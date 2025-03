Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/03/2025

Os astros mexerão com as emoções, assim como poderão trazer aprendizados e desafios (Imagem: New Africa | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O céu desta terça-feira trará influências que mexerão com as emoções e poderão gerar tanto conflitos quanto grandes aprendizados. Será um dia ideal para refletir antes de tomar decisões importantes. Com a movimentação planetária, mudanças inesperadas poderão impactar a rotina. Veja o que os astros reservam para o seu signo e descubra como conduzir melhor as energias!

Áries

A terça-feira dos arianos será focada no setor financeiro (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Seu foco recairá na vida financeira e em como lida com o dinheiro. Será dia de valorizar o que já conquistou e de organizar os próximos passos em direção à estabilidade que busca. No entanto, as oscilações emocionais poderão levá-lo(a) a gastos desnecessários. Esteja atento(a).

Touro

O dia será favorável para os taurinos cuidarem da autoestima e dos projetos pessoais (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você estará com energia e confiança para cuidar da autoestima, do bem-estar e da aparência. Será dia de dar andamento aos projetos pessoais. Perceberá com mais clareza também a importância do apoio das pessoas que ama, ao mesmo tempo em que a vontade de fazer tudo a seu modo se mostrará bem presente.

Gêmeos

Os geminianos deverão cuidar do bem-estar espiritual e acolher as emoções (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você seguirá em um movimento introspectivo. Estará suscetível a ser afetado(a) por energias externas e a se sentir mais confuso(a). Busque cuidar do seu bem-estar espiritual, dedicando-se às suas práticas, e acolha as emoções para conseguir ter clareza. Procure, também, se engajar em obras de caridade.

Câncer

Os cancerianos dedicarão bastante atenção aos amigos (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com os assuntos dos amigos e haverá a tendência a procurar o apoio deles, da mesma forma que buscarão mais o seu. Considere nutrir os próprios ideais e propósitos e se conectar com o que está alinhado com o que deseja para o futuro.

Leão

Os leoninos terão a chance de seguir os seus propósitos no campo profissional (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com o campo profissional. Será um dia movimentado e sujeito a mudanças e imprevistos que poderão deixá-lo(a) tenso(a), mas também o(a) ajudarão a ir em busca dos propósitos. Contudo, atente-se à tendência a agir de maneira precipitada, pois poderá se prejudicar e gerar rompimentos desnecessários.

Virgem

Nesta terça-feira, os virginianos terão mais ânimo para sair da rotina e buscar novas aventuras (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você se sentirá mais animado(a) para sair da rotina e ir em busca de novas aventuras que tragam a sensação de crescimento. No entanto, será possível que se depare com imprevistos que poderão deixá-lo(a) tenso(a) e mudar o rumo dos seus planos. Evite agir por impulso e tenha cautela com os exageros.

Libra

Os librianos deverão acolher as emoções nesta terça-feira (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você irá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos e será possível que aja de maneira intensa e precipitada. Procure acolher as emoções e os incômodos para ter mais clareza e dedique-se a se libertar de padrões de comportamento nocivos que estão gerando sofrimento.

Escorpião

Os escorpianos se dedicarão mais ao setor afetivo (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos seus relacionamentos, em busca de encontrar mais equilíbrio. Apesar disso, será possível que se depare com mudanças repentinas que poderão gerar tensão e até mesmo um rompimento precipitado. Acolha suas emoções e controle os impulsos para evitar conflitos.

Sagitário

A terça-feira dos sagitarianos será bem movimentada (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você dedicará mais atenção aos afazeres da rotina. Será um dia bastante movimentado e sujeito a imprevistos que poderão afetar sua saúde e produtividade. Procure estar aberto(a) ao novo e evite agir de maneira rebelde, se deixando levar pelos impulsos do momento.

Capricórnio

O dia será favorável para os capricornianos nutrirem o amor-próprio e se dedicarem ao que traz alegria (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Será um dia importante para nutrir o amor-próprio e se dedicar ao que traz alegria e o(a) conecta com sua essência. Apesar disso, surgirão imprevistos e mudanças repentinas que poderão afetar seu ego e levá-lo(a) a agir com rebeldia. Esteja atento(a) também aos impulsos em se envolver demais com algo passageiro.

Aquário

A terça-feira dos aquarianos será voltada para os assuntos da casa e da família (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos assuntos da casa e dos familiares. Será um dia movimentado e sujeito a imprevistos que poderão deixar o clima bastante tenso. Procure acolher suas emoções e respeitar a individualidade das pessoas para evitar conflitos desnecessários capazes de levar a rompimentos.

Peixes

O movimento no setor social será o foco dos piscianos (Imagem: Tatyana Gubina | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você seguirá em busca de movimento na vida social. Será um dia movimentado e sujeito a mudanças repentinas. Caso haja alguma viagem planejada, procure ter cautela para evitar intercorrências. A mente estará agitada também e poderá levá-lo(a) a se comprometer com mais do que consegue realizar. Atente-se a isso.