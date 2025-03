Vida noturna de Buenos Aires: intensa, animada e com horários únicos

Considerada uma das melhores do mundo, a vida noturna em Buenos Aires é intensa e emocionante, como o arranjo do tango argentino. Difere-se da brasileira, porém, no horário de se iniciar. A noite portenha começa muito tarde, comparada a quem vive os demais padrões. Na capital dos hermanos, é normal que se jante depois das 21h e que as baladas fervam somente após a meia-noite. O costume é impulsionado, sobretudo, durante o verão, que ocorre no mesmo período do Brasil, quando o Sol se despede bem mais tarde, geralmente após as 20h.

Para quem gosta de se aventurar, o horário noturno é o melhor momento para descobrir, entre o sabor dos vinhos, o toque das músicas argentinas e em meio às ruas lotadas, as particularidades dos bairros de Buenos Aires.

A convite da Gol linhas aéreas, a reportagem da Revista do Correio desbravou a noite portenha durante quatro dias, de Palermo a San Telmo, e separou um guia com dicas valiosas de como aproveitar a vida noturna e a gastronomia do local, que atrai pessoas do mundo inteiro. Escolha, entre bares, baladas, casas de tango, teatros, rooftops e muito mais.

No topo da capital

Drinques, música e pôr do sol. Localizado no topo do Comega Building, edifício emblemático que fica em Palermo — maior e mais eclético bairro da cidade, o Trade Sky Bar, que segue linhas modernas e se inspira-se em bares de Nova York, é uma opção que deve ser levada em conta para iniciar as aventuras da noite. No topo do prédio, é possível apreciar o céu que, marcado pelo cor-de-rosa e pelo alaranjado reluzente, mistura-se ao Rio de La Plata — que banha a Argentina e o Uruguai —, e torna a paisagem vista de cima infinita e substancialmente bela.

Vista panorâmica do Trade Sky Bar, que ocupa o topo do famoso prédio Comega Building (foto: Letícia Guedes)

O bar, que ocupa os 19º, 20º e 21º andares do prédio, foi destacado pela publicação britânica Time Out por sua vista panorâmica única da cidade. Além disso, os drinques autorais, preparados com base nas preferências dos clientes, torna a vivência ainda mais aconchegante. Fazer reserva para visitar o local não é obrigatório, mas se faz necessário, uma vez que a vista de tirar o fôlego atrai muita gente.

Vinda da Austrália, a família de Andrews aproveitou a primeira vez na Argentina para provar os sabores da gastronomia e dos drinques do espaço. "É maravilhoso, realmente fantástico, a vista do céu é linda, e a decoração lembra o art déco, um estilo arquitetônico fantástico", disse, acompanhado da esposa, Eliza, e das filhas, Jennifer e Fibi.

Um bar secreto

Do mesmo grupo que administra o Trade Sky Bar, a bodega Nicky Harrison é um dos lugares "escondidos" mais famosos de Buenos Aires. O lugar é único devido à combinação de excelente comida, coquetéis, jazz ao vivo e uma experiência que o levará de volta à era da Lei Seca nos Estados Unidos.

A bodega Nicky Harrison é um bar secreto que faz o cliente viajar até a Nova York dos anos 1920 (foto: Letícia Guedes)

O espaço fica localizado nos fundos do restaurante Nicky NY Sushi, o ambiente é todo inspirado na Nova York dos anos 1920, incluindo música da época. Para acessar a bodega, é preciso dizer aos funcionários que deseja conhecê-la. A partir desse momento, os garçons iniciam uma experiência como a de uma viagem no tempo, percorrendo salas com objetos antigos, que fazem alusão àquela época.

Primeiro, o funcionário responsável por acompanhar os clientes até o local "secreto" os reúne na bodega do espaço e conta toda a história do bar. O local foi nomeado em homenagem ao criminoso da época da Lei Seca Nicky Harrison, que administrava seu próprio boteco clandestino, escondido atrás do mercado de peixes de sua família em Nova York, por isso o bar fica igualmente escondido nos fundos do Nicky NY Sushi Restaurant.

Após a explicação, abre-se outra porta, que tem uma daquelas travas gigantes que rodam, como nos filmes de época, e, enfim, chega-se ao bar secreto. O pequeno percurso até o lugar proporciona a sensação de estar num túnel do tempo, com luz baixa, decoração e músicas antigas.

