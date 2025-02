5 dicas para começar uma carreira em programação

A área de programação é uma das mais promissoras no mercado de trabalho (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com o crescente avanço da tecnologia e a demanda por profissionais qualificados, a área de programação se consolidou como uma das mais promissoras no mercado de trabalho. Segundo o professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Anhanguera Taboão da Serra, Welton Magalhães, essa profissão pode ser uma excelente escolha para quem busca estabilidade na carreira.

“Começar na programação pode parecer desafiador no início, mas com a abordagem certa e o foco em aprender o básico, qualquer pessoa pode desenvolver as habilidades necessárias para crescer na área. O importante é ter a mentalidade de aprendizado constante, uma vez que a tecnologia está sempre evoluindo”, afirma Welton Magalhães.

A seguir, o especialista elenca 5 dicas para quem deseja trabalhar com programação. Confira:

1. Escolha a linguagem certa para começar na programação

A primeira dica do especialista é focar em uma linguagem de programação inicial. “Existem diversas linguagens, mas para quem está começando, é recomendável aquelas mais populares e amplamente utilizadas no mercado, como Python, Java, JavaScript/PHP. Essas linguagens são consideradas mais acessíveis para iniciantes, além de oferecerem muitas oportunidades no mercado de trabalho”.

2. Aprenda na prática

Welton Magalhães também sugere que os iniciantes se dediquem a projetos práticos. “A melhor maneira de aprender programação é praticando. É fundamental trabalhar em pequenos projetos desde o início. Isso não só ajuda a solidificar o aprendizado, mas também permite que o programador enfrente desafios reais e encontre soluções de maneira criativa”.

Cursos e materiais de qualidade são fundamentais para iniciar carreira na área de programação (Imagem: puhhha | Shutterstock)

3. Invista em cursos e materiais de qualidade

O especialista destaca a importância de buscar cursos e materiais de qualidade, tanto presenciais quanto online. “Hoje em dia, há uma infinidade de recursos gratuitos e pagos que oferecem desde cursos introdutórios até especializações avançadas. Plataformas como Codecademy, Coursera, edX e Khan Academy são ótimos lugares para começar, pois oferecem aprendizado interativo e a possibilidade de aplicar o que foi aprendido de forma imediata”.

Outra dica importante é aproveitar as comunidades de programadores. “A área de programação tem uma forte cultura de colaboração. Participar de fóruns, grupos no GitHub e plataformas como Stack Overflow pode ser muito útil, pois permite que você troque experiências com outros programadores, tire dúvidas e aprenda com os projetos de outros profissionais”, orienta o professor.

4. Aprimore sua lógica e habilidades de resolução de problemas

O especialista também enfatiza a necessidade de desenvolver habilidades de resolução de problemas e lógica. “A programação é, essencialmente, sobre encontrar soluções para problemas. Para ser um bom programador, é preciso saber como dividir um problema grande em tarefas menores e mais simples. A prática de resolução de problemas, como desafios de lógica ou problemas no HackerRank, é uma ótima maneira de fortalecer essas habilidades”.

5. Esteja atento às tendências

Por fim, Welton reforça que a carreira de programação oferece amplas possibilidades de crescimento. “Uma vez que você desenvolva uma base sólida, existem várias áreas especializadas nas quais você pode se aprofundar, como desenvolvimento web, inteligência artificial, segurança cibernética, análise de dados, entre outras. A chave para uma carreira bem-sucedida em programação é nunca parar de aprender e estar sempre atento às novas tendências tecnológicas”.