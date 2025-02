BBB 25: 7 curiosidades sobre as bailarinas Eva e Renata

Desde a infância, Eva e Renata compartilham muito mais do que a paixão pela dança; elas construíram uma trajetória juntas, enfrentaram desafios e agora encaram o maior de todos: o Big Brother Brasil 25. Do projeto social onde tudo começou até as provas do reality show, elas mostram que determinação e parceria fazem toda a diferença. A seguir, conheça 7 curiosidades sobre as bailarinas!

1. Eva estrelou um clipe de Whindersson Nunes

Eva Pacheco quase não sabe o que é uma vida sem dança. Aos 6 anos, começou a fazer aulas no projeto social EDISCA – Escola de Dança e Desenvolvimento Social para Crianças e Adolescentes, fundado por sua mãe, Gerusa, que era bailarina profissional. Da infância nos palcos até os holofotes, a trajetória dela incluiu apresentações pelo Brasil e até um trabalho ao lado do comediante e youtuber Whindersson Nunes. No clipe da música “Barulho da Chuva”, ela viveu um par romântico do humorista, mostrando que talento e presença de cena sempre fizeram parte do seu DNA.

2. Viralizaram dançando no palco com Pedro Sampaio

Quando o talento encontra a oportunidade certa, o resultado não poderia ser diferente: sucesso! Eva e Renata subiram no palco do DJ e cantor Pedro Sampaio para dançar o “Passinho do Gira Gira”, e a apresentação rendeu comentários. O vídeo do momento viralizou nas redes, acumulando mais de 1 milhão de visualizações no TikTok. A sintonia e o carisma das duas foram tão marcantes que muita gente começou a segui-las depois dessa performance.

3. Renata é professora de dança e coordenadora de ginástica rítmica

Dançar é com ela, mas ensinar também! Renata não só faz bonito no palco como também treina uma nova geração de talentos. Professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica, ela usa sua formação em Educação Física para unir arte e esporte.

Eva e Renata se conheceram em um projeto social de dança e, desde então, são amigas (Imagem: Reprodução digital | TV Globo)

4. Elas se conhecem há 25 anos e moraram juntas na pandemia

A conexão de Renata e Eva vai muito além do BBB. As duas se conheceram ainda crianças no projeto social EDISCA e nunca mais se desgrudaram. Passaram juntas pelas primeiras audições, desafios da vida adulta e até dividiram o mesmo teto na pandemia da COVID-19. “É uma amizade com vínculo de família“, disse Renata à TV Globo.

5. Eva trabalhou como fisioterapeuta obstétrica e acompanhou partos

A dança sempre foi uma paixão, mas Eva também encontrou outro caminho que mexeu com seu coração: ajudar gestantes. Depois de acompanhar um parto a convite de uma amiga enfermeira, ela decidiu se especializar em fisioterapia obstétrica. Antes de entrar no BBB 25, dividia os atendimentos com sua carreira de modelo e influenciadora.

6. Eva teve que recomeçar do zero depois da pandemia

Nem tudo foi fácil na caminhada da bailarina Eva. Antes do BBB 25, ela montou seu próprio espaço de atendimento como fisioterapeuta, mas a pandemia da COVID-19 fez com que precisasse fechar as portas. Com isso, ela teve que buscar novos caminhos.

7. Renata quer dar uma casa para a mãe com o prêmio do BBB 25

Se ganhar o prêmio do BBB 25, Renata já sabe o que vai fazer: dar uma casa para sua mãe. Criada em uma comunidade de Fortaleza, ela viu de perto as dificuldades que Dona Eulália enfrentou. “Hoje tenho mais maturidade para entender todos os sacrifícios que ela fez. Às vezes, eu estava dançando em um teatro lá no centro da cidade e, quando acabava o espetáculo, às 10 horas da noite, ela ia pegar meu figurino e voltava de ônibus para casa para lavar. No outro dia, ia com ele no cabide para eu dançar bonita, sempre arrumada. Esse tipo de cuidado que hoje fico: ‘Caraca, como minha mãe fazia isso?’. E ela mesmo assim fazia”, contou ao Gshow.