Já escolheu seu look de carnaval? Confira as tendências e nossas sugestões

Faltando apenas um mês para o tão aguardado carnaval, a expectativa cresce para desfiles, blocos e festas que marcam a data. Anualmente, o evento é sinônimo de muita diversão, cores vibrantes e, é claro, fantasias. Historicamente, a escolha dos trajes sempre foi acompanhada de brilho, originalidade e uma boa dose de criatividade. E, como não poderia deixar de ser, as tendências para 2025 já estão sendo definidas, com novas propostas e releituras de estilos que prometem dominar os foliões.

De acordo com a estilista Eduarda Alves, uma das principais tendências deste ano é o retorno ao artesanal. "Peças feitas em macramê, crochê ou com miçangas estão em alta. Vemos muitos artistas usando esses estilos nos ensaios das escolas de samba", explica a especialista. Outra referência forte para 2025 é a estética que remete ao mar. "Peças com aplicações de búzios, conchas, peixes e outros elementos do fundo do mar aparecem não apenas nas roupas, mas também na maquiagem, nos penteados e nos acessórios", complementa.

Independentemente da tendência escolhida, Eduarda reforça a importância de um bom planejamento. "Isso garante que você compre peças que realmente vai usar, e ainda sobra tempo para testar novas combinações", afirma. Para a estilista, a preparação antecipada facilita a experiência, economiza dinheiro e, o mais importante, torna o momento mais divertido e menos estressante. "Com os looks planejados, você pode se preocupar apenas em aproveitar a folia."

Por tudo isso, já é hora de começar a se planejar para brilhar neste carnaval. O primeiro passo é buscar inspirações nas redes sociais e, a partir disso, traçar um plano de compras. "O ideal é planejar quais looks usar em cada dia de folia, o que torna as compras mais assertivas", aconselha Eduarda. Vale a pena pensar em cada ocasião, considerando se o look será para o dia ou para a noite, além de escolher peças-chave que possam ser usadas de maneiras diferentes.

A Revista trouxe algumas sugestões de itens para você arrasar no carnaval de 2025. Confira:











































*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte