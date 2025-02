Pesquisas demonstram que fama e sucesso podem jogar a favor da longevidade

Nossa história começa no ano de 2001, quando dois pesquisadores de Toronto, no Canadá, realizaram um estudo bastante provocativo. Redelmeier e Singh analisaram a longevidade de mais de 700 atores/atrizes que haviam atuado em filmes e que tenham recebido indicação ao Oscar. Para cada ator/atriz indicado ao Oscar, eles identificaram um outro ator/atriz do mesmo sexo, com semelhante faixa etária e que havia participado do mesmo filme, mas que não havia sido indicado ao Oscar.

Todas as indicações de Oscar foram analisadas desde a criação da Academia até o ano 2000. Três grupos foram criados: 1) vencedores: os que levaram a estatueta para casa; 2) indicados: os que foram indicados, mas não ganharam; 3) controles: nunca indicados e que nunca ganharam. Exemplos: Jack Nicholson foi classificado como vencedor, pois já havia sido premiado três vezes na época; Richard Burton foi classificado como indicado, pois já havia recebido sete indicações, mas nunca ganhou; Lorne Green era do grupo controle, nunca indicado, e, claro, nunca ganhou.

Vejam só o que eles encontraram. De um total de 1.649 artistas incluídos no estudo, 772 já haviam morrido. As principais causas de morte foram doença isquêmica do coração, derrame cerebral e câncer, e não foi diferente entre os três grupos. O nível educacional também não era diferente entre os grupos. Os vencedores viveram cerca de quatro anos a mais que o grupo indicados e o grupo controles (vencedores: 79,7 anos; indicados: 76,1 anos; controles: 75,8 anos). Do ponto de vista estatístico, os indicados apresentaram a mesma longevidade dos controles. Entre os vencedores, quanto mais jovens ao receber o Oscar, ou o primeiro Oscar, maior a longevidade. Os resultados não foram diferentes entre vencedores de papel principal ou coadjuvante. Entretanto, os vencedores de mais de um Oscar viveram seis anos a mais que os controles: sorte do Jack Nicholson.

E como explicar esses resultados? A longevidade dos seres humanos tem sido consistentemente associada ao status socioeconômico. Os ricos vivem mais que os pobres. Aqueles que receberam maior contingente de educação formal também vivem mais. E por que será que o sucesso, por si só, também poderia nos trazer mais anos de vida? Vamos às hipóteses.

Pessoas de sucesso, como os vencedores, são personalidades de grande visibilidade e buscariam andar na linha para não arranhar suas imagens. Muitas vezes, os próprios contratos com a indústria do cinema os obrigam a ter bons padrões de comportamento. Além disso, são cercados de assessoria para manter a forma física, a boa alimentação, entre outros hábitos salutares. Conhecemos inúmeras histórias de celebridades que contrariam totalmente esse argumento, mas talvez não seja a regra. Nesse estudo, mesmo o grupo controles apresentou maior longevidade que a média da população americana no mesmo período.

No ano de 2006, a mesma revista científica publicou uma crítica muito bem estruturada sobre o método de análise estatística do artigo publicado em 2001, sugerindo que o grupo vencedores foi privilegiado, colocando em xeque os resultados de forma bastante contundente. Foi um balde de água fria, mas o assunto ainda não está encerrado. Ainda se discute que “vencedores” podem até viver mais, mas não como consequência do sucesso. Em vez disso, o sucesso seria o resultado do perfil de indivíduos com maior capital de saúde, e que também viveriam mais. Esse efeito foi sugerido em 2003, após análise da longevidade dos membros da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, comparando vencedores do Prêmio Nobel com não vencedores. Os vencedores do Prêmio Nobel viveram mais! Talvez essas celebridades tenham uma genética privilegiada não só do ponto de vista cerebral.

Redelmeier e Singh, os autores do estudo dos vencedores do Oscar, analisaram também a longevidade de roteiristas de cinema e publicaram os resultados num dos mais respeitados periódicos científicos do mundo. A hipótese era de que o fato de roteiristas gozarem de menos glória e sucesso que os atores, o efeito Oscar seria menos pronunciado. Resultado: aqueles que venceram o Oscar viveram três anos e meio a menos que aqueles que foram só indicados (indicados: 77,7; vencedores 74,1). Os roteiristas vencedores de Oscar que trabalhavam mais intensamente (maior média de filmes por ano) viviam menos ainda. Mesmo entre os roteiristas não agraciados com o Oscar, aqueles que escreviam mais filmes por ano também viviam menos. Discute-se que hábitos saudáveis talvez não sejam tão cobrados de roteiristas, pois muitos mantêm-se em relativo anonimato quando comparados a atores/atrizes. Estudos anteriores já haviam evidenciado menor longevidade entre escritores, e uma das explicações é o estilo de vida menos saudável (ex: inatividade física, sono irregular). Questões até mesmo existenciais são contempladas, especialmente no caso dos poetas.

Ao fazermos um balanço geral dessas informações, à luz do conhecimento atual, é bem razoável pensar que indivíduos com perfil genético vantajoso viverão mais e terão também mais chances de atingirem o sucesso (vantagens cerebrais). A vida de celebridade realmente pode ser um fator modulador positivo dos hábitos de vida, e isso precisa ser melhor investigado. No caso dos roteiristas, precisamos ser cautelosos e não sairmos por aí dizendo que trabalho faz mal à saúde, pois sabemos que faz bem quando é realizador e bem dosado. Melhor ainda quando associado a outros hábitos saudáveis. Certamente, muitos cinéfilos argumentarão que vincular talento e sucesso no universo do cinema à estatueta do Oscar é, no mínimo, discutível. Na pesquisa dos roteiristas de cinema, o Oscar mais uma vez foi a medida do sucesso. No grupo daqueles que foram só indicados, mas nunca venceram, podemos encontrar nada mais, nada menos que Stanley Kubrick, Ingmar Bergman e Frederico Fellini. Não deve ter sido a falta de sucesso e talento que fez Bergman viver 91 anos.

*Ricardo Afonso Teixeira é doutor em neurologia pela Unicamp e neurologista do Instituto do Cérebro de Brasília