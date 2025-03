7 dicas para manter o cabelo saudável no outono

Alguns cuidados contribuem para a saúde do cabelo no outono (Imagem: Varavin88 | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Com a chegada do outono, os cabelos tendem a sofrer com a queda de temperatura, o ar mais seco e a exposição a ventos frios. Com isso, os fios tendem a ficar mais ressecados, opacos e propensos à quebra. Para evitar esses problemas e manter a saúde capilar, a cabeleireira Rose Alves compartilha algumas dicas para manter os cabelos bonitos e saudáveis durante esta estação. Confira!

1. Aposte na descalcificação capilar antes da hidratação

Quando o cabelo não responde bem aos tratamentos, a culpa pode estar na água. Segundo Rose Alves, a presença de minerais na água do chuveiro pode deixar os fios rígidos e sem brilho.

“Os resíduos minerais impedem a absorção de produtos hidratantes. O ideal é usar um tratamento pré-shampoo descalcificante para remover essas impurezas antes da hidratação”, explica a especialista. Essa técnica melhora a penetração dos ativos e potencializa os tratamentos.

2. Faça umectação noturna para restaurar os fios

A umectação noturna é uma estratégia poderosa para recuperar cabelos ressecados e sem vida. Antes de dormir, aplique um óleo vegetal, como de coco, rícino ou argan, no comprimento e nas pontas dos fios e deixe agir durante a noite.

“Os óleos naturais ajudam a selar as cutículas, reduzindo o frizz e mantendo a hidratação por mais tempo”, orienta Rose Alves. Pela manhã, basta lavar os cabelos normalmente para remover o excesso de produto.

3. Substitua a fronha de algodão por uma de cetim

Se você ainda dorme com fronhas de algodão, talvez esteja prejudicando seus fios sem perceber. “O algodão absorve a umidade dos cabelos, ressecando os fios e aumentando o frizz. O cetim, por outro lado, reduz o atrito e mantém a hidratação natural”, afirma a cabeleireira. A troca simples de tecido pode fazer uma grande diferença na saúde capilar.

O alecrim ajuda a ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo (Imagem: Guiderom | Shutterstock)

4. Massageie o couro cabeludo com infusão de ervas

Rose Alves recomenda o uso de infusões naturais e massagens no couro cabeludo nesta época do ano. “Alecrim e lavanda são ótimos para ativar a circulação sanguínea do couro cabeludo e fortalecer os folículos capilares. Aplicar essas infusões durante a massagem faz toda a diferença”, sugere a especialista.

5. Evite o uso excessivo de secador e chapinha

O uso de ferramentas térmicas deve ser controlado, especialmente no outono, quando os fios já tendem a ficar mais ressecados. “A exposição constante ao calor sem proteção térmica pode causar danos irreversíveis. Sempre que possível, deixe os cabelos secarem naturalmente e, caso precise usar secador ou chapinha, aplique um protetor térmico antes”, alerta Rose Alves.

6. Invista em produtos com proteínas hidrolisadas

Se o seu cabelo está quebradiço ou sem força, a reconstrução capilar é essencial. “Máscaras e leave-ins com proteínas hidrolisadas ajudam a reparar os fios danificados, fortalecendo a estrutura capilar. Esse é um passo indispensável para quem passou por processos químicos ou tem cabelos frágeis”, aconselha Rose Alves.

7. Cuide dos fios de dentro para fora

A alimentação tem um impacto direto na saúde capilar. Uma dieta equilibrada, rica em ferro, biotina, zinco e vitaminas do complexo B, é essencial para manter os cabelos fortes e brilhantes.

“Não adianta investir nos melhores produtos se a alimentação estiver deficiente. O cabelo reflete o que comemos, então manter uma nutrição adequada é fundamental para ter fios saudáveis”, finaliza a especialista.

Por Sarah Monteiro