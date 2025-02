Efeito nocebo. Isso existe mesmo? Como o pessimismo age no paciente

Nocebo é uma palavra que não tem cara de coisa boa. E não é coisa boa mesmo. A origem da palavra é do latim e significa “prejudicarei”. Ela define os eventos adversos associados a expectativas negativas e é o correspondente negativo do famoso efeito placebo. Se o otimismo e uma boa relação médico-paciente já são responsáveis por boa parte do sucesso de um tratamento, o pessimismo pode tornar as coisas mais difíceis. Tanto o nocebo como o placebo estão fortemente ligados ao contexto psicossocial do indivíduo, experiências prévias e sugestões verbais do próprio terapeuta.

Já temos boas evidências apontando que são maiores os efeitos adversos de um tratamento quando o médico dá mais ênfase a esses possíveis efeitos. O anestesista pode dizer a uma grávida que irá aplicar uma anestesia regional que evitará que ela sinta dor durante o parto. Pode também optar por dizer que ela sentirá uma picada forte nas costas e que esta é a pior parte da anestesia. Essa segunda forma de abordagem provocará mais dor do que a primeira. Efeitos colaterais de uma medicação na esfera sexual podem ser até três vezes mais frequentes quando o médico alerta o paciente no início do tratamento sobre esses riscos.

Qual é, então, a melhor prática médica? O médico deve evitar a todo custo falar de efeitos colaterais com os pacientes? Nem tanto. Minimizar o componente negativo do discurso médico pode ser uma diretriz bem razoável e o tamanho desse componente deve variar de acordo com a demanda do paciente. O paciente pode até se beneficiar de uma conversa sobre efeito nocebo com exemplos interessantes. O que parece não ser muito produtivo é enumerar ao paciente uma lista interminável de efeitos colaterais. Eu costumo falar de uns três e sempre reforço que a maioria dos pacientes não costuma apresentar efeitos colaterais. E essa é a verdade.

*Dr. Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília