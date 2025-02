Skatista Felipe Gustavo lança tênis personalizado da Adidas em Brasília

Um dia animado para os skatistas da cidade. Na tarde desta sexta-feira (21/2), o skatista olímpico brasiliense, Felipe Gustavo, convida os conterrâneos para o lançamento de seu tênis com a Adidas, uma das marcas que patrocina o atleta.

No evento, que começa às 16h com manobras e apresentações de skate em um novo obstáculo no Setor Bancário Sul, Felipe apresentará o tênis com inspirações em sua trajetória.

No modelo Superstar em suede, as linhas vermelhas remetem a cor da camisa usada pelo atleta quando ele ganhou o campeonato de Tampa, na Flórida, aos 15 anos. A vitória foi um ponto crucial na carreira de Felipe, que se mudou para os Estados Unidos em seguida.

“Esse modelo é um clássico e durante muitos anos usei para andar de skate. Estou há sete anos com a Adidas e sonhava com isso, estou realizando um dos meus maiores sonhos e esse é um marco na minha carreira”, comenta.





21/02/25 - Skatista Felipe Gustavo lança tênis em Brasília (foto: Felipe Gustavo/Divulgação)

No novo país e depois de conseguir patrocínios importantes, Felipe deu seguimento a trajetória que o levou às Olimpíadas de Tóquio 2020, onde ele foi o skatista que estreou a modalidade street nos Jogos Olímpicos, e novamente em Paris 2024.

E apesar da trajetória internacional, a cidade escolhida para o lançamento do tênis foi Brasília, mais especificamente o Setor Bancário Sul, que ele comenta, orgulhoso, que foi onde tudo começou. A capital também é homenageada na peça. Em um dos lados do par de tênis, a logo da Adidas é substituída por um desenho da Catedral Metropolitana de Brasília.

Felipe defende que o lançamento é para a cidade e levando em consideração a escassez de eventos dedicados ao skate em Brasília, aproveitou a oportunidade para trazer esse momento ao skatistas daqui.

“Espero que as pessoas venham e gostem, o Setor Bancário Sul é o lugar que tudo começou e onde eu ando de skate há 25 anos, é muito importante voltar às nossas origens e dar de volta tudo que ganhamos”, completa.





21/02/25 - Skatista Felipe Gustavo lança tênis em Brasília (foto: Felipe Gustavo/Divulgação)

Depois da sessão de skate e estreia do novo obstáculo, será apresentado também um vídeo de manobras.

SERVIÇO:

Data: 21/02/25

Horário: A partir das 16h

Local: Setor Bancário Sul

21/02/25 - Skatista Felipe Gustavo lança tênis em Brasília (foto: Felipe Gustavo/Divulgação)