Entre os melhores do mundo

Um dos três bares de Buenos Aires classificados entre os 50 melhores do mundo, o Três Monos, inaugurado em 2019, carrega um charme único, que faz com que quem visita o local queira apresentá-lo a todos. Discreto por fora, está localizado em uma das esquinas de Palermo Soho, e, por dentro, encanta com suas características singulares.

Com decoração marcada por uma atmosfera contemporânea com grafites nas paredes e luzes neon, os sabores oferecidos no local também esbanjam criatividade. A carta de bebidas conta com uma extensa lista de drinques autorais. Sustentável, o espaço tem aliança com pequenos e microprodutores localizados do norte ao sul da Argentina e, todos os dias, após os funcionários prepararem sucos de frutas pela manhã, guardam as cascas para produzir limoncello. Os licores da casa viraram moda na noite portenha.

Tres Monos Bar, localizado em Palermo, virou o point da galera: entre os 50 melhores do mundo (foto: Letícia Guedes)

Para além de um bar, o local atua com um olhar especial às pessoas em vulnerabilidade social, o Três Monos tem uma escola dentro da maior favela de Buenos Aires, onde são ministradas aulas de coqueteleira para pessoas entre 18 a 35 anos, fomentando o acesso ao mercado de trabalho. Após o fim dos ensinamentos, os gestores do bar produzem os currículos dos alunos e os entregam em estabelecimentos de Palermo, além de, muitas vezes, contratá-los para atuar no Três Monos bar.

Os amigos Lexion e Recom, holandeses, aproveitaram a primeira vez na Argentina para conhecer os bares mais famosos de Buenos Aires. O Três Monos, é claro, estava na lista. Ao Correio, declararam ter adorado a experiência. "Nós gostamos, é exatamente como dizem ser a Argentina, com muita carne e bons vinhos", disseram.

Amigos holandeses Lexion e Recom curtem a noite portenha (foto: Fotos: Letícia Guedes)

A votação para decidir os melhores bares ocorre todos os anos e é conduzida pela Academia dos 50 Melhores Bares do Mundo, que conta com 680 especialistas de bebidas mundialmente.

Tango e vinhos

Maior produtora de vinho da América do Sul, a Argentina tem, além da bebida, a poesia do tango como um dos principais símbolos do país. Para os turistas que visitam a nação vizinha movidos pelo desejo de vivenciar genuinamente a cultura local, o restaurante Michelangelo Legend, localizado no coração de San Telmo — bairro de Buenos Aires com atmosfera boêmia —, é uma inesquecível opção, uma vez que une, em um só lugar, a experiência etílica e um completo show musical.

Surgido no final do século 19, nos subúrbios de Buenos Aires, o gênero de dança e música continua sendo, centenas de anos depois, uma paixão dos argentinos. No restaurante, o tango torna-se, todas as noites, o verdadeiro protagonista. Os shows, comandados pela Família Tango Show, contam com cerca de 30 artistas, e proporcionam uma experiência inesquecível aos amantes da dança.

O Tango surgiu na Argentina no século 19: shows em várias casas da cidade, principalmente em San Telmo (foto: Letícia Guedes)

Percorrer os espaços do restaurante, que tem estética histórica é, por si só, um dos pontos entusiasmantes do passeio. Para além do espetáculo, que dura cerca de 1h30, e da experiência gastronômica completa, com cardápios que vão desde à carne tão característica do país às opções veganas, o espaço oferece 12 salas premium para eventos empresariais e sociais.

E, para quem é entusiasta do gênero e deseja voltar ao Brasil quase como um especialista, é possível fazer, antes do jantar, uma aula de tango ou uma degustação dos melhores vinhos. É necessário, porém, reservar a experiência antes de ir ao restaurante.

O casal Victor Chacon e Melissa, nascidos respectivamente no Chile e no Peru, estiveram no local no mesmo dia em que a reportagem conheceu o espaço. Ao longo da apresentação, o chileno mal conseguia controlar a empolgação, cantando e dançando junto à banda. "É uma apresentação intensa, com muita alma, muito sentimento. É a mesma música de sempre, mas com três arranjos magistrais, que nos mantêm ligados durante toda a apresentação. A verdade é que o tango canta e encanta", contou, enquanto ainda admirava os músicos no palco.

