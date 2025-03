5 filmes que estreiam no cinema em abril de 2025

Abril traz estreias cinematográficas para todos os gostos. Para os fãs do jogo Minecraft, há o primeiro filme live-action da franquia, “Um Filme Minecraft”. Para quem ama comédias românticas, “Regras do Amor na Cidade Grande” promete encantar com uma história de autodescoberta. Para os admiradores da série de sucesso “The Chosen”, chega às telonas “The Chosen: Última Ceia”, com uma visão única sobre os últimos momentos da vida de Jesus.

Veja, a seguir, mais informações sobre esses e outros lançamentos que chegam ao cinema em abril!

1. Um Filme Minecraft (03/04)

“Um Filme Minecraft” é a primeira adaptação live-action do jogo Minecraft (Imagem: Reprodução digital | WARNER BROS.)

O longa dirigido por Jared Hess traz a primeira adaptação live-action do aclamado jogo “Minecraft”. A trama acompanha quatro amigos: Garrett Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks), que, de maneira inesperada, são transportados para um mundo totalmente construído por blocos.

Para encontrarem um caminho de volta para casa, eles precisam se adaptar e aprender a sobreviver nesse ambiente repleto de desafios. Durante a jornada, conhecem Steve (Jack Black), um construtor talentoso e excêntrico, que se torna um aliado essencial na missão. Conforme enfrentam perigos e desvendam os mistérios desse universo, os protagonistas descobrem habilidades e forças que podem mudar suas vidas no mundo real.

2. Regras do amor na cidade grande (03/04)

O longa “Regras do amor na cidade grande” acompanha Jae-hee e Heung-soo, que desenvolvem uma conexão inesperada (Imagem: Reprodução digital | A2 Filmes)

Baseado no romance homônimo de Park Sang Young, a história acompanha Jae-hee (Kim Go-eun), uma jovem independente e destemida, que vive sem se importar com a opinião dos outros. Sua rotina muda completamente quando ela descobre um segredo de seu melhor amigo e com quem divide a casa, Heung-soo (Steve Sanghyun Noh).

Embora não se encaixem no conceito tradicional de casal ideal, os dois acabam criando uma conexão inesperada. Enquanto lidam com os desafios da vida urbana e com as constantes fofocas ao seu redor, eles escolhem viver de acordo com suas próprias regras, embarcando em uma jornada de autoconhecimento, amor e transformação.

3. Código Alarum (03/04)

O filme “Código Alarum” acompanha Joe e Lara, que precisam desvendar uma conspiração para salvar suas vidas (Imagem: Reprodução digital | IMAGEM FILMES)

A trama acompanha Joe (Scott Eastwood) e Lara Travers (Willa Fitzgerald), ex-agentes secretos que decidem abandonar suas carreiras para viverem uma vida tranquila. Durante uma estadia em um resort isolado, eles testemunham a queda de um avião e encontram um pen drive contendo dados ultrassecretos, tornando-se alvos de uma caçada internacional.

Diversas organizações, incluindo a CIA e o perigoso mercenário Orlin (Mike Colter), acreditam que o casal está ligado à Alarum, uma rede secreta de espiões desonestos. Para sobreviver, Joe busca a ajuda de Chester (Sylvester Stallone), um ex-colega que agora tem ordens para eliminá-los. Enquanto Lara luta sozinha contra assassinos no resort, Joe precisa resgatá-la e desvendar a conspiração por trás do misterioso pen drive.

4. The Chosen: Última Ceia (10/04)

“The Chosen: Última Ceia” oferece uma visão única sobre os últimos momentos da vida de Jesus (Imagem: Reprodução digital | Trafalgar)

“The Chosen: A Última Ceia” leva a aclamada série “The Chosen” novamente para a tela grande, explorando com profundidade os momentos que antecedem a última refeição de Jesus com seus discípulos. Esse capítulo especial oferece uma nova perspectiva sobre os eventos que marcaram a história do cristianismo.

Ao chegar a Jerusalém, Jesus é recebido com entusiasmo pelo povo que espera sua liderança. No entanto, em vez de confrontar diretamente o domínio romano, ele surpreende ao condenar a corrupção no templo, provocando tensão entre seus seguidores. Enquanto os discípulos compreendem melhor sua missão, os preparativos para a Última Ceia se tornam um momento de ensinamentos e revelações.

5. Nas terras perdidas (17/04)

O longa “Nas terras perdidas” acompanha a jornada de Alys e Boyce por um mundo desconhecido e cheio de armadilhas (Imagem: Reprodução digital | Diamond Films)

O filme é uma adaptação cinematográfica de um dos contos de George RR Martin, autor de “Game of Thrones”. A trama segue uma rainha que, em busca de poder para transformar seu próprio corpo, recorre à enigmática e temida feiticeira Gray Alys (Milla Jovovich).

Alys, acompanhada pelo caçador Boyce (Dave Bautista), é enviada para as misteriosas Terras Perdidas em busca dessa magia. Juntos, eles enfrentam uma série de perigos, incluindo batalhas contra seres demoníacos e seres humanos hostis. A jornada os leva a explorar as complexidades da moralidade, confrontando os limites entre o bem e o mal.