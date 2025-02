5 filmes e séries que estreiam na Netflix em março

As estreias da Netflix em março estão cheias de histórias que vão prender sua atenção do início ao fim (Imagem: Vantage_DS | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Março na Netflix vai levar os assinantes para diferentes épocas e universos! De produções que revisitam o passado com um olhar moderno a histórias que exploram futuros cheios de tecnologia, tem opção para todos os gostos. E ainda há espaço para comédias e dramas que vão direto ao coração. A seguir, confira 5 destaques que entram no catálogo do streaming!

1. Com amor, Meghan – 04/03

“Com amor, Meghan” traz Meghan Markle explorando sua paixão por culinária e estilo de vida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Meghan Markle retorna às telas com “Com amor, Meghan”, sua nova série de culinária e estilo de vida na Netflix. No programa, ela compartilha suas receitas favoritas enquanto conduz conversas descontraídas sobre vida, amor e família. A produção promete ir além do formato tradicional de programas gastronômicos, trazendo um olhar mais intimista sobre a ex-duquesa, que agora se reinventa longe dos holofotes da realeza.

A série faz parte da parceria de Meghan e Harry com a Netflix e conta com participações de amigos próximos, como a atriz Abigail Spencer e a comediante Mindy Kaling. Com um tom leve, “Com amor, Meghan” reflete a nova fase da apresentadora, na qual o dia a dia simples se transforma em momentos especiais.

2. O Leopardo – 05/03

“O Leopardo” resgata o clássico da literatura italiana, narrando o declínio da aristocracia siciliana durante a unificação da Itália (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Inspirada no clássico romance de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, “O Leopardo” é uma minissérie de seis episódios que transporta o espectador para a Sicília do século XIX, onde Don Fabrizio Corbera, Príncipe de Salina, precisa lidar com a decadência da aristocracia italiana diante da unificação do país. Cercado por luxo e tradição, ele se vê diante de decisões difíceis para manter seu legado, incluindo um casamento estratégico que pode garantir a estabilidade da família.

A nova adaptação, dirigida por Tom Shankland, Giuseppe Capotondi e Laura Luchetti, revisita um dos maiores épicos da literatura italiana com um olhar mais profundo sobre os conflitos de classe e os dilemas da época. O elenco conta com Kim Rossi Stuart como Don Fabrizio, além de Saul Nanni, Deva Cassel e Benedetta Porcaroli. A obra havia sido imortalizada no cinema pelo diretor Luchino Visconti, mas agora chega à Netflix trazendo uma nova perspectiva sobre a revolução de 1860.

3. The Electric State – 14/03

“The Electric State” transporta o espectador para um universo retrofuturista em que uma jovem parte em busca da verdade sobre seu irmão (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

Dirigido pelos Irmãos Russo, conhecidos pelo sucesso de “Vingadores: Ultimato”, “The Electric State” mergulha em uma realidade alternativa e retrofuturista da década de 1990, na qual robôs conscientes convivem com os humanos. No centro da história, está Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente órfã que recebe a visita de Cosmo, robô misterioso que pode estar conectado ao seu irmão mais novo, desaparecido e dado como morto.

Determinada a descobrir a verdade, ela embarca em uma jornada pelo oeste americano ao lado do andarilho e contrabandista Keats (Chris Pratt) e do sarcástico robô Herman (dublado por Anthony Mackie). O longa é baseado na graphic novel de Simon Stålenhag e promete uma estética visual impressionante, combinando aventura e mistério em um universo repleto de tecnologia e nostalgia.

4. Sobrevivendo em Grande Estilo – 2ª temporada – 27/03

“Sobrevivendo em Grande Estilo” acompanha Mavis em sua jornada de autodescoberta, moda e desafios (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

A comédia “Sobrevivendo em Grande Estilo” retorna para sua segunda temporada trazendo de volta a irreverente Mavis Beaumont, interpretada por Michelle Buteau. Negra, gorda e recém-separada, ela precisa reconstruir a vida enquanto tenta alavancar a carreira como estilista. Com um humor afiado e uma abordagem autêntica sobre positividade corporal e autoestima, a série conquistou o público ao mostrar sua protagonista enfrentando desafios de forma leve e divertida.

Baseada no livro de Michelle Buteau, a produção equilibra comédia e drama de forma envolvente. Agora, Mavis segue determinada a transformar sua realidade com o apoio dos amigos, alguns looks ousados e, claro, muito batom. A nova temporada promete mais situações hilárias e reflexões sobre a vida adulta, provando que rir de si pode ser a melhor solução para qualquer problema.

5. A Lista da Minha Vida – 28/03

“A Lista da Minha Vida” acompanha a jornada de uma jovem que embarca na realização de uma lista de desejos deixada por sua mãe falecida (Imagem: Reprodução digital | Netflix)

O drama emocional “A Lista da Minha Vida” promete arrancar lágrimas e reflexões ao acompanhar a jornada de autodescoberta de uma jovem após a morte de sua mãe. Interpretada por Sofia Carson, a protagonista precisa encarar o luto ao mesmo tempo em que decide realizar uma lista de desejos que escreveu na adolescência, cumprindo promessas feitas a si e tentando recuperar a alegria de viver.

Com direção e roteiro de Adam Brooks, a produção combina sensibilidade e leveza ao explorar os desafios do amadurecimento e a busca por um novo propósito. A presença de Connie Britton no elenco adiciona ainda mais emoção à história, que promete envolver o público com uma narrativa inspiradora sobre recomeços e a importância de seguir em frente, mesmo diante das maiores perdas.