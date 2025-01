5 tendências de moda para o verão 2025

As tendências de verão prometem dominar as praias e os eventos ao ar livre (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

No verão, vale atualizar o guarda-roupa e apostar em acessórios que combinam estilo e funcionalidade. Chapéus despojados, bolsas pequenas e até inspirações do fundo do mar prometem dominar as praias e eventos ao ar livre nesta temporada. Para nos ajudar a desvendar essas tendências, a influenciadora Camilli Brito, do perfil @camilliviaja, compartilha algumas apostas para a estação. Confira!

1. Chapéu bucket

O chapéu bucket é perfeito para se proteger do sol sem perder o charme (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

O chapéu bucket, que já marcou presença em estações passadas, continua em alta neste verão. Com uma pegada despojada e estilosa, ele é perfeito para se proteger do sol sem perder o charme. “Os modelos estampados e coloridos são os meus preferidos para o verão. Eles trazem um toque divertido e são ótimos para combinar com biquínis ou até com um look casual de shorts e camiseta. Além disso, é um acessório superfuncional”, explica Camilli Brito.

2. Acessórios de sereismo

Os acessórios de sereismo são a escolha perfeita para quem quer um visual moderno (Imagem: Victoria Fox | Shutterstock)

O sereismo segue como uma das inspirações mais fortes da estação. Brincos em formato de estrela-do-mar, conchas e colares de pérolas naturais são a escolha perfeita para quem quer um visual moderno e cheio de personalidade.

“Os acessórios inspirados no mar deixam qualquer look com um ar sofisticado e, ao mesmo tempo, tropical. Eles são uma ótima maneira de trazer o verão para o seu visual, mesmo em ocasiões urbanas”, afirma a influenciadora.

3. Faixa de cabelo

As faixas de cabelo são perfeitas para compor visuais leves e elegantes (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Versáteis e práticas, as faixas de cabelo prometem roubar a cena neste verão. Disponíveis em diferentes tecidos e estampas, elas são perfeitas para compor visuais leves e elegantes. “As faixas dão um toque retrô e são ideais para quem busca conforto no calor. Gosto muito de usar com vestidos leves ou um conjunto de cropped e saia. Elas ainda ajudam a manter o cabelo no lugar em dias de vento”, sugere Camilli Brito.

4. Chapéu de palha cowboy

O chapéu de palha cowboy é perfeito para eventos ao ar livre e dias de praia (Imagem: s_bukley | Shutterstock)

O clássico chapéu de palha ganha uma releitura no estilo cowboy para este verão. Com abas maiores e formatos estruturados, ele é perfeito para eventos ao ar livre e dias de praia. “O chapéu cowboy é uma peça marcante. Ele adiciona atitude ao look e combina muito com vestidos fluidos ou até biquínis com saída de praia. Apostar em modelos com detalhes em cordas ou tiras coloridas pode deixar o visual ainda mais interessante”, diz a influenciadora.

5. Microbolsas

As microbolsas são ideais para carregar apenas o essencial com muita sofisticação (Imagem: Creative Lab | Shutterstock)

As microbolsas continuam como protagonistas no mundo da moda. Pequenas no tamanho, mas grandes em estilo, elas são ideais para carregar apenas o essencial com muita sofisticação. “Elas são práticas e funcionam como um detalhe poderoso no look. Para o verão, adoro os modelos em cores vibrantes ou texturas naturais, como palha ou couro. São perfeitas para eventos descontraídos e até festas à beira-mar”, recomenda Camilli Brito.

Dicas finais para o verão

Camilli Brito reforça que a chave para arrasar na estação é investir em peças que combinem estilo e praticidade. “O verão pede conforto, mas sem abrir mão da autenticidade. A moda da estação tem tudo a ver com brincar com cores, texturas e acessórios que valorizem sua personalidade. Afinal, o mais importante é se sentir bem com o que você está usando”.

Por Sarah Monteiro