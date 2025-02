3 sobremesas práticas e saudáveis com abacate

Sobremesas saudáveis ??com abacate são uma excelente opção para quem busca alternativas práticas e nutritivas. Essa é uma fruta rica em gorduras boas, fibras e antioxidantes, tornando-a ideal para criar pratos deliciosos e benéficos para a saúde.

Abaixo, veja 3 receitas práticas e saudáveis com abacate!

Cheesecake de abacate

Ingredientes

Base

1 xícara de chá de amêndoas picadas

4 tâmaras sem caroço

2 colheres de sopa de óleo de coco

Recheio

Polpa de 2 abacates

1/4 de xícara de chá de mel

1/4 de xícara de chá de suco de limão

1 colher de chá de extrato de baunilha

2 colheres de sopa de óleo de coco

1 pitada de sal

Raspas de limão para decorar

Modo de preparo

Base

Coloque as amêndoas e as tâmaras no processador de alimentos e bata até formar uma mistura granulada. Adicione o óleo de coco e pulse novamente até que a mistura comece a se unir. Forre com a massa o fundo de uma forma com fundo removível e leve ao freezer por 15 a 20 minutos enquanto prepara o recheio.

Recheio

Bata no liquidificador a polpa dos abacates, o mel, o suco de limão, o extrato de baunilha e óleo de coco até ficar cremoso. Retire a base do freezer e despeje o recheio de abacate sobre ela, alisando com uma colher para ficar uniforme. Leve ao congelador por pelo menos 4 horas. Após, desenforme e decore com as raspas de limão. Sirva em seguida.

Brownie fit de abacate

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

maduro 2 ovos

1/4 de xícara de chá de mel

2 colheres de sopa de cacau em pó sem açúcar

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata o abacate, os ovos e o mel até formar uma mistura bem cremosa. Em uma tigela, misture o cacau em pó, a farinha de amêndoa e o fermento. Adicione a mistura líquida aos ingredientes secos e mexa até formar uma massa homogênea. Coloque a massa na forma forrada com papel-manteiga e espalhe bem. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20-25 minutos. Deixe esfriar um pouco antes de cortar os pedaços. Sirva em seguida.

Musse de abacate (Imagem: Alena_Kos | Shutterstock)

Musse de abacate

Ingredientes

Polpa de 2 abacates

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de mel

1/2 xícara de chá de leite de coco

Mirtilos, pistache picado e folhas de hortelã para decorar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque a polpa do abacate, o suco de limão, o mel e o leite de coco. Bata até obter uma mistura cremosa. Distribua a musse em taças individuais e leve à geladeira por 3 horas. Após esse tempo, decore com mirtilos, pistache e folhas de hortelã. Sirva em seguida.