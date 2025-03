Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 18/03/2025

A posição dos astros impactará diretamente o ritmo desta terça-feira. Alguns signos sentirão mais necessidade de introspecção, enquanto outros estarão propensos a tomar decisões importantes ou lidar com imprevistos. O segredo para um dia mais fluido será agir de maneira consciente — por isso, confira as previsões e descubra como direcionar melhor suas energias!

Áries

O ariano deverá aproveitar o dia para fazer profundas limpezas emocionais (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Esta terça-feira será um tanto desafiadora, pois você entrará em contato com suas sombras e irá se deparar com medos e inseguranças que gerarão desconforto. Será dia de acolher o lado obscuro da sua alma, pois só assim poderá compreender seus padrões nocivos e se dedicar a abandoná-los. Aproveite para fazer profundas limpezas emocionais.

Touro

O dia será favorável para o taurino cuidar do futuro (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você se envolverá com os acontecimentos em seus relacionamentos e terá maior habilidade para acolher o outro. Será um bom dia para cuidar do futuro da relação. No entanto, as oscilações emocionais poderão interferir mais em suas ações, além de despertar sentimentos de carência.

Gêmeos

O geminiano seguirá envolvido em cuidar da própria rotina (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) em cuidar da própria rotina e haverá a tendência a se afetar pelos acontecimentos do cotidiano. Será dia de organizar seus afazeres de maneira que se sinta nutrido(a) por eles. Porém, as oscilações emocionais possivelmente afetarão sua saúde e produtividade. Acolha as emoções para se organizar melhor.

Câncer

A terça-feira se mostrará favorável para o canceriano nutrir o amor-próprio (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Esta terça-feira se mostrará favorável para nutrir o amor-próprio, a autoestima e a relação consigo. Você tenderá a sentir tudo de maneira intensa e emocionante, bem como a se apaixonar com facilidade. O olhar mais romântico para a vida estará bem presente. Será, também, um bom dia para nutrir a relação com os filhos ou as crianças que ama.

Leão

O dia será favorável para o leonino nutrir relações familiares e revisitar memórias (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com os acontecimentos na vida familiar. Será um bom dia para nutrir essas relações e revisitar as memórias. Poderá perceber, ainda, com mais clareza, como o que viveu no passado afeta seu presente. No entanto, sentimentos de melancolia possivelmente surgirão.

Virgem

O virginiano buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você buscará sair da rotina e conhecer novos lugares e pessoas. Além disso, será possível que se sinta mais aberto(a) a novas ideias. Porém, a mente possivelmente ficará bastante agitada e poderão surgir imprevistos capazes de gerar ansiedade. Acolha as emoções para acalmar os ânimos.

Libra

O foco do libriano estará voltado para a vida financeira (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Seu foco estará voltado para a vida financeira, e você buscará organizar melhor a forma como tem lidado com o próprio dinheiro e recursos. Contudo, apesar dessa busca por segurança, poderão surgir imprevistos capazes de gerar tensão e alterar seus planos.

Escorpião

O escorpiano se sentirá mais animado e com confiança para dar andamento aos projetos pessoais (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você se sentirá mais animado(a) e com confiança para dar andamento aos projetos pessoais. Ainda, será possível que se depare com um profundo desejo de realizar transformações. No entanto, poderá se precipitar e agir com rebeldia, bem como se deparar com mudanças repentinas.

Sagitário

O sagitariano deverá se dedicar às práticas espirituais (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você estará sensível emocional e energeticamente. Portanto, procure cuidar da própria energia e das emoções para se equilibrar. Será possível que se depare com imprevistos que poderão gerar tensão e levá-lo(a) a agir de maneira confusa e precipitada. Logo, se dedique às práticas espirituais para ter mais clareza.

Capricórnio

O capricorniano seguirá envolvido com as relações sociais (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) com as relações sociais e será um dia importante para nutrir as amizades. Apesar disso, esta terça-feira estará sujeita a imprevistos capazes de gerar conflitos. Tenha cautela com o impulso, que poderá levar a atitudes rebeldes e precipitadas.

Aquário

O aquariano buscará cuidar do que deseja se tornar no futuro (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção à área profissional e buscará cuidar do que deseja se tornar no futuro. Também será possível que esteja mais envolvido(a) emocionalmente com os acontecimentos no trabalho. No entanto, poderá se deparar com mudanças que irão alterar seus planos e gerar bastante tensão. Nesse contexto, controle os impulsos e evite tomar decisões precipitadas.

Peixes

O pisciano se sentirá mais animado e buscará novas aventuras (Imagem: Kateryna Bolukbasi | Shutterstock)

Nesta terça-feira, você se sentirá mais otimista e animado(a), em busca de novas aventuras e do que traz a sensação de crescimento. No entanto, será possível que se depare com imprevistos que poderão gerar tensão. Nesse sentido, tenha cautela com a tendência a agir de forma exagerada e intempestiva.