3 livros infantis que abordam a representatividade feminina

Em 8 de março, celebra-se o Dia Internacional das Mulheres, data que simboliza a luta histórica feminina pela ampliação de oportunidades e pela igualdade de direitos. Esse momento é muito importante para refletirmos sobre os avanços conquistados, dificuldades que ainda existem e sobre o papel das mulheres na construção da sociedade.

Na esfera literária, as mulheres representam a maioria do público leitor. É o que aponta a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, realizada pelo Instituto Pró-Livro em 2024: 49% do público leitor brasileiro é composto por mulheres e 44%, por homens. Dado que o hábito da leitura é predominantemente feminino, é essencial que temas relacionados ao protagonismo da mulher e à igualdade de gênero sejam retratados também na literatura e, principalmente, desde a infância.

“Abordar pautas femininas na literatura infantil é fundamental para garantir visibilidade e representatividade. A presença de personagens femininas diversas nas narrativas permite que meninas se reconheçam dentro das histórias e se vejam como protagonistas de suas próprias vidas”, explica Lindsay Viola, head de produtos de Leiturinha.

A identificação com personagens literários pode ter grande impacto no desenvolvimento da mulher e, para ajudar, Lindsay Viola indica 3 livros infantis que trazem a temática feminina. Confira!

1. Mas por quê? – Original Leiturinha

Em “Mas por quê?”, Lili desafia as regras e descobre que a curiosidade pode abrir portas para um mundo cheio de possibilidades (Imagem: Editora Leiturinha | Ilustrações de Elizabeth Builes)

Neste livro de Elizabeth Builes, em um reino onde perguntas são proibidas, todos vivem sem questionar. Até que Lili, curiosa, solta um “mas por quê?” e surpreende a todos. A cada pergunta, ela descobre novos mundos e derruba muralhas, mostrando que a curiosidade é uma chave para mudar tudo ao nosso redor.

2. Trançando o amor – Original Leiturinha

Em “Trançando o Amor”, Conceicinha se conecta com suas raízes e descobre o carinho por trás do ritual de trançar os cabelos (Imagem: Editora Leiturinha | Ilustrações de Isabela Santos)

O livro conta a história de Conceicinha, uma menina que adora o ritual semanal que tem em família: trançar o cabelo. Não se trata só de um penteado, pois toda semana sua avó e sua mãe criam um ritual de cuidados, o que gera nela os sentimentos de acolhimento e de alegria que ainda estão sendo identificados, nomeados por ela. Nesta obra, de Lorrane Fortunato, é possível aprender sobre ancestralidade e pertencimento com relação aos povos.

3. A Vida Secreta de Violeta Picles – Original Leiturinha

Em “A Vida Secreta de Violeta Picles”, Violeta encontra inspiração em seu caderno secreto e transforma sua escrita em uma grande aventura (Imagem: Editora Leiturinha | Ilustrações de Carol Rempto)

De autoria de Caio Tozzi, o livro conta a história de Violeta, chamada por todos de “Violeta Picles”. Em seu tempo livre, a atividade preferida da personagem é escrever. Certo dia, o fenômeno do momento, o jogo Derick Power, sai do ar. Enquanto ninguém via nem sinal de ter o jogo de volta, Violeta Picles resolve compartilhar nas redes informações de seu caderno secreto.

Por Luana Silva dos Anjos