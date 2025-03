5 livros para ler no Dia Mundial da Poesia

Em 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Poesia, criado na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 16 de novembro de 1999. O propósito do estabelecimento desta data foi promover sua relevância e incentivar a leitura, a escrita e o ensino da poesia. No entanto, a leitura desse gênero vai além do aprendizado cognitivo, pois o texto é um registro linguístico com metáforas e combinação entre sons e silêncios, o que traz ritmo e peculiaridades.

Sendo assim, o exercício de ler poesia estimula uma espécie de “ginástica cerebral”, que contribui com o desenvolvimento do raciocínio. Além disso, Maurício Soares, professor de Literatura do Curso Anglo, explica que, por ser uma considerada uma obra, há também o elemento estético, com combinações sugestivas de palavras, auxiliando também no desenvolvimento da criatividade.

A leitura de poesia também possui impacto em todas as áreas de aprendizagem e ajuda no desenvolvimento do pensamento crítico, pois o contato com as palavras e a tentativa de compreensão do seu significado, associado ao ritmo proposto pelo poeta, atua no raciocínio do leitor. “São diferentes inteligências associadas, interrelacionadas e que contribuem para a construção de um indivíduo pensante, de um indivíduo que é capaz de fazer associações e usar exemplos”, explica o professor.

Celebrando a poesia

De acordo com Diogo D’ippolito, autor de Língua Portuguesa do Sistema de Ensino pH, na atualidade, celebrar a poesia é um lembrete da importância de preservar e valorizar a arte da palavra em um mundo cada vez mais acelerado e tecnológico.

“A poesia nos convida à pausa, à contemplação e à reflexão sobre a vida, os sentimentos e as complexidades da nossa existência. Em tempos de desinformação e discursos superficiais, a poesia se mantém como um refúgio de sensibilidade e profundidade, permitindo que expressemos nossas angústias, sonhos e esperanças. Celebrá-la é reafirmar seu papel transformador, incentivando a criatividade e a diversidade de vozes presentes na sociedade”, comenta.??

Com o intuito de mostrar a importância da poesia nos estudos e na vida dos estudantes, Diogo D’ippolito recomenda cinco obras para ler nesta data. Confira!

1. Morte e vida Severina (1955)?

“Morte e vida Severina” narra a jornada de um retirante nordestino em busca de uma vida melhor (Imagem: Reprodução digital | Editora: Alfaguara)

Escrito pelo brasileiro João Cabral de Melo Neto, o livro narra a jornada de um retirante nordestino em busca de uma vida melhor. Ao longo do caminho, ele enfrenta a dura realidade da seca, da miséria e da morte, revelando a tragédia da vida no sertão. A obra, marcada pelo regionalismo e pela crítica social, expõe as condições de sobrevivência dos nordestinos e a luta pela dignidade humana.?

2. Alguma poesia (1930)?

“Alguma poesia” explora temas como a angústia, o absurdo da existência e a solidão humana, refletindo as tensões da época modernista (Imagem: Reprodução digital | Editora: Record)

De autoria do brasileiro Carlos Drummond de Andrade, o livro foi sua primeira obra e conta com diversos poemas escritos pelo autor que começou a se afirmar como uma das principais vozes da literatura brasileira. Marcada por influências modernistas, a obra explora temas como a angústia, o absurdo da existência e a solidão humana, refletindo as tensões da época. A poesia de Drummond neste livro se caracteriza por um estilo introspectivo, irônico e inovador, que rompia com os modelos tradicionais da poesia brasileira.?

3. Toda poesia (1983)?

“Toda poesia” é uma antologia que reúne os poemas de Paulo Leminski desde o início da carreira até sua produção final (Imagem: Reprodução digital | Editora: Companhia das Letras)

Produzida pelo brasileiro Paulo Leminski, a obra é uma antologia que reúne seus poemas desde o início da carreira até sua produção final, caracterizando sua escrita única, marcada pela experimentação linguística, humor e uma visão crítica e irônica da realidade. Leminski mistura o erudito com o popular, o formal com o informal, criando uma poesia acessível e, ao mesmo tempo, profunda, que desafia convenções e explora as nuances da linguagem e da vida cotidiana.?

4. Os melhores poemas (2002)?

“Os melhores poemas” apresenta a sensibilidade única de Cecília Meireles, que trata de temas como o tempo, a morte, o amor, a solidão e a busca pela transcendência (Imagem: Reprodução digital | Editora: GLOBAL)

O livro conta com diversos poemas da escritora brasileira Cecília Meireles. Organizado de forma a reunir seus textos mais representativos, a obra apresenta a sensibilidade única da autora, que trata de temas como o tempo, a morte, o amor, a solidão e a busca pela transcendência. Com uma escrita lírica e introspectiva, Cecília Meireles revela sua profunda reflexão sobre a existência humana, explorando a beleza e a efemeridade da vida com uma delicadeza marcante e um olhar poético que se mantém relevante até hoje.?

5. Poetas negras brasileiras: Uma antologia (2021)?

“Poetas negras brasileiras: Uma antologia” traz uma visão da produção literária de autoras que, ao longo da história, foram muitas vezes marginalizadas no cenário literário nacional (Imagem: Reprodução digital | Editora de Cultura Ltda)

Escrita pela brasileira Jarid Arraes, a obra é uma coletânea que reúne diversas poesias produzidas por escritoras negras do Brasil, oferecendo uma visão abrangente da produção literária de autoras que, ao longo da história, foram muitas vezes marginalizadas no cenário literário nacional.

A antologia traz poemas que abordam temas como identidade, luta, resistência, racismo e a experiência de ser mulher negra no Brasil, destacando a voz potente e inovadora dessas poetas. Além de evidenciar a diversidade de estilos e vozes, a obra celebra a contribuição crucial das mulheres negras à literatura brasileira e à reflexão sobre a cultura e a sociedade.?

Por Patrícia Martins Buzaid