No dia 2 de fevereiro é celebrado o Dia de Iemanjá, um dos orixás mais populares das religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. Conhecida como a rainha do mar, é a protetora das águas salgadas, dos pescadores e das mães.

Além disso, simboliza a maternidade, a fertilidade e o amor incondicional. “Iemanjá é mãe de quase todos os orixás, e é considerada a grande mãe do mundo. É também uma protetora dos pescadores, das crianças e dos idosos”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

Segundo a taróloga, este é um momento ideal para realizar rituais voltados ao equilíbrio emocional e à purificação. “Iemanjá nos ensina sobre o poder da vida e a necessidade de renovação emocional. Ela acolhe os que buscam conforto, protege os lares e abre caminhos para novas oportunidades”, afirma.

Abaixo, Isabel Fogaça ensina 3 rituais para celebrar o Dia de Iemanjá!

Banho de rosa-branca

Para atrair paz, amor e prosperidade

Materiais

1 l de água fria

Pétalas de 1 rosa-branca

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a água e as pétalas de rosa-branca. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene, sempre mentalizando a orixá e pedindo por proteção.

Banho de alfazema

Relaxa, reduz o estresse e atrai energias positivas

Materiais

1 l de água fria

1 punhado de alfazema

Modo de fazer

Em um recipiente, coloque a água e a alfazema. Antes de realizar o banho, aplique uma pequena quantidade no punho e aguarde algumas horas para identificar alergia. Se não ocorrer nenhuma alteração na pele, jogue a água do pescoço para baixo após o banho de higiene.

Levar flores brancas ao mar no Dia de Iemanjá é uma tradição (Imagem: Bruno Martins Imag | Shutterstock)

Oferenda às águas

Para quem deseja agradecer ou fazer um pedido especial, uma tradição comum é levar flores brancas e perfumadas ao mar, sempre pedindo licença e respeitando a natureza. Evite materiais poluentes, como espelhos e objetos de plástico. Após a oferenda, você pode se banhar no mar, sempre com a orixá em mente.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.