possíveis ideias que não se efetivarão, atos de rebeldia e desentendimentos.

No dia 18, o Astro-Rei chegará ao signo de Peixes e estará em conjunção com Mercúrio. Isso, por sua vez, evidenciará um período mais calmo e de maior introspecção. Portanto, será necessário voltar a atenção para o lado interno e encerrar alguns ciclos. Ao mesmo tempo, a sensibilidade ficará mais aflorada, o que poderá levar a mal-entendidos e confusões.

A força de Vênus na arte e no amor

Vênus em Áries fará conjunção com Netuno no início do mês, favorecendo as atividades artísticas, pois haverá mais sensibilidade. Contudo, esse movimento também poderá levar ao excesso de fantasias e ilusões, especialmente nos relacionamentos, gerando frustração.

Depois, por volta da metade de fevereiro, Vênus se afastará de Netuno, formará bom aspecto com Júpiter e seguirá em Áries, sugerindo mais praticidade. Além disso, haverá a possibilidade de encontrar harmonia no amor.

Outros movimentos importantes

Marte seguirá em movimento retrógrado no signo de Câncer durante todo o mês, indicando a importância de rever as ações e ter mais cautela. Afinal, a intensidade emocional poderá causar algumas confusões. Júpiter seguirá em Gêmeos, apontando para um período movimentado e que favorecerá viagens, estudos e tudo o que leve a expandir o conhecimento interno e externo.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de forma mais ou menos intensa de acordo com a maneira como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

A tendência é que a presença do ariano seja mais solicitada nos grupos que frequenta (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá significativamente com os amigos. A tendência será que a sua presença seja mais solicitada nos grupos que frequenta. Além disso, o período se mostrará propício para se dedicar aos seus ideais e propósitos de vida. Por volta da metade de fevereiro, o cenário mudará. Você entrará em uma fase mais introspectiva e de encerramentos. Busque se afastar dos burburinhos externos e voltar a sua atenção para o lado interno.

Relacionamentos

Após uma fase de finalizações, o desejo de se relacionar tenderá a estar bastante presente em sua vida. Apesar disso, deverá ter mais cautela no início do mês. Afinal, poderá criar muitas ilusões em relação ao outro e ao que deseja em um relacionamento, vindo a se frustrar. Depois, a tendência será de um período favorável para se harmonizar consigo e com o outro.

Trabalho e dinheiro

No início de fevereiro, provavelmente surgirão oportunidades para trabalhar em grupo. Além disso, você terá mais habilidade para liderar equipes e compartilhar o seu conhecimento. Também será um momento propício para se dedicar aos seus ideais e propósitos. Depois, você entrará em um período mais introspectivo. Procure encerrar ciclos e se alinhar com o que deseja construir para o futuro.

Touro

O taurino viverá um período de encerramentos no setor afetivo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Em fevereiro, você dedicará mais atenção aos amigos e às atividades em grupo. Será um bom momento para nutrir novas ideias, conhecer novas pessoas e flexibilizar sua maneira de pensar. No início do mês, contudo, procure atentar-se aos impulsos. Isso porque eles o(a) levarão a agir de maneira intensa e precipitada. De modo geral, o mês se mostrará propício para se dedicar às ações sociais, tornando o mundo um lugar melhor e mais alinhado com os seus ideais.

Relacionamentos

Você viverá um período de encerramentos no setor afetivo. A tendência será que se confunda, especialmente no início do mês, se deixando levar por ilusões. Isso poderá causar um certo desequilíbrio. Ainda em fevereiro, deverá perceber os padrões repetitivos e se comprometer a encerrar os ciclos necessários. Para ter mais clareza, procure se dedicar às práticas espirituais e se atentar à forma como vê o outro. Afinal, poderá se enganar com mais facilidade.

Trabalho e dinheiro

Surgirão, possivelmente, mais oportunidades para trabalhar em grupo e para se dedicar a algum projeto profissional que esteja alinhado com os seus ideais e valores. O início do mês será um período favorável para ganhar mais dinheiro e aumentar a sua renda. Portanto, aproveite as oportunidades que surgirem, mas tome cuidado com a propensão aos gastos excessivos. Por fim, atente-se às negociações para evitar ser enganado(a).

