3 dicas para diminuir a hiperatividade dos gatos durante a noite

Alguns gatos são naturalmente mais enérgicos, adorando brincar, correr e escalar durante o dia. Esse comportamento é comum, especialmente em filhotes e em algumas raças mais ativas. No entanto, quando os picos de energia ocorrem principalmente durante a madrugada, pode ser um sinal de que o felino está ansioso ou entediado.

De acordo com Nathali Braz Vieira dos Santos, veterinária da Pet de TODOS, esse comportamento noturno pode ser reduzido com algumas mudanças na rotina diária dos gatos. “Os felinos são predadores por natureza, e, quando não encontram maneiras de gastar energia ou não têm estímulos suficientes ao longo do dia, podem transferir essa energia acumulada para a noite”, explica.

A seguir, Nathali Braz Vieira dos Santos elenca 3 dicas simples para os tutores reduzirem a hiperatividade noturna dos gatos. Confira!

1. Invista em brinquedos interativos

Para combater a agitação noturna, a veterinária recomenda que os tutores invistam em brinquedos interativos e atividades que simulem a caça, como varinhas com penas e brinquedos que se movem. “O ideal é que o gato tenha estímulos ao longo do dia, especialmente à tarde e no início da noite, para equilibrar sua energia. Também é importante estabelecer uma rotina de horários para alimentação e brincadeiras”, sugere Nathali Braz Vieira dos Santos.

Esconderijos simples, como a caixa de papelão, oferecem desafios e distrações para os gatos durante a noite (Imagem: Konstantin Aksenov | Shutterstock)

2. Crie um ambiente enriquecedor

Enriquecer o ambiente também é essencial. Arranhadores, prateleiras e até esconderijos simples, como caixas de papelão, oferecem desafios e distrações para manter o gato entretido. Além disso, o uso de difusores de feromônios pode ajudar a acalmar gatos mais agitados, reduzindo o estresse e a ansiedade.

Assim como os humanos, os gatos precisam de estímulos mentais para manter a saúde emocional equilibrada. Sem essa interação, eles podem desenvolver comportamentos destrutivos, como arranhar móveis ou morder objetos, além de se tornarem mais irritados. “Brinquedos que desafiam o raciocínio do animal, ou até brincadeiras simples, como esconder comida, são ótimas maneiras de gastar a energia acumulada e reduzir a ansiedade”, afirma Nathali Braz Vieira dos Santos.

3. Estabeleça uma rotina

Quando um gato apresenta hiperatividade durante a madrugada, é provável que ele precise de mais estímulos e interação durante o dia. Assim, seguir uma rotina regular pode ser a chave para que o felino tenha um comportamento mais tranquilo à noite e, claro, garantir que o tutor também tenha uma noite de sono tranquila.

Por Ariely Polidoro