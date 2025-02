Estudantes que se formaram em 2024 recebem Pé-de-Meia nesta terça (25/2) e quarta (26/2)

CB Correio Braziliense

Estudantes que se formaram em 2024 recebem valores do Pé-de-Meia nesta terça (25/2) e quarta (26/2) - (crédito: Antônio Cruz/ Agência Brasil)

Cerca de 4 milhões de estudantes que se formaram no ensino médio em 2024, participantes do Programa Pé-de-Meia, recebem nesta terça (25) e quarta-feira (26/2) a parcela de R$ 1.000 referente ao incentivo-conclusão. Outros R$ 200 serão depositados nas contas dos beneficiários que participaram dos dois dias do último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para saber se é beneficiário do programa, o estudante deve consultar o aplicativo Jornada do Estudante, disponibilizado pelo MEC. O login é feito na conta do aluno no Gov.br, com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e senha cadastrados.

O programa é destinado aos matriculados no ensino médio em escolas públicas e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). O dinheiro vai para as contas que foram abertas automaticamente pela Caixa Econômica Federal em nome dos jovens, de acordo com a data de nascimento. Nesta terça, recebem os participantes nascidos entre janeiro e junho; na quarta, serão os aniversariantes de julho a dezembro. Os valores depositados pelo Ministério da Educação (MEC) podem ser sacados por todos os beneficiários do Pé-de-Meia que cumprem os critérios do programa.

Além dos que se formaram no ano passado, os alunos aprovados no primeiro ou segundo ano do ensino médio em 2024 também receberão R$ 1.000 nesta quinta (27/2), porém na modalidade poupança. A quantia ficará rendendo até que os beneficiários concluam o ensino médio e tenham a autorização para retirar o valor.