Para quem busca opções práticas ??para o almoço, a alimentação vegetariana oferece diversas alternativas rápidas e saudáveis. Seja para quem tem uma rotina agitada ou deseja explorar novos sabores, as receitas vegetarianas são uma excelente escolha. Eles podem ser facilmente adaptados ao gosto de cada pessoa, permitindo combinar legumes, grãos e especiarias de maneira criativa e deliciosa.

Veja, a seguir, 5 receitas vegetarianas práticas para o almoço!

Arroz de couve-flor com legumes

Ingredientes

Floretes de 1 couve-flor

1 cenoura cortada em cubo

1/2 xícara de chá de tomate picado

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de hortelã para finalizar

Modo de preparo

Coloque a couve-flor no processador de alimentos, pulse até que fique com a textura de arroz. Aqueça o azeite em fogo médio em uma frigideira grande. Adicione o alho e refogue até dourar. Adicione a cenoura e cozinhe até começar a amolecer. Junte a couve-flor e misture bem. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que a couve-flor fique macia. Adicione a ervilha e o tomate e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos. Ajuste os temperos e finalize com folhas de hortelã. Sirva em seguida.

Hambúrguer de quinoa e brócolis

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

cozido e picado 1/2 xícara de chá de cebola picada

1 dente de alho picado

1/4 de xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, o brócolis picado, a cebola e o alho refogados, a farinha de aveia, a salsinha e o cominho. Misture bem até que todos os ingredientes sejam bem incorporados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se a massa estiver muito úmida, adicione um pouco mais de farinha para dar liga. Com as mãos, modele a mistura em pequenos hambúrgueres. Na mesma frigideira, em fogo médio, grelhe os hambúrgueres por cerca de 3-4 minutos de cada lado, até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.

Cuscuz marroquino com legumes

Ingredientes

1 xícara de chá de cuscuz marroquino

1 xícara de chá de água quente

1 abobrinha cortada em cubos

cortada em cubos 1 cenoura cortada em cubos

1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola-roxa picada

1/2 xícara de chá de ervilha fresca

Suco de 1 limão

Sal, azeite, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o cuscuz em uma tigela grande. Adicione água quente, tempere com o sal e azeite e tampe a tigela. Deixe descansar por 5 a 10 minutos para o cuscuz hidratar. Depois, solte os grãos com um garfo. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola-roxa, o pimentão, a cenoura e a abobrinha por cerca de 5 a 7 minutos, até ficarem macios, mas ainda crocantes. Adicione a ervilha nos últimos 2 minutos de refogado. Misture os legumes refogados com o cuscuz já pronto. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelo (Imagem: norikko | Shutterstock)

Estrogonofe de cogumelo

Ingredientes

500 g de cogumelo portobello fatiado

portobello fatiado 1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de creme de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de sopa de ketchup

1/4 de xícara de chá de caldo de legumes

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma frigideira grande, aqueça o azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem macios e dourados. Adicione o cogumelo à frigideira e cozinhe por cerca de 5-7 minutos, até liberar a água e ficar dourado e macio. Adicione o molho de tomate, o creme de leite, a mostarda, o ketchup e o caldo de legumes à frigideira. Misture bem e cozinhe por mais 5-7 minutos, até o molho absorver. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Quando o molho estiver cremoso e o cogumelo cozido, retire o fogo e sirva.

Quibe de abóbora com quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa cozida

2 xícaras de chá de abóbora cozida e amassada

cozida e amassada 1 xícara de chá de trigo para quibe

1/2 xícara de chá de cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara chá de salsinha picada

1 colher de chá de cominho

1 colher de chá de páprica doce

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água morna

Modo de preparo

Coloque o trigo para quibe em uma tigela e cubra com água morna. Deixe hidratar por cerca de 20 minutos. Depois, escorra bem e reserve. Em uma frigideira, aqueça um pouco de azeite em fogo baixo e refogue a cebola e o alho até ficarem dourados e macios. Em uma tigela grande, misture a quinoa cozida, a abóbora, o trigo para quibe, a cebola e o alho refogados, a salsinha, o cominho, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino.

Misture bem até que todos os ingredientes sejam bem incorporados. Modele a mistura em uma forma untada com azeite. Regue com um fio de azeite por cima e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30-35 minutos, ou até ficarem dourados e crocantes. Sirva em seguida.