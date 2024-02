Elemento onipresente: decoração com madeira traz toque especial ao lar

Atemporal, especial e único. Em todos os ambientes da casa, a madeira pode se fazer presente. Afinal, é um elemento que agrega em vários sentidos, além de trazer um toque de conforto e elegância. Do rústico ao moderno, investir nessa matéria-prima nunca é perda de tempo.

Seja em móveis, seja em espaços decorativos, a madeira proporciona uma estética natural e relaxante. Na Abimad, 37ª edição da maior feira brasileira de móveis de alta decoração da América Latina, a Essenza Móveis apresentou diversas formas de incorporar o uso do elemento em projetos interiores.

Segundo Paulo Sartori, um dos proprietários e designer da empresa do Rio Grande do Sul, as linhas Caatinga e Pantanal fizeram parte das coleções criadas para o evento. "Procuramos explorar materiais que remetessem a esses dois biomas brasileiros. Queríamos que o estande traduzisse isso, um aspecto mais sensorial, com uma aposta em várias tonalidades, incluindo as mais claras", afirma.

A madeira, para Paulo, representa conforto e tranquilidade. Mais que isso, também flerta com a durabilidade. Espaços têm mais vida com a utilização da matéria-prima, que marca presença em todos os cantos da residência. Na visão do profissional, há alguns anos, o elemento tem crescido nos ambientes de decoração, sobretudo, após o período pandêmico.

Incorporando a madeira

De acordo com o arquiteto Rick Hudson, a madeira, por ser um elemento natural, adequa-se muito bem à maioria dos espaços e dos estilos de decoração. Para quem gosta do acabamento, é possível incorporar no piso, no teto, nos móveis, nas portas e até nos adornos, como descreve o especialista.

"Para as pessoas que preferem ambientes mais leves e com toques do acabamento de madeira, sempre sugiro começar pelos móveis: pés de cadeira, bases de mesa, algumas prateleiras, porque, assim, o ambiente transmite a beleza do material e ainda mantém a atmosfera mais leve que a pessoa deseja" acrescenta o arquiteto.

Em todos os espaços, ela pode se tornar protagonista. Entretanto, isso vai depender do destaque dado, explica Rick. "Se é um objeto pequeno, como uma poltrona ou um rack, vale a pena deixar o ambiente em volta com cores lisas e em tons que contrastem com a madeira", sugere. Se for um elemento maior, como um teto ou mesmo o piso, os objetos e móveis podem vir em outros acabamentos para darem destaque à madeira.

Dicas e cuidados

Diferentemente do que muitos pensam, a madeira pode ser usada em ambientes como banheiros, cozinhas, lavanderias e outras áreas molhadas. "O que é preciso levar em consideração são três coisas: se o tipo de madeira é adequada e resistente à água e à umidade; se a madeira teve o tratamento adequado para ser usada em ambientes molháveis; e, por fim, se o material irá receber manutenções periódicas para se manter bonito e bem-cuidado", ressalta Rick.

De acordo com ele, toda matéria-prima precisa de tratamento e manutenção para durar, inclusive a madeira. "E para o que acham que não se pode usar madeira em locais com água, basta lembrar das casas de palafitas no Norte do Brasil, que estão dentro dos rios, além de canoas, barcos, decks e outros elementos que ficam em contato direto com a água por anos e não estragam. Tudo é tratamento e manutenção", finaliza.

Madeiras de destaque

Freijó, cumaru e ipê são algumas das madeiras queridinhas na decoração, seja por sua aparência, seja pela resistência. Nos últimos anos, Rick destaca o crescimento voltado para madeiras escuras, como o pau ferro, que fica muito próximo do tom de tabaco, retomando as decorações com madeiras bem escuras. Independentemente da cor, o mais importante, quando se fala na estética da madeira, é entender qual padrão agrada mais o cliente. Sempre é possível compor com ela.