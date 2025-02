10 dicas para curtir os feriados de 2025 sem se endividar

Os feriados são ideais para recarregar as energias e renovar a motivação. Com os dias livres de 2025 se aproximando, é comum começar a planejar viagens e passeios. O problema é que, no entusiasmo de aproveitar o período, algumas pessoas se esquecem de um ponto fundamental: o planejamento financeiro.

A estratégia é indispensável e ajuda a equilibrar o tempo de folga com as responsabilidades, como explica Paco Fazito, especialista em finanças pessoais. “Os feriados são momentos de lazer e descanso, mas é essencial lembrar que a vida continua depois deles. Aproveitar com consciência financeira é a chave para evitar arrependimentos e garantir que o descanso não vire dor de cabeça”, afirma.

Urandir Oliveira, especialista em investimentos, também reforça que um bom planejamento financeiro permite que o lazer faça parte da rotina sem impactar negativamente as finanças pessoais. “Além de economizar nas despesas do feriado, é interessante criar uma reserva específica para viagens e lazer. Isso evita a necessidade de recorrer a crédito e garante mais tranquilidade financeira“, destaca.

A seguir, os especialistas listam 10 dicas práticas para quem deseja aproveitar os feriados de 2025 sem prejuízos financeiros. Veja!

1. Planeje-se e aproveite promoções

Quanto antes você definir seus planos, maior será a chance de encontrar passagens, hospedagens e ingressos com preços mais baixos. Fique de olho em promoções sazonais, como as de Black Friday e pacotes de viagens antecipados.

2. Estabeleça um orçamento realista

Defina um valor máximo que pode gastar no feriado e divida entre transporte, hospedagem, alimentação e lazer. Use aplicativos de controle financeiro para monitorar os gastos e evitar surpresas.

3. Evite parcelamentos longos e juros altos

Evite parcelar viagens ou passeios em muitas vezes, pois isso pode comprometer sua renda por meses. Se precisar parcelar, escolha opções sem juros e que caibam no seu orçamento sem comprometer despesas essenciais.

4. Explore destinos alternativos e menos turísticos

Grandes capitais e destinos famosos tendem a ter preços mais altos em feriados. Considere explorar cidades menores, parques ecológicos e lugares menos procurados, em que os custos costumam ser mais baixos.

5. Busque hospedagens econômicas e compartilhe despesas

Hotéis podem ser caros, mas há alternativas mais acessíveis, como pousadas, aluguéis por temporada e até hospedagens compartilhadas. Viajar com amigos ou familiares também pode reduzir os custos ao dividir acomodações e transporte.

Optar por uma hospedagem que ofereça cozinha evita gastos com alimentação (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

6. Economize na alimentação sem perder qualidade

Comer fora em todas as refeições pode ser caro. Prefira acomodações com cozinha para preparar algumas refeições ou pesquise restaurantes locais mais acessíveis. Piqueniques e feiras de comida de rua também são boas opções.

7. Use transporte inteligente e sustentável

Evite alugar carro se não for necessário. O transporte público, aplicativos de carona e até bicicletas podem ser alternativas econômicas e sustentáveis para se locomover no destino escolhido.

8. Priorize passeios gratuitos ou de baixo custo

Muitos destinos oferecem opções de lazer gratuitas, como trilhas, praias, museus com entrada gratuita em dias específicos e eventos culturais. Pesquise a programação local antes de viajar.

9. Evite compras por impulso e gastos invisíveis

Lembrancinhas, lanches frequentes e taxas inesperadas podem aumentar os custos sem que você perceba. Faça uma lista do que realmente deseja comprar e fique atento a pequenas despesas que podem somar um valor alto no final da viagem.

10. Aplique a regra 30:30:30:10

Uma estratégia eficiente para organizar os gastos do feriado é seguir a regra 30:30:30:10. Isso significa dividir seu orçamento da seguinte forma: 30% para transporte e hospedagem, 30% para alimentação, 30% para lazer e compras, e os 10% restantes como reserva para imprevistos. Dessa forma, você garante um equilíbrio nos gastos e evita surpresas desagradáveis.

Por Henrique Souza