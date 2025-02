7 diferenças entre as raças british shorthair e chartreux 

Os gatos british shorthair e chartreux frequentemente geram confusão devido à aparência semelhante, principalmente pela coloração azul-acinzentada da pelagem e pelo porte robusto. No entanto, essas duas raças possuem diferenças marcantes que vão além da estética, abrangendo comportamento, estrutura corporal, formato da cabeça, desenvolvimento e até mesmo a textura do pelo. Veja abaixo!

1. Origem e história

O british shorthair tem suas raízes no Reino Unido, descendendo dos gatos domésticos levados pelos romanos e posteriormente cruzados com felinos locais. Essa raça foi desenvolvida para ser robusta e resistente, adaptando-se ao clima britânico. O chartreux, por outro lado, é uma raça francesa com uma história que remonta aos monges cartuxos no século XVIII. Esses gatos eram valorizados por suas habilidades de caça e pelagem densa, adequada ao clima francês.

2. Estrutura corporal

O british shorthair possui uma estrutura corporal robusta e musculosa, com peito largo e pernas curtas e fortes. Sua aparência é compacta e arredondada, conferindo-lhe uma expressão fofa. Em contraste, o chartreux apresenta um corpo mais magro e elegante, com ossatura fina e musculatura bem definida. Suas pernas são proporcionais ao corpo, favorecendo uma aparência graciosa e ágil.

A cabeça do british shorthair é arredondada, enquanto o chartreux possui uma cabeça em formato de trapézio invertido (Imagem: FotoMirta | Shutterstock)



3. Formato da cabeça e expressão facial

A cabeça do british shorthair é arredondada, com bochechas cheias e focinho curto. Seus olhos grandes e redondos, combinados com orelhas pequenas e arredondadas. O chartreux, por sua vez, possui uma cabeça em formato de trapézio invertido, com maçãs do rosto proeminentes e focinho estreito. Seus olhos são grandes e levemente amendoados, e as orelhas são de tamanho médio, posicionadas no topo da cabeça.

4. Pelagem e textura do pelo

A pelagem do british shorthair é curta, densa e de textura firme, lembrando um veludo ao toque. Essa característica ajuda a proteger o gato das intempéries e é resultado de uma subpelo espesso. O chartreux também possui uma pelagem curta e densa, porém sua textura é mais macia e lanosa, quase como lã de ovelha.

5. Padrões de coloração da pelagem

O british shorthair pode apresentar uma grande diversidade de cores e padrões, incluindo azul, preto, branco, creme, chocolate, lilás e até combinações bicolores e tigradas. Por outro lado, o chartreux tem um padrão de coloração exclusivo: sempre azul-acinzentado. Além disso, essa tonalidade se mantém uniforme em todo o corpo, sem manchas ou variações de cor.

O chartreux tem olhos cor âmbar ou cobre intenso (Imagem: Katniss studio | Shutterstock)

6. Cor dos olhos

Os olhos do british shorthair podem variar em cor, incluindo tons de cobre, dourado, azul e verde, dependendo da coloração da pelagem. Essa diversidade cromática é uma característica marcante da raça. Em contraste, o chartreux é conhecido por seus olhos de cor âmbar ou cobre intenso, que se destacam contra a pelagem azul-acinzentada.

7. Comportamento e temperamento

O british shorthair é conhecido por seu temperamento tranquilo, afetuoso e independente. Esses gatos apreciam a companhia de seus tutores, mas também valorizam momentos de solitude. São geralmente pacientes e se adaptam bem a diferentes ambientes. O chartreux, embora também afetuoso, tende a ser mais ativo e brincalhão. São felinos inteligentes, curiosos e desenvolvem fortes laços com seus tutores, frequentemente seguindo-os pela casa.