Gêmeos

O período será favorável para o geminiano receber o reconhecimento das pessoas que admira (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Durante este mês, você terá mais energia para cuidar do que deseja se tornar no futuro. Ademais, seu brilho pessoal tenderá a estar em alta. Portanto, aproveite essa visibilidade. No início de fevereiro, entretanto, alguns imprevistos poderão gerar tensão. Logo, para evitar agir de maneira precipitada, procure acalmar os ânimos. Afinal, isso poderá levá-lo(a) a rompimentos e conflitos desnecessários.

Relacionamentos

Neste mês, você se aproximará mais dos amigos. Será o momento de criar uma rede de afeto da qual receba apoio, além de se aproximar de pessoas que tenham ideais em sintonia com os seus. Ainda nesta fase, busque cuidar do futuro da relação amorosa, alinhando expectativas e propósitos com a pessoa amada. No entanto, poderá fantasiar o relacionamento, o que levará a frustrações e decepções. Portanto, atente-se a isso.

Trabalho e dinheiro

Você dedicará mais atenção ao campo profissional. Será um período favorável para receber o reconhecimento das pessoas que admira. Além disso, possivelmente surgirão boas oportunidades e mudanças no trabalho. No início de fevereiro, porém, poderão ocorrer imprevistos e mudanças repentinas, o que irá gerar tensões, conflitos e rompimentos precipitados. Logo, atente-se a isso e controle os impulsos.

Câncer

O canceriano terá mais energia, entusiasmo e otimismo para viver novas aventuras e se dedicar ao que lhe traz crescimento (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Após um período desafiador, você terá mais energia, entusiasmo e otimismo para viver novas aventuras e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Será um bom momento para planejar alguma viagem, bem como se dedicar aos estudos, fazer alguma prova ou iniciar um novo curso. No início do mês, todavia, você tenderá a se deixar levar por impulsos, além de se deparar com imprevistos e mudanças repentinas.

Relacionamentos

Ao longo deste mês, você dedicará mais atenção ao setor afetivo. No início de fevereiro, haverá a possibilidade de se enganar com facilidade, criando fantasias. Isso poderá levar a frustrações. Depois, o cenário irá melhorar. Será um bom momento para cuidar do futuro do relacionamento, encontrando harmonia. Além disso, esta se mostrará uma boa fase para as relações profissionais.

Trabalho e dinheiro

Você se sentirá mais confiante e otimista em relação à vida. Por isso, busque se dedicar à realização dos seus sonhos, aprimorar suas habilidades e iniciar estudos que possam contribuir com a carreira. Por volta da metade do mês, a tendência será de um período favorável para melhorar a renda. Poderão também surgir boas oportunidades de trabalho. Logo, atente-se a isso e se dedique ao que lhe traz crescimento pessoal e profissional.

Leão

O leonino dedicará mais atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais equilíbrio (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

Neste mês, especialmente no início dele, você entrará mais em contato com o lado obscuro da alma. Portanto, tenderá a ser uma fase desafiadora, mas necessária para conseguir tomar consciência dos padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los. Por sua vez, o começo de fevereiro demandará que encontre formas de acalmar os ânimos. Afinal, surgirão imprevistos que irão gerar tensão, o que o(a) fará agir de maneira intensa e rebelde.

Relacionamentos

No início de fevereiro, você dedicará mais atenção aos seus relacionamentos, buscando encontrar mais equilíbrio. Apesar disso, a tendência será que ocorram mudanças inesperadas que abalarão as relações, levando a rompimentos precipitados. Depois, por volta da metade do mês, a vida afetiva terá uma fase favorável, com possibilidade de viver novas e alegres aventuras com a pessoa amada.

Trabalho e dinheiro

Em fevereiro, a tendência será de um momento mais introspectivo. Com isso, poderá ter menos motivação para trabalhar. Procure respeitar esse movimento, mas também encontrar um caminho de equilíbrio, conseguindo o crescimento que busca. Por volta da metade do mês, os dias se mostrarão favoráveis para aumentar a renda. Portanto, aproveite as oportunidades que surgirem.

Virgem

O virginiano passará por uma fase de mudanças e se sentirá mais produtivo (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início de fevereiro, você dedicará mais atenção às atividades da rotina. A tendência será de um período movimentado e sujeito a imprevistos, o que poderá causar tensões e afetar a sua saúde. Para acalmar os ânimos, evite agir de maneira precipitada. Ainda nesta fase, os dias se mostrarão favoráveis para realizar mudanças no cotidiano, deixando-o mais prático e alinhado com o que realmente deseja.

