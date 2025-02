Grisalhos de poder: como passar por essa transição de forma leve e saudável

Assumir os fios brancos ou grisalhos de forma natural tem se tornado uma escolha cada vez mais comum, mas, para muitos, esse processo pode ser desafiador, especialmente no período de transição. Durante essa fase, é comum que os cabelos apresentem uma mistura de tons, o que pode gerar insegurança quanto à aparência. No entanto, com os cuidados adequados, é possível passar por essa transformação sem prejudicar a saúde capilar e mantendo os fios bonitos e saudáveis.

Muitas pessoas que optam por deixar os cabelos grisalhos ou brancos enfrentam um período de transição desafiador, no qual os fios apresentam dois tons diferentes. A dermatologista Carolina Speyer compartilha valiosas dicas sobre como lidar com as mudanças nos cabelos durante esse processo. "Acredito que evitar químicas em excesso é fundamental. O período da transição pode ser difícil para muitas pessoas, pois são alguns meses em que o cabelo estará com dois aspectos diferentes, mas é apenas uma fase", incentiva.

Cuidados

Para garantir que os fios não fiquem opacos ou envelheçam, ela recomenda os cuidados básicos: "Vale cuidar bem como em qualquer outra fase da vida. Hidratar e evitar calor excessivo evitarão maior dano à fibra capilar e garantirão um aspecto mais saudável aos fios", ensina.

Outro desafio para quem decide assumir os cabelos grisalhos é o amarelamento, que pode ocorrer com a exposição ao Sol, à piscina ou ao mar. Para prevenir esse efeito, a dermatologista sugere algumas medidas simples: "Uma dica é molhar o cabelo com água doce antes de entrar no mar ou na piscina e, após a exposição, utilizar xampus e máscaras matizadoras roxas ou prateadas."

Além disso, a textura do cabelo pode mudar com o surgimento dos fios brancos, ficando mais ressecada e com maior tendência ao frizz. Para lidar com isso, Carolina recomenda cortar os fios regularmente. "Os cortes regulares ajudam a retirar as pontas, que podem acabar ficando mais quebradiças e formar as famosas pontas duplas, que conferem um aspecto de frizz para o cabelo."

A médica também destaca a importância da hidratação e do uso de óleos finalizadores, durante o dia, para manter os fios macios e saudáveis. Eles garantirão maior maciez aos fios.

Plenitude

Eliúde Loiola tem quase 20 mil seguidores em suas redes sociais e compartilha sua rotina de cuidados com seu cabelo grisalho. “Decidi deixar meus cabelos brancos crescerem porque queria mais liberdade e praticidade. Cansei da rotina de retoque constante e queria ver como meu cabelo natural realmente era”, fala.

A influencer relata que os fios brancos começaram a aparecer quando ela ainda tinha 19 anos de idade e que hoje, investe em produtos próprios para o seu tipo de cabelo. Hidratação, nutrição e finalização para reduzir o ressecamento e o frizz.

Ainda em transição, a tocantinense revela que está segura da decisão de manter seu cabelo natural e que, consequentemente, recebe reações a isso. “Muitas coisas boas aconteceram depois que me tornei uma mulher grisalha, isso me deixa mais animada e segura. Algumas pessoas elogiam e acham corajoso, enquanto outras me perguntam se eu não vou pintar de novo. Nunca fui de importar muito com opiniões alheias, o que vale é como me sinto”, expõe.

Além disso, Eliúde começou a enxergar o grisalho como algo bonito e sofisticado. “Me sinto mais autêntica e confiante, sem a necessidade de seguir um padrão. Meu cabelo grisalho virou parte da minha identidade, e hoje vejo isso como um diferencial, não como um problema”, acredita.

Promessa



Rosângela Jesus começou a ter fios brancos aos 29 anos e sempre fez questão de pintá-los. "Eu tinha o cabelo vermelho, então sempre que crescia, eu pintava. Isso perdurou por muitos anos." Porém, quando sua filha engravidou, tudo mudou. "Minha filha teve eclâmpsia durante a gravidez e os médicos disseram que seria um milagre se ambas sobrevivessem. Sabendo disso, fiz uma promessa que, se caso tudo ocorresse bem, ficaria sete anos sem cortar o cabelo."

Rosângela não pinta o cabelo há 19 anos (foto: Arquivo pessoal )

Com filha e neta saudáveis, Rosângela cumpriu a promessa. "Fiquei sete anos sem cortar o cabelo, e, com isso, o meu cabelo ficou muito branco, e eu não fazia questão de pintar. Depois que cumpri meu objetivo, cortei o cabelo e ele ficou branco de vez. De lá para cá, eu nunca mais pintei", completa.

A aposentada revela que recebeu julgamentos ao optar por deixar as madeixas naturais. "Claro que a gente escuta várias pessoas dizendo que o cabelo branco deixa a pessoa mais velha e que deveria pintar. Até hoje, eu escuto isso. Só que, para mim, se fosse pintar, teria que fazer isso toda semana, e isso acabaria prejudicando muito o fio."

Saúde

Como muitas grisalhas, Rosângela tem cuidados específicos com o cabelo. "Com o que os outros vão falar, eu não me preocupo mais, a única coisa que me preocupa são os cuidados. Por isso, lavo os fios com xampus específicos e matizadores (produtos que neutralizam tons indesejados nos cabelos, como o amarelado ou alaranjado) para não correr o risco de ficar amarelado", finaliza.

O cabelo grisalho tende a ser mais ressecado e poroso, por isso existem particularidades específicas necessáriss para mantê-lo hidratado e saudável. "Os cuidados incluem o uso de máscaras hidratantes ao menos uma vez na semana ou pode ser realizada a umectação com um óleo mineral ou óleo reparador de pontas — deixando agir durante a noite no comprimento do fio e lavando pela manhã", ensina a dermatologista.

É importante usar shampoos específicos e matizadores para não correr o risco de não ficar amarelado (foto: Reprodução/Pinterest)

Esse procedimento pode ser realizado a cada uma ou duas semanas e irá ajudar a fechar as cutículas do cabelo e trazer maior maciez aos fios. Além disso, é preciso evitar danos externos, como tinturas ou alisamentos em excesso, além de proteger do calor com protetor térmico antes de secar ou utilizar babyliss ou chapinha.

Para manter o branco saudável, o couro cabeludo sempre deve estar limpo, porém a frequência de lavagem acaba sendo individual. Fios grisalhos, geralmente, podem ser lavados com uma frequência menor. "Uma dica é sempre usar o xampu somente no couro cabeludo para lavar, e o condicionador ou a máscara de hidratação no comprimento dos fios", diz.

A alimentação é um suplemento que pode contribuir para a saúde do cabelo grisalho e do couro cabeludo, por isso uma dieta equilibrada, rica em frutas e vegetais, é capaz de fornecer as vitaminas necessárias para o crescimento saudável dos fios. "Em caso de deficiência, é preciso uma avaliação médica para indicar a melhor forma de reposição. Vale lembrar que a hidratação também é fundamental, lembrando sempre de beber bastante água", salienta.

