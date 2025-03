5 séries para maratonar na Max

A Max é uma das principais plataformas de streaming do mercado, reunindo um catálogo diversificado e repleto de produções aclamadas, ideais para quem gosta de maratonar séries com narrativas envolventes e personagens marcantes.

Ela oferece desde grandes produções épicas, como “A Casa do Dragão”, até dramas emocionantes e premiados, como “The White Lotus”, passando por adaptações de sucesso, como “The Last of Us”, e histórias que mergulham no submundo do crime, como “Pinguim”.

Além de contar com roteiros bem elaborados, as séries da Max se destacam por elencos estrelados, direções de alto nível e produções cinematográficas que elevam a experiência do espectador. Veja abaixo algumas opções!

1. The White Lotus

“The White Lotus” é uma sátira social que mistura drama e humor ácido para explorar as relações de poder, privilégio e hipocrisia da elite (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série “The White Lotus” é uma sátira social que mistura drama e humor ácido para explorar as relações de poder, privilégio e hipocrisia da elite. Cada temporada acompanha um grupo de hóspedes em um luxuoso resort da rede White Lotus, enquanto suas vidas aparentemente perfeitas escondem conflitos, traições e segredos obscuros.

Com um elenco renomado e uma narrativa envolvente, a série se destaca por seu tom irônico, personagens complexos e reviravoltas inesperadas. Criada por Mike White, The White Lotus recebeu aclamação da crítica e prêmios, incluindo o Emmy, por seu roteiro afiado e performances marcantes.

2. Common Side Effects

“Common Side Effects” é uma animação adulta que combina comédia e suspense para explorar uma conspiração envolvendo a indústria farmacêutica e o governo (Imagem: Reprodução digital | Max)

?A série “Common Side Effects” é uma animação adulta que combina comédia e suspense para explorar uma conspiração envolvendo a indústria farmacêutica e o governo. A trama segue Marshall e Frances, dois ex-colegas de laboratório do ensino médio que descobrem um cogumelo capaz de curar praticamente qualquer doença.

Essa descoberta os coloca na mira de grandes empresas farmacêuticas e agências governamentais que desejam suprimir o conhecimento sobre essa cura revolucionária. Com personagens peculiares e uma narrativa envolvente, a série oferece uma visão crítica e bem-humorada sobre os interesses corporativos e os desafios éticos na área da saúde. ?

3. Pinguim

“Pinguim” foca na ascensão de Oswald “Oz” Cobb, conhecido como Pinguim, no submundo criminoso de Gotham City (Imagem: Reprodução digital | 6th & Idaho e DC Comics)

?A série “Pinguim” é um spin-off do filme “The Batman” (2022) e foca na ascensão de Oswald “Oz” Cobb, conhecido como Pinguim, no submundo criminoso de Gotham City. Ambientada logo após os eventos do filme, a trama acompanha Oz enquanto ele busca consolidar seu poder após a morte de Carmine Falcone, enfrentando rivais como Sofia Falcone e a família Maroni.

Com uma atmosfera sombria e realista, a série explora as complexidades do personagem, interpretado por Colin Farrell, e recebeu aclamação da crítica por suas atuações e narrativa envolvente.

4. A Casa do Dragão

“A Casa do Dragão” é um spin-off de Game of Thrones e se passa cerca de 200 anos antes dos eventos da série original (Imagem: Reprodução digital | Max)



“A Casa do Dragão” é um spin-off de Game of Thrones e se passa cerca de 200 anos antes dos eventos da série original. Baseada no livro “Fogo & Sangue”, de George R.R. Martin, a trama foca na dinastia Targaryen, mostrando os conflitos políticos e familiares que levaram à guerra civil conhecida como Dança dos Dragões.

A história acompanha a rivalidade entre Rhaenyra Targaryen, herdeira do trono, e seu meio-irmão Aegon II, enquanto diferentes facções da nobreza se dividem entre apoiar cada um dos lados. Com batalhas épicas, intrigas políticas e muitos dragões, a série mantém o tom sombrio e intenso de “Game of Thrones”, explorando a ambição, traição e o peso do poder.

5. The Last of Us

“The Last of Us” se passa em um mundo pós-apocalíptico devastado por um fungo mortal (Imagem: Reprodução digital | Max)

A série “The Last of Us” é uma adaptação do aclamado jogo de videogame da Naughty Dog. A trama se passa em um mundo pós-apocalíptico devastado por um fungo mortal chamado Cordyceps, que transforma humanos em criaturas agressivas. A história acompanha Joel, um sobrevivente experiente e traumatizado, e Ellie, uma jovem que pode ser a chave para a cura da infecção.

Juntos, eles atravessam um território perigoso, enfrentando inimigos humanos e infectados enquanto desenvolvem um forte laço afetivo. Com atuações marcantes de Pedro Pascal e Bella Ramsey, a série combina drama, ação e terror, trazendo uma narrativa emocionante e visualmente impactante.