Relacionamentos

Você se sentirá um tanto confuso no campo afetivo no início de fevereiro. Busque ter cautela com o excesso de expectativas que possivelmente criará. Afinal, isso poderá levar a frustrações e ao contato com feridas profundas, gerando desconfortos. Será um mês importante para reconhecer os padrões nocivos em suas relações. Ao longo do processo, tome cuidado com os seus sentimentos, pois tenderá a estar mais sensível.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, você se sentirá mais produtivo(a). Será uma fase de mudanças no ambiente de trabalho. Com isso, haverá a possibilidade de imprevistos e de se sobrecarregar com os afazeres. Portanto, procure organizar melhor a sua rotina e evite assumir mais compromissos do que consegue cumprir. Por volta da metade de fevereiro, o momento se mostrará favorável para realizar parcerias que poderão beneficiá-lo(a).

Libra

O libriano passará por uma fase de bastante intensidade e estará com as emoções à flor da pele (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, haverá bastante intensidade. Afinal, você estará com as emoções à flor da pele. Será um momento propício para se dedicar ao que lhe traz alegria e conexão consigo. Contudo, poderá se deixar levar pelos movimentos do ego. Ademais, haverá a possibilidade de imprevistos e mudanças, o que o(a) fará olhar de forma mais ampla e coletiva. Depois, você entrará em uma fase de organização da rotina.

Relacionamentos

Durante todo mês, você buscará harmonia nas relações. No início de fevereiro, entretanto, tenderá a se apaixonar facilmente. Ademais, desejará viver o relacionamento de forma mais romântica. Será um bom momento para isso. No entanto, alguns imprevistos poderão ocorrer, o que o(a) levará a agir de maneira intensa e precipitada. Também haverá a possibilidade de fantasiar a relação. Por volta da metade do mês, você entrará em uma fase mais harmoniosa.

Trabalho e dinheiro

Você terá bastante energia e disposição para batalhar pelo que deseja conquistar no campo profissional. Porém, para evitar se precipitar, busque usar toda essa energia de maneira consciente. Ainda nesta fase, poderá se deparar com alguns atrasos no caminho, o que o(a) levará a desenvolver mais paciência. Por volta da metade do mês, os dias serão favoráveis para organizar a rotina de trabalho e receber o reconhecimento por sua produtividade.

Escorpião

O escorpiano se apaixonará com mais facilidade em fevereiro (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você dedicará mais atenção ao lar e aos familiares. A tendência será de uma fase movimentada nesses setores, com diversos compromissos, imprevistos, mudanças repentinas, bem como chegadas e partidas de parentes. Depois, o período estará favorável para voltar a atenção para si e focar o que fortalece o amor-próprio e a conexão com a sua singularidade.

Relacionamentos

No início de fevereiro, você se apaixonará com mais facilidade. Todavia, possivelmente fantasiará a relação, o que o(a) levará a criar muitas expectativas irreais sobre o outro. Isso irá gerar frustrações. Depois, por volta da metade do mês, os dias se mostrarão propícios para organizar as expectativas e encarar o relacionamento de forma mais prática. Por fim, será uma boa hora para nutrir o amor nos detalhes.

Trabalho e dinheiro

Você terá mais energia e disposição para batalhar por seus sonhos. Apesar disso, também será o momento de revisar algumas ações e direcioná-las de maneira consciente para alcançar os resultados que almeja. Por volta da metade de fevereiro, os dias se mostrarão propícios para nutrir suas habilidades e encontrar harmonia no ambiente de trabalho.

Sagitário

O sagitariano poderá conhecer novas pessoas e realizar parcerias que o ajudarão a avançar em direção ao que deseja (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

O início do mês tenderá a ser bem movimentado. Afinal, você buscará conhecer novos lugares, diversificar os assuntos e ampliar sua rede de contato e conhecimento. Contudo, possivelmente sua mente ficará muito agitada e ocorrerão imprevistos e mudanças repentinas. Depois, por volta da metade de fevereiro, o cenário mudará. O momento demandará que você desacelere, assimile as informações do que viveu e se recolha em seu canto.

Relacionamentos

Durante este mês, você estará mais suscetível a se apaixonar e a ver a vida de uma maneira mais romantizada. No início de fevereiro, entretanto, busque ter mais cautela com os impulsos. Afinal, tenderá a criar muitas fantasias, além de esperar mais do outro, vindo a se frustrar. Depois, por volta da metade do mês, os dias serão favoráveis para viver coisas boas no relacionamento, com a chama da paixão acesa.

