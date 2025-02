5 orações de proteção para uma pessoa querida

As orações são uma ferramenta poderosa de conexão com Deus (Imagem: Kmpzzz | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A proteção daqueles que amamos é sempre uma preocupação. Nesse sentido, seja para enfrentar desafios, afastar energias negativas ou simplesmente fortalecer a fé, a oração é uma ferramenta poderosa. Por meio dela, podemos buscar a presença de Deus, dos anjos e dos santos para pedir bênçãos, paz e segurança para aqueles que estão em nosso coração.

A seguir, veja 5 orações para pedir proteção para uma pessoa querida!

1. Oração ao Anjo da Guarda

Santo Anjo do Senhor, zeloso guardador, a quem Deus confiou (diga o nome da pessoa), ilumina, guarda, rege e protege todos os seus caminhos. Livra-o(a) de todo perigo e envolve-o(a) com tua luz divina. Afasta dele(a) toda sombra, todo medo e qualquer mal que possa tentar se aproximar. Inspira seus pensamentos para seguir sempre pelo caminho do bem, da verdade e do amor.

Fortalece sua fé nos momentos difíceis, consola-o(a) quando estiver aflito(a) e guia seus passos para encontrar paz e segurança em cada dia. Anjo protetor, sê seu escudo contra as adversidades e sua companhia constante em todas as jornadas. Que ele(a) sinta tua presença e confie que nunca está só. Amém!

2. Oração da manhã para pedir proteção

Senhor, neste novo dia, coloco (diga o nome da pessoa) em Tuas mãos. Guarda-o(a) em todos os seus passos, protege sua mente, seu coração e seu corpo. Que nada de mal se aproxime dele(a) e que Tua luz o(a) envolva, afastando toda sombra e negatividade.

Que ele(a) seja protegido(a) de todas as tentações, perigos e incertezas. Dá-lhe sabedoria para fazer as escolhas certas, coragem para enfrentar os desafios e paz para descansar em Teu amor. Senhor, que a Tua força o(a) sustente, que Tua graça o(a) guie e que Tua misericórdia esteja sobre ele(a) todos os dias de sua vida. Amém!

Ore à Nossa Senhora Aparecida para que ela proteja quem você ama (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock)

3. Oração à Nossa Senhora Aparecida

Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, envolve (diga o nome da pessoa) com teu manto sagrado e protege-o(a) de todo mal. Dá-lhe forças para seguir sempre no caminho do bem e da paz. Intercede por ele(a) junto a teu Filho, Jesus, e traz-lhe serenidade nos momentos de aflição. Que Tua presença o(a) ilumine, livrando-o(a) de qualquer dificuldade e guiando-o(a) para a luz da verdade e da justiça. Mãe protetora, que o Teu olhar carinhoso e cheio de misericórdia envolva (diga o nome da pessoa), dando-lhe proteção, saúde e amor. Que ele(a) sinta a Tua presença materna em todos os momentos da sua vida. Amém!

4. Oração a São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo, poderoso defensor do céu, peço que estendas tuas asas protetoras sobre (diga o nome da pessoa). Defende-o(a) de todas as forças malignas, livrando-o(a) de perigos visíveis e invisíveis. Santo Arcanjo, guerreiro celeste, combata as forças do mal que possam tentar afastar (diga o nome da pessoa) da paz, da saúde e da alegria.

Protege seus pensamentos, seu corpo e seu espírito, e guia-o(a) sempre para o caminho da luz divina. Que o teu poder e coragem envolvam (diga o nome da pessoa), tornando-o(a) invencível diante das adversidades e fortalecendo sua fé. São Miguel, defendei (diga o nome da pessoa) de todo mal e protege-o(a) com teu poder celestial. Amém!

5. Oração para proteção do cônjuge

Senhor, em Tuas mãos coloco meu querido(a) esposo(a), pedindo que o(a) protejas de todo mal e de todo perigo. Guarda-o(a) com Teu amor e Tua misericórdia, e envolve-o(a) com a Tua luz divina. Dá-lhe sabedoria nas suas escolhas, força para superar qualquer desafio e paz para seguir em cada novo dia. Livra-o(a) das influências negativas e de tudo que possa afastá-lo(a) de Ti. Que seu coração esteja sempre cheio de fé, esperança e amor.

Senhor, que a Tua proteção esteja sobre ele(a), protegendo sua saúde, sua mente e seu espírito. Que ele(a) sinta Teu amparo constante e confie sempre na Tua presença, sabendo que nunca estará sozinho(a). Em nome de Jesus, peço que abençoes nosso relacionamento, fortalecendo-nos como casal e guiando-nos pelo caminho do amor, do respeito e da paz. Amém!