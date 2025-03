Mamães, fiquem bem com as transformações do corpo!

O corpo se transforma, a vida e a rotina mudam, junto com as prioridades. No puerpério, além das mudanças emocionais e hormonais, a mulher enfrenta as transformações físicas. No entanto, é possível conciliar o melhor dos dois mundos: o da maternidade e o da moda. E o estilo pode servir como uma força de apoio em meio às incertezas.

Para Tatianna Ribeiro, obstetra e especialista em reprodução humana da clínica Rehgio, é extremamente importante optar por roupas confortáveis durante o pós-parto, por ser um período no qual o corpo da mulher passa por muitas transformações, como alterações hormonais e processos de cicatrização. "As roupas precisam ser fáceis de vestir e retirar, pois a mobilidade pode estar reduzida nos primeiros dias. Além disso, peças confortáveis, como as de tecido de algodão, evitam irritações na pele, proporcionam praticidade na amamentação e ajudam a lidar melhor com a nova adaptação corporal."

De acordo com a consultora de moda Krystie Ribeiro, a funcionalidade pode estar presente nas roupas pós-parto de diferentes formas: vestidos e blusa com ajustes e botões para facilitar a amamentação e se adaptar à evolução do corpo, e itens com tecidos que absorvem a umidade, o suor e o vazamento do leite.

Uma das principais questões das mamães é a dificuldade de encontrar peças adequadas ao momento que vivem. Mas, com algumas estratégias, é possível se sentir bem nos looks. Assim aconteceu com Andressa Bezerra, farmacêutica e mãe de Davi, 5 anos, e Giovana, 2. "O preço das peças de moda gestante é mais caro que uma roupa convencional, mas com as estratégias certas dá para montar looks bonitos e confortáveis na gestação e também no pós-parto. A moda, para mim, foi aliada junto com os demais cuidados que tive para minha autoestima", compartilha.

Andressa e sua filha Gabriela, de 2 meses. O modelo do vestido é prático para amamentar, por conta do decote e da facilidade para abrir na frente (foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal)

Mudanças e adaptação

O pós-parto é um período de adaptação e autoconhecimento que exige muita paciência. O corpo da mulher passa por um processo natural de grande transformações e muitas delas não se sentem à vontade com suas roupas antigas porque ainda não se reconhecem no novo shape. "É preciso avaliar se não seria melhor investir em roupas que valorizem o novo corpo, que tragam conforto e autoestima, em vez de se forçar a caber nas antigas. O mais importante é respeitar o próprio tempo, evitar comparações e entender que a maternidade traz novas experiências, incluindo uma nova relação com o próprio corpo, independentemente da roupa que escolher vestir", comenta Tatianna Ribeiro.

A adaptação do estilo pessoal começa com a aceitação da mudança. Andressa foi uma gestante ativa, com prática de pilates e fisioterapia durante sua gestação. Com isso, sentia-se uma grávida disposta, o que acabou refletindo em sua autoestima. "A gestação é uma fase muito maravilhosa da mulher, e a mãe precisa se cuidar para que o pós seja mais tranquilo e saudável para ela e o bebê. A maneira que me vesti no pós-parto não mudou tanto, mas tive que optar por peças que facilitam, principalmente, a amamentação", conta a mãe.

Peças indispensáveis

-Roupas íntimas: sutiã próprio para amamentação, macios e estruturados, são a salvação para as mães que estão amamentando.

-Vestidos e camisetas: peças com botões frontais, decotes transpassados ou blusas com camadas que permitem a abertura facilitam o momento da amamentação, sem que seja necessário retirar toda a roupa.

-Calças e shorts de cintura alta: eles oferecem mais segurança para a região abdominal.

-Terceira peça: cardigãs e jaquetas leves são ótimas para dar um toque estiloso ao visual sem perder o conforto.

-Sapatos confortáveis: tênis, sapatilhas e sandálias rasteiras são opções confortáveis e seguras para o dia a dia.

Shorts de cintura alta oferecem conforto e suporte sem apertar excessivamente (foto: Reprodução/ Freepik )

E as cintas?

A indicação do uso de cintas no pós-parto não é um consenso entre os médicos, e a escolha deve ser individualizada, juntamente com um acompanhamento profissional. Segundo a obstetra Tatianna Ribeiro, algumas mulheres relatam mais conforto e segurança ao usá-las.

“As cintas podem oferecer suporte à região abdominal, reduzindo a sensação de flacidez. Mas é preciso ter cuidado, porque esses acessórios podem fazer uma compressão excessiva, prejudicando a circulação, a recuperação muscular natural e dificultar a respiração. O uso prolongado pode atrapalhar a ativação dos músculos abdominais profundos, retardando a recuperação natural”, explica a obstetra.

Dicas preciosas

Segundo a consultora de moda Krystie Ribeiro, as novas mães, geralmente, erram ao escolher as roupas, negligenciando o conforto. Investem em novas peças antes que o corpo se estabilize e ignoram a importância das roupas íntimas. Para evitar esses erros, ela sugere algumas dicas para o sucesso do estilo:

- Prefira a qualidade à quantidade: invista em itens essenciais, confortáveis, versáteis e de alta qualidade.

- Opte por uma paleta de cores neutras que permita combinações diversas.

- Não hesite em recorrer à costura profissional para ajustar as peças anteriores à gravidez ao seu corpo atual.

*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte