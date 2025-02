Funcionalidade e estética: como acertar na escolha de cortinas para casa

As cortinas e persianas são itens indispensáveis em qualquer projeto de decoração. Suas funcionalidades envolvem controle da luz natural, privacidade, conforto, isolamento térmico e acústico. Além disso, possuem função decorativa de alto impacto visual nos ambientes. Entretanto, são um investimento alto. Por isso, precisam ser bem escolhidas e planejadas.

De acordo com a arquiteta Catarina Sombrio, professora da Universidade Católica de Brasília, o mercado atual oferece uma grande variedade de opções e inovações. "Modelos com controle remoto via wi-fi ou acionamento por comando de voz, como os integrados à Alexa, estão cada vez mais populares", destaca. Esses sistemas garantem praticidade e permitem ajustes precisos na luminosidade e na privacidade, além de otimizar o uso da luz natural.

Outra tendência forte é a adoção de tecidos sustentáveis e funcionais. Materiais que contribuem para o conforto térmico, bloqueando o calor ou filtrando a luz, tornaram-se escolhas comuns. "Além disso, a personalização está em alta, com designs inovadores, que se adaptam às necessidades específicas de cada ambiente, equilibrando estética e tecnologia", complementa Catarina.

A vantagem das persianas está no controle da luz. Projeto de Philipe Costa (foto: Paula Arantes/Divulgação)

Quanto às cores, a arquiteta Yasodhara Chaibub, da Rysc Arquitetura, afirma que os tons claros e neutros continuam sendo os mais procurados. "Cinza, gelo, off-white e areia são escolhas que apostamos por toda a harmonia e beleza que proporcionam. O atemporal é, sem dúvidas, uma aposta para manter o seu espaço atualizado e bonito visualmente", garante ela.

Diferentes ambientes, diferentes escolhas

Embora não haja um modelo único de cortina ou persiana ideal para cada cômodo, a decisão deve levar em conta o projeto de decoração, a necessidade de controle de luz e a privacidade desejada. "Em ambientes com aberturas voltadas para fachadas com incidência solar intensa, a ausência de elementos externos de proteção, como brises-soleil, beirais ou marquises, pode resultar em excesso de radiação solar direta dentro dos ambientes", afirma Catarina.

Em ambientes que necessitam de total escuridão, o uso de blackouts é indicado. Projeto de Mariana Leal (foto: Edgard Cesar/Divulgação)

Nesses casos, a exposição direta ao Sol também desgasta os tecidos, causando desbotamento. Para preservar a estética e a funcionalidade, uma solução eficaz é o uso de camadas duplas. "Uma cortina blackout junto à janela e uma camada decorativa, com forro, para reforçar a proteção", ensina a professora. Em janelas com menor incidência solar, há maior liberdade na escolha dos materiais, permitindo a filtragem suave da luz por tecidos translúcidos, que podem criar efeitos visuais interessantes com cores ou estampas.

As cortinas desempenham uma função decorativa e possuem alto impacto visual (foto: Plínio Ricardo/Divulgação)

Em situações em que é necessário total escuridão, como em quartos ou home-theaters, a utilização de blackouts, tanto em forma de cortinas quanto de persianas, é essencial. "Para garantir um efeito de escuridão mais eficaz, é importante atentar-se às frestas por onde a luz pode passar", ensina Catarina. Persianas do tipo rolô com sistemas de trilhos são uma boa opção para esses casos.

Outro ponto fundamental é o tamanho das peças. "A escolha dos tecidos, dos estilos e das medidas deve ser orientada por um profissional, garantindo que a cortina harmonize com o ambiente e realce sua beleza", avalia Yasodhara. Em geral, a largura ideal da cortina deve ser o dobro do tamanho do varão, garantindo um caimento elegante, com franzimentos bem definidos.

Limpeza e manutenção

Como qualquer outro item da casa, as cortinas precisam ser higienizadas regularmente. O ideal é que a limpeza seja feita duas vezes ao ano, dependendo do tecido e da necessidade. "A limpeza varia de acordo com o material e o tipo. No caso de cortinas de tecido, é importante verificar as instruções de lavagem fornecidas pelo fabricante", ensina Catarina Sombrio.

Tons claros e neutros de cortinas seguem em alta para 2025. Projeto de Ana Paula Onzi (foto: Gabriel Lima/Divulgação)

Cortinas de poliéster ou tecidos sintéticos, geralmente, são mais fáceis de cuidar e podem ser lavadas na máquina. "É importante usar produtos adequados, como sabão neutro e amaciante para garantir o caimento", orienta Yasodhara Chaibub. Tecidos mais delicados, como linho ou seda, e persianas em geral precisam de cuidados especiais.

Leia também: Artesanato brasileiro valoriza cultura e transforma decoração de lares

"As de madeira ou de alumínio podem ser limpas com um pano seco ou levemente umedecido, e é importante evitar o acúmulo de poeira", aconselha Catarina. Já as persianas de tecido, como as romanas ou rolôs, podem precisar de lavagem específica, de acordo com o material. "Em geral, é sempre importante seguir as recomendações de manutenção para garantir a durabilidade do produto", finaliza ela.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte