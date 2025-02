Conheça lugares incríveis e repletos de charme em Valônia

Uma das regiões mais encantadoras da Bélgica e talvez de toda a Europa, fica localizada no sul do país, fazendo fronteira com Alemanha e Países Baixos a oeste, Luxemburgo ao sul e França ao leste. De acordo com Renan Serwy, da Belgitour, agência de turismo especializada no país, “a região da Valônia é pouco visitada pelos brasileiros, mas tem um potencial enorme. Além da sua localização estratégica, é abundante em paisagens naturais, vilarejos medievais, abadias e microprodutores de cervejas, queijos

e charcutarias”.

Embarcamos em uma roadtrip pela Valônia e podemos afirmar que o sul da Bélgica é um cenário ideal para uma viagem romântica. Cada destino revela uma parte única da beleza, charme e cultura belga. A cada nova cidade, uma aventura mágica por vales, colinas e castelos onde a história e a natureza se entrelaçam de forma única. Conheça mais sobre esse destino que definitivamente não pode ficar de fora da sua próxima eurotrip.

Durbuy

Frequentemente chamada de a menor cidade do mundo, Durbuy encanta com suas ruas de paralelepípedos e casas com ares medievais. O centro histórico exala um charme inigualável. Por lá você pode se perder entre os becos estreitos e encantadores, enquanto descobre galerias de arte, lojas e cafés acolhedores.

Para os amantes de natureza e esportes, Durbuy oferece atividades ao ar livre como caminhadas e ciclismo, em que as vistas do rio Ourthe são de tirar o fôlego. A cidade também oferece uma vista espetacular do Parc des Topiaires e seus jardins imponentes com árvores podadas artisticamente.

À noite, um jantar em quatro tempos à luz de velas em um dos premiados restaurantes locais, como o do Hotel Victoria, transforma-se em uma experiência verdadeiramente mágica. Cada garfada é uma celebração de sabores. Para fechar a noite, uma caminhada sob as estrelas promete um momento romântico que ficará guardado para sempre na memória.

La Roche-en-Ardenne

A encantadora vila de La Roche-en-Ardenne é conhecida por sua beleza natural e seu estilo medieval que respira história. Ao caminhar pelo centro histórico, deixe-se envolver pelas ruas de pedras que tornam o cenário pitoresco e se fascine com a Igreja de Saint-Rémy, que, com sua arquitetura majestosa, parece sussurrar histórias de outros tempos.

Castelo de La Roche

Não deixe de conhecer o Castelo de La Roche, datado do século IX. Essa impressionante fortificação se ergue majestosamente sobre uma colina, dominando o vale do rio Ourthe. Ao caminhar pelas bem preservadas ruínas, você é transportado para uma época de cavaleiros e donzelas.

Este castelo histórico é um testemunho da rica herança medieval da Bélgica e já serviu como um importante ponto de defesa ao longo dos séculos. Caminhar sem pressa pelas bem preservadas ruínas, acompanhar uma apresentação de falcoaria e apreciar as vistas panorâmicas deslumbrantes da paisagem ao redor é um programa e tanto.

Museu da Batalha das Ardenas

No Museu da Batalha das Ardenas, você encontrará veículos, armas leves e pesadas, uniformes, documentos fotográficos, objetos pessoais encontrados no campo de batalha, além de uma réplica da famosa máquina de decodificação alemã, “Enigma”. Boa parte do acervo deste museu foi doada por ex-militares e veteranos da Segunda Guerra Mundial.

Para aqueles que valorizam o contato com a natureza, as áreas circundantes são ideais para caminhadas e passeios de bicicleta, pois oferecem trilhas com paisagens de tirar o fôlego ao longo do rio Ourthe. As aventuras ao ar livre se estendem a atividades como caiaque e visitas a cavernas que prometem uma conexão profunda com a natureza.

Villers-devant-Orval

O Villers-devant-Orvalbelos é um verdadeiro tesouro de patrimônios históricos e atrativos naturais (Imagem: Eric Isselee | Shutterstock)

Já o vilarejo de Villers-devant-Orval é um verdadeiro tesouro que cativa não apenas pelos seus belos patrimônios históricos e atrativos naturais, mas também por ser o lar de uma das mais renomadas e conhecidas cervejas trapistas do mundo, a Orval. Um dos lugares que mais recebem visitantes é a Abadia de Orval, que remonta ao século XII e representa uma impressionante obra da arquitetura cisterciense. Ao explorar seus jardins serenos e contemplar as ruínas antigas, você será envolvido por uma atmosfera de paz que dá asas à imaginação.

O moderno museu da marca proporciona uma fascinante viagem por séculos de história, fazendo com que cada canto revele um pouco mais sobre o legado que este lugar carrega. Reserve pelo menos 2 horas para se deixar levar pela profunda sensação de tranquilidade e pela beleza intacta da natureza ao redor. Ao final da visita, dirija-se ao vizinho Café l’Ange Gardien para degustar a célebre cerveja Orval, acompanhada de queijos e embutidos locais, uma experiência sensorial que encantará os cinco sentidos.

Bouillon

A pitoresca cidade de Bouillon emana história e charme. O majestoso Castelo de Bouillon, com mais de 1000 anos de história, é um convite a uma jornada única através das fortificações, passagens subterrâneas e shows de falcoaria. O mirante proporciona uma vista panorâmica deslumbrante sobre o vale do rio Semois, onde cada detalhe revela a rica história do conde Godofredo de Bouillon, descendente de Carlos Magno e figura emblemática da Primeira Cruzada.

Se sua visita ocorrer durante o verão europeu, não deixe de se informar sobre os passeios noturnos guiados que oferecem uma perspectiva mágica do castelo sob a luz das estrelas. Você também pode se encantar com o famoso Festival Medieval de Bouillon, realizado em agosto, onde barracas de artesãos e delícias culinárias, como hidromel, trazem um retorno à vida na Idade Média.

Parque Natural das Ardenas e Rio Semois

Nos arredores, o Parque Natural das Ardenas oferece trilhas românticas que convidam os casais a se conectarem com a natureza e entre si. Inclusive, é nessa região que fica uma das vistas mais conhecidas e fotografadas das Ardenas, o “Tombeau du Géant” ou “Túmulo do Gigante” em português. A história conta que, após a derrota na Batalha de Sambre, por volta de 50 a.C., um guerreiro preferiu se atirar ali do que ser capturado pelos romanos. Essa lenda acrescenta um toque de mistério a essa formação natural impressionante, tornando a experiência ainda mais memorável.

Durante o verão, a oportunidade de praticar atividades aquáticas, como caiaque no sereno Rio Semois, transforma a experiência em momentos de pura alegria e descontração. Ainda de acordo com Renan Serwy, “A Abadia de Orval e a cidade de Bouillon são alguns dos destinos que mais gostamos de incluir em nossos roteiros personalizados, pois são lugares capazes de surpreender qualquer visitante”.

Rochehaut

Rochehaut pode ser considerada um mirante sobre o Vale do Semois. O agradável vilarejo é perfeito para os casais que apreciam a tranquilidade. Comece o dia visitando o Panorama de Frahan, uma atração famosa por suas paisagens pitorescas, que mudam com as estações, proporcionando vistas deslumbrantes, especialmente na primavera e no outono. O local é ideal para os amantes da natureza e da fotografia, além de ser um excelente destino para atividades ao ar livre, como trilhas e passeios pela região.

Parc Animalier

No caminho de volta, não perca a oportunidade de visitar o encantador Parc Animalier, onde mais de 300 animais de 40 espécies diferentes habitam um ambiente exuberante de semiliberdade. O passeio de 1h30 a bordo de um charmoso trenzinho tem várias saídas diárias e proporciona momentos mágicos ao conectar adultos e crianças com a vida selvagem.

Brasserie de Rochehaut

Ao final do dia, passe na Brasserie de Rochehaut para uma experiência cervejeira única. Com produção focada em insumos regionais, a água, por exemplo, vem de uma fonte a menos de 5 km da cervejaria, o que resulta em cervejas que trazem uma refrescante clareza ao paladar, realçando a delicadeza dos sabores. Com oito opções fixas e algumas sazonais, a visita torna-se ainda mais prazerosa com as opções gastronômicas que destacam a charcutaria e queijos locais, também presentes no fabuloso café da manhã do Auberge de Rochehaut, uma excelente escolha de hospedagem.

Spa

A cidade de Spa atrai visitantes há séculos em busca das propriedades curativas de suas águas termais (Imagem: Nancy Pauwels | Shutterstock)

Em Spa, a história torna-se um conto de bem-estar. Esta cidade, berço do termo “spa”, atrai visitantes há séculos em busca das propriedades curativas de suas águas termais. O famoso Thermes de Spa convida você a desfrutar de uma experiência relaxante, com piscinas termais e saunas, enquanto se entrega ao prazer das águas terapêuticas e saboreia um drink ou smoothie entre um mergulho e outro.

Spa não é apenas um destino para relaxamento, mas também abriga o primeiro cassino do mundo, onde você pode vivenciar a emoção do jogo em um ambiente repleto de história. E para os amantes da velocidade, o Circuito de Spa-Francorchamps, reconhecido como um dos mais belos do planeta, oferece a chance de vivenciar a adrenalina das corridas de Fórmula 1 e outros emocionantes eventos automobilísticos, além de visitas guiadas que revelam a rica história e infraestrutura deste icônico autódromo.

