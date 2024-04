Conheça o tom de vermelho impactante que está fazendo sucesso no TikTok

O cherry red, como o próprio nome diz, é um tom de vermelho escuro que se assemelha à cor de cereja. Com a chegada do outono, essa tonalidade, uma das favoritas para a estação, tem se tornado tendência entre celebridades e beauty influencers nas redes sociais. "O vermelho cereja está onipresente neste momento, inspirando não apenas maquiagens, como os encantadores cherry lips, mas também o mundo da moda, com roupas e acessórios", detalha a maquiadora Mariana Grassi, da franquia Stylebar. Cabelos e unhas nesse tom também estão em alta, sendo cada vez mais procurados nos salões de beleza.

As unhas também fazem parte da tendência (foto: Reprodução/Pinterest)

No cabelo

Quando se fala em cabelo, o cherry red é capaz de transmitir uma imagem de sensualidade e empoderamento. "Essa coloração evidencia uma transformação intensa e impactante, desde os tons de ruivo mais escuros às nuances mais claras e vibrantes", afirma Rodrigo Cintra, co-apresentador do programa Esquadrão da Moda e idealizador do The Art Salon. De acordo com o cabeleireiro, o efeito do cherry red nas madeixas é resultado de uma coloração mais fechada, que usa como base o bordô escuro e destaca reflexos em tom de cereja.

Muito procurado nos salões, o cherry red é impactante e ousado (foto: Reprodução/Pinterest)

Segundo Rodrigo, o primeiro passo da transformação para o cherry red é verificar se os fios estão saudáveis e bem hidratados, evitando, assim, ressecamento e outros danos ao longo do processo. "O cabelo precisa ser totalmente descolorido para os tons fantasia, que apresentam muito mais pigmento. É importante usar produtos do tipo plex durante a descoloração, pois eles ajudam a repor os nutrientes, protegem e também preservam a saúde dos fios", detalha. "Por fim, é aplicada a coloração para se chegar à tonalidade cherry red."

O apresentador recomenda, ainda, que se consulte um cabeleireiro antes de fazer a transição de cor. "O cabelo vermelho pode ser uma escolha ousada e vibrante, mas você tem que considerar uma série de fatores, incluindo a tonalidade, o tom de pele, a textura do fio e o estilo desejado", assegura. "É importante conversar com o seu cabeleireiro, uma vez que ele vai avaliar se essa cor combina com o seu tipo de pele, principalmente."

A cantora Dua Lipa foi uma das celebridades que impulsionaram a febre dos cabelos vermelho cereja (foto: Reprodução/Instagram/@dualipa)

Quanto aos cuidados, o especialista enfatiza a importância de fazer a manutenção com uma linha de xampu, condicionador e leave in específica para esse tom. "Usar máscaras indicadas pelo seu cabeleireiro também pode ajudar a prolongar a cor, e devolver os nutrientes e o brilho", orienta. "Nada de lavar o cabelo na água quente, porque ela desbota a cor, e se for tomar sol, use o filtro solar, pois ele ajuda na manutenção da tinta. Ao usar fontes de calor, não se esqueça do protetor térmico", complementa.

A finalização vai de acordo com o caimento dos fios. "Se você tem cabelo liso, pode deixar secar naturalmente, basta aplicar um CC Cream, ou então, passar a chapinha da raiz às pontas — lembrando de usar um produto com proteção térmica", sugere. "Agora, se você tem madeixas onduladas, pode aplicar um ativador de cachos e amassar com as mãos, e finalizar com o difusor. É possível também fazer ondas com o babyliss", acrescenta.

Na maquiagem

Apesar de ser muito lembrada pelos cherry lips, existem diversas possibilidades de maquiagens com o vermelho cereja. "Essa é uma tendência macro que acaba tendo muitas variações. Dá para combinar o tom com inúmeras opções", afirma a maquiadora Mariana Grassi. De acordo com ela, a make com o cherry red pode funcionar em ocasiões diversas, inclusive no cotidiano. "Para não pesar, recomendo usar com cores neutras, como branco ou cinza, para criar uma aparência equilibrada e sofisticada", sugere.

Mariana explica que o famoso cherry lips pode ser feito de forma prática e rápida. "Contorne os lábios com lápis labial. Para um contorno definido e duradouro, você pode usar um lápis labial da mesma cor do batom ou em um tom próximo. Prefira tons de vinho e marrons, isso ajuda a evitar que o batom borre ou escorra ao longo do dia", detalha a maquiadora. "Depois, basta esfumar e passar um gloss vermelho por cima", completa.

Os cherry lips são os mais lembrados quando se fala em maquiagens dessa tonalidade (foto: Reprodução/Pinterest)

Agora, quando se fala dos olhos em vermelho cereja, para a maquiadora, a melhor técnica é a de esfumar. "Comece aplicando no côncavo, depositando a sombra e, em seguida, esfume fazendo movimentos de vai e vem. Assim, a sombra não fica marcada", assegura.

Segundo Mariana, maquiagens nesse tom vieram para ficar. "Uma das razões pelas quais amamos o cherry red é porque trata-se de uma cor atemporal, que nunca sai de moda", afirma. No entanto, nessa época do ano, ela faz ainda mais sucesso. "A tonalidade rica e apaixonante evoca uma sensação de calor e vitalidade, tornando-a perfeita para a transição entre o calor do verão e o frescor do outono", finaliza.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte