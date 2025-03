5 receitas de chá de louro para inserir na dieta

Chá de louro com canela e anis-estrelado (Imagem: Tatiana Foxy | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

O chá de louro é uma excelente alternativa para quem deseja incrementar a dieta com uma bebida saudável. Isso porque essa erva, além de ser versátil, é repleta de nutrientes que oferecem inúmeros benefícios para saúde, como melhora da digestão, redução da retenção de líquido e controle do apetite. Além disso, quando combinada com outros ingredientes, pode resultar em chás deliciosos.

A seguir, confira algumas opções de chá de louro para você incluir na sua rotina!

Chá de louro com canela e anis-estrelado

Ingredientes

2 folhas de louro

1 canela em pau

4 anises-estrelados

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro, a canela em pau e os anises-estrelados e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Chá de louro com hortelã

Ingredientes

2 folhas de louro

5 folhas de hortelã

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e hortelã e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

Chá de louro com gengibre

Ingredientes

2 folhas de louro

1 pedaço de gengibre descascado e cortado em fatias

descascado e cortado em fatias 1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água, as folhas de louro e o gengibre e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 7 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.

Chá de louro com limão (Imagem: IMAGEN PUNTO DE LUZ | Shutterstock)

Chá de louro com limão

Ingredientes

2 folhas de louro

Suco de 1/2 limão-siciliano

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e as folhas de louro e leve ao fogo médio até levantar fervura. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão-siciliano. Sirva em seguida.

Chá de louro com orégano

Ingredientes

2 folhas de louro

1 colher de chá de orégano seco

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de louro e o orégano e ferva por 7 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.