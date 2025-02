Praticidade sob medida: transforme o ambiente com móveis planejados

Os armários planejados estão ganhando cada vez mais espaço no design de interiores, sendo uma ótima opção para quem busca praticidade, organização e um toque personalizado na decoração, principalmente, para ambientes pequenos e restritos. Os projetos podem ser feitos para todos os cômodos, como cozinha, quarto, banheiro ou escritório. Para um melhor aproveitamento, é necessário analisar a utilização que esse armário terá no dia a dia, visto que, ao planejar um armário, surgem infinitas possibilidades de divisórias internas, portas, gavetas, e tudo deve atender da melhor maneira possível.

De acordo com a arquiteta Luiza Mitchell, as principais vantagens, além do aproveitamento inteligente do espaço, são as possibilidades que o planejamento permite, possibilitando soluções inteligentes para cada necessidade e a personalização se ajustando ao uso de cada cliente. "Por exemplo, temos a possibilidade de embutir lixeiras, fazer uma gaveta de um tamanho específico, caso o cliente tenha uma necessidade particular. Em um armário no closet, podemos criar alturas para diferentes tipos de roupas, tudo de acordo com o uso e a necessidade pessoal de cada indivíduo."

Antes de escolher o modelo, avalie o que será armazenado e quais funcionalidades são indispensáveis (foto: Reprodução/ Pinterest)

Com a crescente demanda no mercado imobiliário por apartamentos pequenos, investir em móveis multifuncionais tornou-se uma das estratégias mais eficazes para otimizar esses espaços. "Uma forma de aproveitar melhor um ambiente pequeno é explorar a altura das paredes, ou seja, armários que vão do chão ao teto. Além disso, nichos e prateleiras abertas podem ser integrados ao projeto para acomodar objetos decorativos e itens de uso diário, trazendo praticidade ao espaço", explica Rose Chaves, arquiteta especialista em design de interiores. É preciso integrar todas as necessidades de forma harmônica.

Tendências

Atualmente, as tendências de design priorizam a sustentabilidade aliada à tecnologia, com projeções mais minimalistas. "Uma das principais inovações no mercado é o uso de materiais ecológicos para minimizar os impactos ao meio ambiente, por conta da crescente preocupação ambiental. A automação também tem ganhado espaço nesses projetos, com armários equipados com sensores de movimento que acionam a iluminação interna automaticamente ao abrir as portas; sistemas de abertura automatizada por comando de voz ou toque", explica Rose.

Já o minimalismo é uma forte tendência no design de interiores e também se reflete nos armários planejados, com tons neutros, acabamentos clássicos e iluminação embutida, proporcionando uma estética característica. Todas essas personalizações contribuem para um design mais clean e sofisticado. Para os que buscam um design ousado, é possível criar um exclusivo, combinando com a decoração já existente do ambiente ou criando uma nova. Encontrar o ponto de equilíbrio entre estética e funcionalidade é essencial para todo o projeto.

Os planejados são mais úteis e versáteis: gavetas embutidas são uma boa solução para o banheiro (foto: Reprodução/ Pinterest)

Durabilidade

A durabilidade de um móvel planejado depende do cuidado de quem o utiliza. Embora não exijam manutenção complexa, algumas precauções são necessárias. Segundo Renan Calixto, proprietário da loja Clean Armários Planejados (@cleanplanejadosdf), a umidade é a maior inimiga desses móveis. “É essencial respeitar a capacidade das ferragens, pois, mesmo sendo de alta qualidade, um uso inadequado pode danificá-las. Além disso, a manutenção e a limpeza devem ser realizadas periodicamente para evitar o acúmulo de sujeira e facilitar a conservação”, explica. Renan compartilha algumas dicas de cuidados:

- Evite o contato direto de produtos na superfície do móvel para prevenir absorção e deformação.

- Não utilize esponjas, pois podem riscar o material.

- Prefira panos macios para a limpeza.

- Não use produtos químicos agressivos, já que podem comprometer o acabamento.

Projeto realizado pela loja Clean Armários Planejados para um escritório (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte