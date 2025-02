Entenda a importância do livro didático na educação

RE Redação EdiCase

Os livros didáticos são essenciais para a educação (Imagem: kozirsky | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Em 27 de fevereiro é celebrado o Dia Nacional do Livro Didático, destacando a importância desse material na educação. Os livros didáticos auxiliam no aprendizado das crianças, organizando o conhecimento de forma clara e acessível. Eles não só oferecem informações atualizadas, mas também estimulam o pensamento crítico, a criatividade e a independência dos alunos. Presentes tanto em escolas públicas quanto particulares, são essenciais para o desenvolvimento dos estudantes em diferentes fases da aprendizagem.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), a ampliação do investimento no Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) chegou a R$ 2,1 bilhões em 2024, valor 79% maior do que foi investido para o ano letivo de 2023, segundo levantamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao MEC. Durante o ano letivo de 2024, o programa distribuiu 194,6 milhões de exemplares, visando atender mais de 31 milhões de estudantes em todo o país.









Trabalho de Abílio César Borges

Um nome que merece destaque neste cenário é o de Abílio César Borges (1824–1891), educador, médico e intelectual brasileiro, que desempenhou um papel fundamental na modernização do ensino no país durante o século XIX. Ele é reconhecido por ter sido um dos principais responsáveis pela introdução e difusão do livro didático nas escolas brasileiras.

Naquela época, o ensino no Brasil era precário e pouco estruturado, já que as escolas careciam de métodos pedagógicos organizados, e os materiais eram escassos. A educação, em grande parte, seguia o modelo tradicional baseado na memorização e na oralidade.

Foi nesse cenário que Abílio César Borges propôs reformas educacionais, enfatizando o uso de livros didáticos para sistematizar e melhorar o aprendizado. Seus esforços foram fundamentais para consolidar o uso dessa ferramenta nas escolas, pois ele acreditava que o material impresso poderia padronizar o ensino e facilitar o aprendizado.

Além disso, Abílio César Borges também atuou como autor e organizador de materiais didáticos, ajudando a estruturar o ensino primário no Brasil.

Os livros didáticos garantem que as crianças tenham uma base sólida em disciplinas essenciais (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

Importância dos livros na educação

Na visão de Ludovico Omar Bernardi, diretor acadêmico do Grupo MoveEdu – detentor das marcas Microlins, Prepara Cursos e Ensina Mais Turma da Mônica –, ao oferecer materiais adaptados a cada fase do aprendizado, os livros didáticos garantem que as crianças tenham uma base sólida em disciplinas essenciais como matemática, língua portuguesa, ciências e história. Além disso, esses recursos auxiliam os professores na condução das aulas, proporcionando um roteiro pedagógico estruturado e alinhado às diretrizes educacionais.

“Mesmo com o avanço da digitação e dos recursos modernos, o material didático mantém seu papel fundamental no processo educacional. Mesmo em um período em que há o uso excessivo de telas, os livros, que já eram importantes, ganharam um novo papel, que é trabalhar a atenção e a concentração das crianças, despertando o gosto pela leitura e pelo ensino”, explica.

Democratização do ensino

Outro aspecto crucial desse material é a democratização do ensino. Em muitas regiões, especialmente nas mais carentes, a ferramenta é a principal e, por vezes, a única fonte de informação para os estudantes. Dessa forma, garantir o acesso a livros de qualidade é um passo essencial para reduzir as desigualdades educacionais e promover uma educação mais inclusiva.

“Além da transmissão de conhecimento, os livros didáticos estimulam o hábito da leitura desde cedo, algo que impacta diretamente no desenvolvimento cognitivo e na capacidade de interpretação dos alunos. Crianças que crescem tendo contato com bons materiais tendem a desenvolver maior habilidade na interpretação de informações e na escrita, o que reflete positivamente em toda a sua trajetória acadêmica e profissional”, afirma Ludovico Omar Bernardi.

Por isso, segundo o profissional, é essencial que escolas, educadores, gestores e famílias valorizem e incentivem o uso dos livros didáticos na educação das crianças. “Investir nesta ferramenta materiais é investir no futuro das crianças e no progresso de uma sociedade mais justa, informada e preparada para os desafios em diferentes áreas da vida”, ressalta.

Por Caroline Souza