Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/02/2025

Os movimentos do céu no domingo irão favorecer aprendizados importantes (Imagem: GrAl | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O domingo chegará com uma energia forte, trazendo desafios e oportunidades que mexerão com os sentimentos de cada signo. Os movimentos no céu poderão influenciar as emoções e as decisões, abrindo espaço para aprendizados importantes. Para saber como os astros guiarão o seu dia e como aproveitar ao máximo essas tendências, confira abaixo as previsões do horóscopo e alinhe-se com o que está por vir!

Áries

O ariano poderá se aproximar de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Neste domingo, você será afetado(a) pelo desejo de realizar o que almeja para o futuro. Poderá se aproximar de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira e colher os frutos do que semeou. No entanto, estará mais confuso(a) e possivelmente surgirão mal-entendidos relacionados à vida profissional.

Touro

O taurino se sentirá com mais energia e otimismo para ir em busca dos próprios sonhos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, neste domingo você se sentirá com mais energia e otimismo para ir em busca dos próprios sonhos, sair da rotina e viver novas aventuras. Apesar disso, será necessário estar atento(a) às expectativas, pois poderá se deixar levar por elas e se decepcionar. Procure ser realista e direcionar seu foco.

Gêmeos

O geminiano deverá cuidar do que habita as profundezas do seu interior (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você irá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas e poderão gerar bastante desconforto. Procure cuidar do que habita as profundezas do seu interior, mesmo que a vontade de ignorar os incômodos se faça presente. Afinal, somente ao encarar suas sombras você será capaz de ressignificá-las e se libertar de padrões nocivos.

Câncer

O canceriano estará mais envolvido com os acontecimentos nas relações (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com os acontecimentos nas relações e será afetado(a) pelas atitudes do outro, da mesma maneira que suas oscilações emocionais e formas de agir poderão interferir no bem-estar do relacionamento. Apesar dos seus esforços, terá certa dificuldade em encontrar o equilíbrio que almeja.

Leão

O leonino deverá organizar as tarefas do cotidiano de forma que se sinta nutrido por elas (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com os afazeres da sua rotina. Procure organizar as tarefas do cotidiano de forma que se sinta nutrido(a) por elas. O domingo será bastante movimentado, o que poderá deixá-lo(a) mais tenso(a), e o excesso de afazeres afetará sua saúde. Procure encontrar o equilíbrio e não se comprometa com mais do que pode realizar.

Virgem

O virginiano tenderá a sentir tudo de maneira intensa (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você tenderá a sentir tudo de maneira intensa, e o desejo de nutrir o amor-próprio e o que traz a sensação de singularidade estará bem presente. No entanto, será necessário estar atento(a) aos movimentos do seu ego, pois poderá se deixar levar pelos impulsos e agir com prepotência e arrogância, gerando conflitos.

Libra

O libriano estará mais envolvido com os assuntos da casa e buscará desacelerar (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Neste domingo, você estará mais envolvido(a) com os assuntos da casa e buscará desacelerar. Contudo, será um dia movimentado, em que possivelmente surgirão conflitos entre você e seus familiares. Procure acalmar os ânimos e evite agir no calor das emoções, pois poderá se precipitar.

Escorpião

A vida social do escorpiano estará mais movimentada e poderão surgir muitos compromissos (Imagem: Depiano | Shutterstock)

A vida social estará movimentada. Poderão surgir muitos compromissos, o que o(a) deixará ansioso(a) e disperso(a), fazendo com que perca o foco e se comprometa com mais do que consegue cumprir. Procure acalmar os ânimos e direcionar melhor a sua energia, evitando iniciar diversas coisas que não irá terminar.

Sagitário

O sagitariano se envolverá com os assuntos da vida financeira e se afetará mais pelos acontecimentos nessa área (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Neste domingo, você se envolverá com os assuntos da vida financeira e se afetará mais pelos acontecimentos nessa área, da mesma maneira que suas oscilações emocionais poderão interferir na forma como lida com seu dinheiro. Esteja atento(a) à tendência a gastos por impulso para suprir necessidades emocionais.

Capricórnio

O capricorniano terá coragem para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Haverá bastante animação e coragem da sua parte para dar andamento aos projetos pessoais e cuidar da autoestima e do bem-estar. Será um dia bastante movimentado, em que você tenderá a agir de maneira mais individualista, o que poderá levar a conflitos nas relações e abalar as emoções. Lembre-se de respeitar os limites do outro.

Aquário

O aquariano viverá um período mais introspectivo e os burburinhos externos poderão afetá-lo (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você estará em um movimento mais introspectivo. Haverá a possibilidade de que o burburinho externo o(a) afete de maneira significativa, gerando incômodo. Além disso, será um dia intenso, em que surgirão muitos afazeres na sua rotina. Isso poderá deixá-lo(a) confuso(a) e ansioso(a). Acolha as emoções para ter clareza e estabeleça limites.

Peixes

O pisciano estará mais envolvido com os amigos e a vida social (Imagem: Depiano | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com os amigos e a vida social. Terá, possivelmente, a presença solicitada com maior frequência nos grupos dos quais faz parte. Busque nutrir essas relações, bem como seus ideais e propósitos de vida. Apesar disso, atente-se à possibilidade de criar muitas expectativas e ser enganado(a) por alguém.