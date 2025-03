Veja sinais que indicam a necessidade de ir ao veterinário

Faz parte do trabalho do tutor zelar pela saúde e bem-estar do animal, garantindo que ele tenha uma vida longa e de qualidade. Isso inclui oferecer alimentação adequada, abrigo seguro, estímulo físico e emocional, além de atenção à saúde. Levar o pet ao veterinário regularmente é essencial para prevenir doenças, identificar problemas de saúde em estágios iniciais e garantir que ele receba os cuidados necessários.

Além das consultas de rotina, o médico-veterinário Adolfo Santos, coordenador do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Anhanguera, explica que é importante ficar atento ao comportamento do animal para identificar a necessidade de ajuda profissional.

“Os pets não falam, mas se comunicam de outras formas. É importante que os tutores conheçam o comportamento normal de seus animais para identificar qualquer mudança que possa indicar um problema de saúde”, afirma.

Abaixo, Adolfo Santos destaca alguns sinais de alerta que exigem atenção e podem indicar a necessidade de uma consulta veterinária. Veja!

Mudanças de comportamento

Apatia e desinteresse nas atividades que antes o pet gostava;

Isolamento e dificuldade de interação com os tutores ou outros animais;

Irritabilidade, agressividade ou medo excessivo;

Mudanças nos hábitos de sono, como dormir mais ou menos do que o habitual;

Vocalização excessiva, como latidos, miados ou choros frequentes.

A perda de apetite é um dos sinais de alteração física nos animais (Imagem: Chendongshan | Shutterstock)

Alterações físicas

Perda ou ganho de peso repentino;

Falta de apetite ou dificuldade para se alimentar;

Vômitos, diarreia ou mudanças nas fezes;

Dificuldade para respirar, tosse ou espirros frequentes;

Secreção nos olhos, nariz ou ouvidos;

Feridas, lesões ou alterações na pele;

Dificuldade para se movimentar, como mancar ou arrastar as patas;

Dor ao toque em alguma parte do corpo.

Outros sinais

Mudanças nos hábitos de higiene, como urinar ou defecar fora do lugar;

Lambedura excessiva de alguma parte do corpo;

Mau hálito;

Febre.

“Ao identificar um ou mais desses sinais é fundamental que o pet seja levado ao veterinário o mais rápido possível. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são essenciais para garantir a saúde e o bem-estar do animal”, finaliza o médico-veterinário Adolfo Santos.