Trabalho e dinheiro

No início de fevereiro, a tendência será que conheça novas pessoas e realize parcerias que o(a) ajudarão a avançar em direção ao que deseja. No entanto, também poderá se deparar com alguns imprevistos. Depois, por volta da metade do mês, os dias se mostrarão favoráveis para desenvolver suas habilidades. Além disso, desejará trabalhar com algo de que gosta ou trazer mais harmonia para o seu trabalho.

Capricórnio

O capricorniano poderá buscar mais estabilidade e fortalecer os seus valores pessoais (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você se envolverá nos cuidados com a vida financeira, olhando para a forma como lida com o dinheiro e demais recursos. Será um bom momento para buscar mais estabilidade e fortalecer os seus valores pessoais. Porém, alguns imprevistos poderão ocorrer, gerando tensão. Por volta da metade de fevereiro, haverá mais movimento no setor social. Qualquer lugar fora de casa chamará a sua atenção.

Relacionamentos

Você buscará mais intimidade no setor afetivo. Será o momento de procurar o cuidado de quem ama, sentindo mais acolhimento e apoio do outro. No início do mês, todavia, poderá se deixar levar por ilusões. Com isso, irá criar muitas expectativas em relação ao outro, além de se enganar com mais facilidade. Portanto, cuide das emoções e estabeleça os limites necessários.

Trabalho e dinheiro

No início de fevereiro, você tenderá a atentar-se ao que lhe traz segurança e estabilidade. Será o momento de organizar suas ações, conquistando o conforto que almeja. Apesar disso, poderá se deparar com imprevistos e mudanças repentinas, o que irá abalar a sua segurança e gerar tensões. No caso, procure usar a sua criatividade para lidar com tudo isso. Por volta da metade do mês, os dias serão favoráveis para realizar novos contatos e negociações.

Aquário

O aquariano viverá uma fase produtiva e favorável para ir em busca das suas realizações (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início do mês, você terá muita energia para dar andamento aos projetos pessoais. Contudo, o excesso de energia poderá levá-lo(a) a agir de maneira impulsiva, rebelde e precipitada. Depois, por volta da metade de fevereiro, os dias serão importantes para organizar o setor financeiro, bem como buscar mais conforto, estabilidade e segurança. O período se mostrará favorável para se conectar com os seus valores pessoais e refletir se está vivendo de acordo com eles.

Relacionamentos

Você buscará encontrar mais conforto, estabilidade e segurança no setor afetivo. Portanto, será a hora de avaliar como a relação tem caminhado e preparar os próximos passos. Caso não esteja em um relacionamento, desejará estar com alguém que lhe traga segurança emocional. Por volta da metade do mês, buscará, possivelmente, mais movimentos no amor. Considere fazer alguma viagem e sair da rotina.

Trabalho e dinheiro

Com toda energia disponível no início do mês, a tendência será de uma fase produtiva e favorável para ir em busca das suas realizações, dar andamento aos projetos, fazer novos contatos e construir o que deseja para o futuro. No caso, procure direcionar bem a sua energia para o que quer, evitando iniciar movimentos diferentes. Afinal, eles poderão fazer com que perca o foco.

Peixes

O pisciano poderá aproveitar o brilho pessoal para batalhar pelo que deseja (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Energia geral

No início de fevereiro, você viverá uma fase de encerramentos, estando mais introspectivo(a) e confuso(a). Haverá a possibilidade de imprevistos e mudanças repentinas, o que afetará suas emoções e o(a) deixará mais sensível energeticamente. Depois, por volta da metade do mês, você entrará em um novo ciclo. Será o momento de iniciar novos projetos e aproveitar o brilho pessoal para batalhar pelo que deseja.

Relacionamentos

Durante este mês, você buscará mais segurança no setor afetivo. No início de fevereiro, entretanto, tenderá a se confundir, ficar mais suscetível a enganos e criar fantasias em relação ao outro, o que poderá gerar frustrações. Depois, busque cuidar dos próximos passos do relacionamento, conquistando mais equilíbrio. Será uma boa fase para encontrar no outro o apoio e a segurança que almeja.

Trabalho e dinheiro

No início do mês, tome cuidado com a possibilidade de se enganar no setor financeiro, gastando mais do que pode em busca de comodidade e segurança emocional. Depois, a fase será favorável para lidar com o dinheiro e os demais recursos materiais, reconhecendo e valorizando o que já conquistou, bem como se atentando ao que é necessário para ter mais conforto e estabilidade.