De acordo com Renan Serwy: “Spa combina relaxamento e adrenalina, sendo um destino imperdível para todos os tipos de turistas.”

Eupen

Apesar de estar na Valônia, região sul da Bélgica, onde o francês é a língua oficial, a charmosa cidade de Eupen tem como idioma oficial o alemão, mas não se desespere, as pessoas no geral são muito gentis e, mesmo que você não fale uma palavra, eles tentarão se comunicar com você em francês, inglês e até em neerlandês.

No centro da cidade, os visitantes podem explorar edifícios históricos, como a Igreja de São Nicolau, com sua arquitetura barroca. O Museu de História de Eupen é outra parada obrigatória, para se ter noção sobre o passado cultural e histórico da região.

Os praticantes de caminhadas e trekkings tem à disposição diversas trilhas que passam por rios, riachos e florestas, inclusive algumas rotas são batizadas de “balades de rêve”, ou “caminhadas de sonho”, tamanha a beleza dos locais. Eupen também é rica em festivais e eventos culturais que celebram a herança da comunidade de língua alemã na Bélgica, inclusive com experiências gastronômicas que misturam as especialidades culinárias dos dois países.

Altos Fagnes

Próxima da fronteira com a Alemanha, encontram-se os Altos Fagnes, ponto mais elevado não apenas da Bélgica, mas também dos vizinhos Países Baixos e Luxemburgo. Este lugar encantador é um verdadeiro paraíso para os olhos, oferecendo vistas panorâmicas deslumbrantes que impressionam até os turistas mais viajados. É o destino perfeito para aqueles que buscam se reconectar com a natureza em sua forma mais pura e tranquila.

Também chamada de Savana das Ardenas, a região se destaca por suas paisagens únicas, repletas de vastos pântanos, plantas carnívoras, densas florestas e prados floridos, além de ser habitada por animais selvagens como cervos, javalis e perdizes-pretas. Cada canto parece ter sido feito para quem deseja se perder na imensidão serena da natureza, criando um cenário simplesmente perfeito para atividades ao ar livre.

Os visitantes podem explorar as trilhas que serpenteiam essa área, são inúmeras oportunidades para realizar caminhadas revigorantes, passeios de bicicleta, observar aves ou apenas curtir bons momentos de lazer. Durante o inverno, a região se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes do esqui cross-country, com várias pistas e trilhas que tornam a experiência ainda mais eletrizante.

Além da riqueza natural, a área também é uma verdadeira celebração da história e da cultura, com vilarejos encantadores como Malmedy e Stavelot. Nestes locais, é possível se perder em museus fascinantes, participar de festivais tradicionais e saborear deliciosas cervejas e pratos típicos da culinária local, que trazem à tona o melhor da cultura belga.

Gastronomia de Valônia

E por falar em gastronomia, a Valônia tem uma rica tradição culinária que reflete sua história, cultura e influência francesa. Entre os pratos típicos, podemos destacar as carnes de caça como veado e javali, sobretudo entre os meses de outubro e janeiro, e o “Boudin Blanc”, uma salsicha branca, geralmente feita de carne de porco e temperos.

Os queijos e embutidos são grandes protagonistas da região. O “Fromage de Herve” é um queijo conhecido pelo seu sabor forte e marcante. Outros queijos notáveis são o “L’Oeillet du Chateau”, maturado dentro das caves do Castelo de Bouillon, e os queijos produzidos pelos monges trapistas das Abadias de Orval e Chimay.

Carnes e embutidos

As carnes são também elementos centrais na culinária valã. Durante o período de caça, as carnes de javali e veado são amplamente encontradas nas “boucheries” (açougues) e apreciadas em todos os restaurantes, dos mais rústicos até os de alta gastronomia. A região é referência em charcutaria, os valões são especialistas na produção de embutidos como salames, salsichas e presuntos, como o famoso “Jambon sec des Ardennes”, uma iguaria de sabor único.

Cultura cervejeira

A Bélgica é definitivamente o país da cerveja, essa paixão está no DNA do povo. Beber, degustar e produzir cervejas é uma arte de norte a sul. Em todas as cidades, vilas e vilarejos você vai encontrar pelo menos um microprodutor, e a região da Valônia se destaca por manter viva a cultura cervejeira, seja através das mundialmente conhecidas e inconfundíveis cervejas trapistas Orval, Rochefort e Chimay ou das artesanais como a premiada Misery Beer Co., a moderna Brewery Rochehaut e a Belgium Peak Beer que utiliza água vinda dos Altos Fagnes em sua produção. Todas valem uma visita demorada, com direito a tour pela produção, degustação e umas comprinhas, afinal os preços são bem atraentes.

Por Camila Karam – revista Qual Viagem