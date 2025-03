Para além das Cataratas: as belezas e diversões de Foz do Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu é considerada uma das sete maravilhas do mundo - (crédito: Jean Pavão)

Imagine viver em um país tão repleto de belezas quanto o Brasil. Em praticamente todo canto, um encanto para apreciar e levar memórias especiais de volta para casa. No Paraná, todos sabem, há uma preciosidade da natureza que faz qualquer um perder o ar: as Cataratas do Iguaçu, considerada uma das Sete Maravilhas Naturais do mundo. Não à toa tal reconhecimento tem tornado a cidade uma das mais buscadas para o turismo.

Para levar esse sucesso ainda mais adiante, o governo do Paraná entregou, no mês de janeiro, as obras de ampliação referentes ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Com investimento de R$ 350 milhões da concessionária CCR Aeroportos, a capacidade operacional do espaço para receber visitantes de todas as partes dobrou de 2 milhões para 4 milhões de pessoas por ano.

Essa também é uma forma de reconhecer o quanto a cidade tem crescido a nível mundial. As reformas de modernização contaram, ainda, com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A convite da CCR Aeroportos, o Correio esteve presente na cidade para contemplar e conhecer as novas estruturas. Além de desfrutar um pouco do que Foz tem de melhor para oferecer.

De acordo com Wander Mello, gerente do terminal, os trabalhos para a entrega das obras trazem um sentimento de gratidão para aqueles que esperam uma evolução cada vez maior do turismo na cidade. "Não há como deixar de enaltecer o empenho e a paixão daqueles que estiveram aqui diariamente. Fizemos e participamos disso porque amamos Foz do Iguaçu", ressalta.

O governador do estado, Carlos Junior Massa, afirma que o investimento reflete a importância das maravilhas que estão presentes em Foz. "Fomos uma das cidades que mais cresceu em relação ao turismo no país. Recebemos estrangeiros de todas as partes, além de visitantes de todo o país. Vamos colocar Foz do Iguaçu, a partir de agora, em outro patamar."

Programação recheada

De fato, não há do que se queixar. Para aqueles que desejam conhecer Foz, não são só as Cataratas que estão disponíveis na programação. Mas é importante começar por elas. Afinal, não é todo dia que se pode contemplar uma das grandes maravilhas naturais do mundo. Para isso, a Visit Iguassu, responsável por criar roteiros gastronômicos, culturais e de lazer, levou a reportagem para conhecer os lugares mais divertidos de Foz.

O primeiro deles foi o Parque das Aves, a única instituição do mundo focada na conservação das aves da Mata Atlântica. Entre as belezas do local, que é situado próximo às Cataratas, mais de 1.300 aves de 130 espécies diferentes. Essa oportunidade e conexão profunda com a natureza torna o parque um dos destinos mais visitados de Foz depois das Cataratas.

Para quem busca uma diversão quase que cinéfila, não há lugar melhor que a Wonder Park Foz, complexo temático que conta com os famosos Movie Cars, réplicas de automóveis que fizeram sucesso no passado, como a McLaren pilotada por Ayrton Senna em seu primeiro título, além da Brasília Amarela dos Mamonas Assassinas e do Mitsubishi Eclipse, famosa no filme Velozes e furiosos.

Outra grande atração da Wonder Park são os Shows das Águas, conhecidos internacionalmente pelas luzes dançantes com projeções 3D, sendo uma experiência única para os turistas. Diante de tanta informação, sobra sempre espaço para um lanche farto. Lá, é possível encontrar uma hamburgueria imersiva e tematizada dos anos de 1950, como aquelas que se vê em filmes, localizadas nas beiras da estrada. A Bonnie's Burguer conta com inúmeras delícias.

Tríplice Fronteira

Finalizando esse passeio emocionante por Foz, nada melhor que dar um pulinho em outro país. Afinal, a cidade faz parte da Tríplice Fronteira, que marca o limite onde três países se encontram: Brasil, Paraguai e Argentina — sendo este último, o destino final da reportagem em Foz. Lá, os convidados puderam conhecer melhor o restaurante Yabuticaba Mercadito de la Selva, que ministrou uma aula especial sobre vinhos, carnes e o que de melhor existe na culinária argentina.

*O repórter viajou a Foz do Iguaçu a convite da CCR Aeroportos