Victor e Melissa, do Chile e do Peru, respectivamente, emocionaram-se ao assistir ao show de tango (foto: Fotos: Letícia Guedes)

O combo que une o jantar — com entrada, prato principal, sobremesa e 12 rótulos de vinho — e o show custa, hoje, aproximadamente US$ 150 por pessoa. Já a experiência que inclui apenas o jantar fica em torno de US$ 80. No site do restaurante, é possível conferir cada detalhe do que é oferecido no espaço. Para ter acesso às informações, basta acessar https://michelangelolegend.com/pr.

Roteiro que foge do tradicional

Os encantos da Isla El Descanso: um museu a céu aberto localizado em uma ilha (foto: Letícia Guedes)

Para além da noite, Buenos Aires proporciona passeios maravilhosos à luz do dia. A reportagem fez um roteiro que foge do tradicional, com experiência gastronômica, visita ao teatro e até um passeio de barco para uma tarde de descanso numa ilha localizada em Tigre.

Museu a céu aberto

Com 40 hectares de paisagismo e arte, a Isla Del Descanso é um museu a céu aberto que abriga obras de artistas como Pablo Reinoso, Baston Diaz e Le Parc. No local, é possível caminhar pela área verde e apreciar os monumentos espalhados ao longo do jardim, aproveitar a piscina enquanto aprecia a bela paisagem do local e degustar os pratos que proporcionam uma excelente experiência gastronômica que condiz com a fama do país.

Para chegar até a ilha privada, é possível ir por meio de barco, num trajeto que dura cerca de uma hora feito pelo Rio de la Plata, partindo de um porto localizado no bairro Puerto Madero, ou de helicóptero. A experiência do barco é luxuosa e confortável, além de ser uma ótima oportunidade de conhecer o estilo de vida daqueles que residem às margens do rio.

Um pouco de tudo

O ônibus Hop On Hop Off permite que você conheça os principais pontos turísticos de Buenos Aires (foto: Letícia Guedes)

E para quem vai ao país pela primeira vez e faz questão do roteiro tradicional, que permite conhecer todos os pontos turísticos de Buenos Aires, o ônibus hop-on hop-off é uma excelente e prática alternativa. É possível entrar e sair nas paradas quantas vezes quiser, ao longo de 24, 48 ou 72 horas, a depender do voucher comprado, o que possibilita a cada um explorar a cidade no seu próprio ritmo. Além disso, o passeio conta com áudio, em diferentes idiomas, que conta a história de cada um dos locais.

O Caminito é um dos principais pontos turísticos da capital portenha (foto: Letícia Guedes)

Com o ônibus hop-on hop-off, é possível conhecer a Casa Rosada, O caminito, o estádio La Bombonera, a livraria El Alteno, o Letreiro Buenos Aires, o Obelisco, as Galerias Pacífico, o Teatro Colón, San Telmo, entre outros pontos turísticos.

Trajeto facilitado

A Gol Linhas Aéreas tem voos diretos do Brasil para a Argentina, partindo de Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Desde janeiro, a companhia aérea conta com uma nova rota que liga Brasília a Ezeiza, com cinco voos diretos por semana. Essa iniciativa visa fortalecer as conexões internacionais da companhia e fomentar o turismo no Distrito Federal e em Goiás, permitindo, também, que os argentinos acessem facilmente diversos destinos no Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste

Em coletiva de imprensa em comemoração aos 20 anos da Gol na Argentina, Celso Ferrer, CEO e presidente da empresa, falou sobre a democratização do acesso dos brasileiros ao país dos hermanos e vice-versa. “Temos muito orgulho de sermos a companhia aérea que mais opera rotas entre o Brasil e a Argentina. A Argentina é um dos primeiros destinos internacionais escolhidos pelos brasileiros. Podemos afirmar que democratizamos o transporte aéreo entre os dois países, ligando a Argentina à memória dos brasileiros, assim como temos a felicidade de mostrar aos argentinos dezenas de destinos no Brasil”, afirmou.

*A repórter viajou a convite da Gol Linhas Aéreas