Com sua capacidade de ajudar no preparo de pratos de maneira rápida e sem óleo, a air fryer transforma até os mais simples ingredientes em verdadeiras delícias. Para o almoço, ela oferece a praticidade de cozinhar sem perder o sabor e a textura dos alimentos, tornando o processo mais ágil e com menos sujeira.

Confira 5 receitas práticas na air fryer para o almoço!

Costelinha de porco com barbecue

Ingredientes

500 g de costelinha de porco

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica defumada

1 dente de alho amassado

Pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 xícara de chá de molho barbecue

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o azeite, a mostarda, o sal, a páprica, o alho e a pimenta-do-reino. Passe esse tempero por toda a costelinha e deixe marinar por pelo menos 30 minutos. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque a costelinha na cesta com a parte do osso para baixo e asse por 25 minutos a 180 °C, virando na metade do tempo. Pincele o molho barbecue sobre a carne e asse por mais 5 a 10 minutos a 200 °C, até caramelizar e ficar dourada. Sirva com mais molho barbecue.

Bolinho de arroz recheado com queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

cozido 1 ovo

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 g de queijo muçarela cortado em cubos

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o arroz cozido, o ovo, a farinha de trigo, o queijo ralado, o cheiro-verde, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa homogênea. Pegue uma porção da massa, aproximadamente 1 colher de sopa, achate na palma da mão e coloque um cubo de queijo no centro. Modele em formato de bolinha, fechando bem para o queijo não vazar. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Coloque os bolinhos na cesta, deixando espaço entre eles, e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Sirva quente.

Sobrecoxa de frango

Ingredientes

4 sobrecoxas de frango

2 colheres de sopa de maionese

1 colher de chá de sal

2 dentes de alho picados

Pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para pincelar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a maionese com o sal, o alho e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura nas sobrecoxas e deixe marinar por 1 hora. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Coloque as sobrecoxas na cesta, pincele com azeite e asse a 200 °C por 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

Bolinho de carne moída (Imagem: MZZ001 | Shutterstock)

Bolinho de carne moída

Ingredientes

500 g de carne moída

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 ovo

1/2 xícara de chá de farinha de rosca

1/4 de xícara de chá de leite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída e salsa picada a gosto

Azeite para untar a cesta e pincelar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, coloque a carne moída com a cebola, o alho, o ovo, a farinha de rosca, o leite, o sal, a salsa e a pimenta-do-reino. Misture bem até obter uma massa homogênea. Com as mãos, modele pequenas bolinhas de carne. Aqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Pincele a cesta com azeite e coloque os bolinhos na cesta, sem sobrepor. Pincele com o azeite. Asse por 12-15 minutos, virando-as na metade do tempo. Sirva em seguida.

Mix de legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de floretes de couve-flor

1 cenoura cortada em rodelas finas

1 abobrinha cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1 cebola-roxa cortada em rodelas

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de orégano

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os vegetais com o azeite, o alho, o sal, a pimenta-do-reino e o orégano. Mexa para ficarem bem temperados. Preaqueça a air fryer a 200°C por 5 minutos. Coloque os legumes na cesta, espalhando bem para não ficarem amontoados. Asse por 15 a 18 minutos, mexendo na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.