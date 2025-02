8 dicas para curtir o Carnaval gastando pouco

Com a chegada do Carnaval, o clima de festa contagia milhões de brasileiros, e a folia popular promete movimentar a economia do país. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Carnaval de 2025 deve gerar R$ 12 bilhões em faturamento e se tornar a edição mais lucrativa desde 2015. Mas quem pretende comemorar o período sem comprometer o orçamento, precisa ficar atento aos gastos e fazer boas escolhas.

De acordo com um levantamento realizado pela corretora de investimentos Rico, a cesta carnavalesca registrou aumento de 2,78% entre janeiro de 2024 e de 2025. Com o termo “cesta carnavalesca”, a autora da pesquisa, Maria Giulia Figueiredo, considerou itens como cerveja e outras bebidas alcoólicas, bijuteria, artigos de maquiagem, cabeleireiro e barbeiro, passagem aérea e pacote turístico, sendo que esses dois últimos itens foram os únicos que registraram queda nos valores.

Segundo os dados, o orçamento dos foliões será impactado principalmente pelo aumento nos preços das bebidas alcoólicas e dos serviços de beleza, resultado da alta do preço dos insumos e dos reajustes na mão de obra. Itens de maquiagem também ficaram mais caros, com altas superiores à inflação geral devido ao crescimento dos custos de produção.

Mesmo com este cenário, Ricardo de Almeida, diretor financeiro do Cartão de TODOS, explica que é possível fazer escolhas inteligentes que considerem a situação financeira de cada folião. A seguir, confira estratégias elencadas pelo profissional para aproveitar o Carnaval sem comprometer o orçamento!

1. Defina um orçamento diário

Segundo Ricardo de Almeida, o bloquinho da economia precisa estar bem alinhado antes de qualquer coisa. “Definir um orçamento antes de sair é o segredo para garantir a comemoração sem dor de cabeça depois. Quem sai gastando sem rumo pode acabar se endividando em março. O ideal é ter um limite do que pode gastar por dia e segurar a empolgação para não estourar o orçamento logo no primeiro dia de festa”, explica.

2. Calcule o valor ideal para gastar

Nada de gastar como se o Carnaval durasse o ano inteiro. Para o diretor financeiro, o segredo é separar um valor que caiba no orçamento, sem mexer no dinheiro das contas fixas. “Uma boa dica é calcular quanto sobra depois de pagar aluguel, contas fixas e outras despesas, e dividir esse valor pelos dias de folia. Assim você não gasta mais do que pode”, orienta.

3. Economize com transporte

O transporte é um dos principais gastos durante o Carnaval. Para economizar, Ricardo de Almeida recomenda priorizar o transporte público. “Se der para ir de transporte público, melhor. Além de mais barato, você evita o estresse do trânsito e dos preços dinâmicos que sobem mais que trio elétrico na avenida”, afirma.

Também há mais alternativas. “Outra opção é combinar caronas com amigos ou usar bicicleta e patinete para percursos curtos. E, claro, sempre vale dar aquela pesquisada antes para não ficar à mercê do táxi cobrando ‘preço de Carnaval'”, destaca.

Planejar a viagem com antecedência ajuda a diminuir os gastos com hospedagem (Imagem: goodluz | Shutterstock)

4. Planeje a viagem com antecedência

Para quem pretende viajar, a antecedência é a chave para encontrar hospedagens econômicas sem abrir mão da segurança. “Reservar com antecedência é uma das principais formas de economizar com hospedagem. Mas para quem deixou para cima da hora, dá para economizar escolhendo hospedagens alternativas, como hostels, aluguel de temporada ou até dividir um quarto com amigos”, sugere.

Além disso, conforme Ricardo de Almeida, hospedagens mais afastadas das festas costumam ter o preço mais em conta. “Só não vale fechar nada sem olhar as avaliações para não cair em uma situação desagradável”, alerta.

5. Escolha a melhor forma de pagamento

Para evitar imprevistos, a recomendação é diversificar as formas de pagamento. “Aplicativos de pagamento são práticos e evitam riscos, mas sempre vale levar um pouco de dinheiro vivo para imprevistos (e para aquele churrasquinho na esquina que só aceita nota amassada)”, diz o profissional.

Também é importante tomar cuidado com o pagamento feito no cartão de crédito. “Já o cartão de crédito deve ser usado com moderação, senão a ressaca financeira chega antes da Quarta-feira de Cinzas”, destaca Ricardo de Almeida.

6. Reorganize o orçamento do mês seguinte

Caso os gastos ultrapassem o planejado, o melhor caminho é reorganizar o orçamento no mês seguinte. “O primeiro passo é avaliar os gastos e identificar onde houve excesso. Em seguida, ajustar o orçamento do mês seguinte para compensar o valor excedido, reduzindo despesas supérfluas”, explica Ricardo de Almeida. Além disso, ele recomenda evitar parcelar as compras durante o Carnaval para não estender o impacto financeiro ao longo dos meses.

7. Aproveite o pós-Carnaval para economizar

Para quem já pensa no próximo Carnaval, o pós-folia pode ser uma oportunidade para economizar. “Depois da festa, muitas lojas liquidam fantasias, acessórios e até bebidas. Se você é do time que já pensa no próximo Carnaval, pode aproveitar esses descontos para garantir tudo mais barato. E se sobrar energia, sempre dá para vender acessórios, fantasias ou abadás customizados e recuperar parte do que foi gasto”, conta o especialista.

8. Modere no álcool e evite gastos extras

Para não comprometer o orçamento durante os dias de festa, vale lembrar: maneirar no álcool ajuda a evitar gastos excessivos e ainda contribui para a segurança e saúde. Afinal, o melhor Carnaval é aquele que termina com boas lembranças — e sem sustos na conta bancária.

Por Nayara Campos