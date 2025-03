5 dicas para mandar bem na entrevista de emprego

Em um mercado de trabalho competitivo e em constante mudança, estudar as melhores maneiras de impressionar os recrutadores pode garantir uma vantagem no processo seletivo. Por vezes, a escolha não se dá necessariamente pelo profissional mais qualificado, mas por aquele que soube se apresentar como tal.

De acordo com Renata Freires, especialista em recursos humanos e fundadora da RHF Talentos, rede de franquias RH, é preciso ficar atento ao que o recrutador espera. “É fundamental que o candidato saiba se comunicar com aquela empresa, que conheça seus projetos e seus valores. Encontrar semelhanças e criar laços com o recrutador durante o processo pode te fazer sair na frente. Outra boa iniciativa é se preparar previamente, de forma personalizada”, explica.

Para identificar quais são as principais atenções que se deve ter quanto ao comportamento, oratória e apresentação, Renata Freires lista cinco dicas para mandar bem na próxima entrevista. Confira!

1. Pesquise sobre a empresa e o cargo

Antes da sua entrevista, é fundamental que você conheça e revise as informações sobre a vaga e a companhia que o selecionou. Às vezes, aqueles que se candidatam diariamente para várias oportunidades e são chamados para as próximas etapas podem confundir os requisitos do cargo ou os valores da empresa.

Ter uma planilha com essas informações reunidas ajuda na organização pessoal. Separar um tempo para revisá-las ajudará a responder perguntas como: “Por que você quer trabalhar conosco?”

A dica é evitar respostas genéricas ou relacionadas apenas aos benefícios. Pesquise o nome da organização no Google, visite seu site oficial e procure por seções como: “quem somos”, “valores”, “visão”, “nossa cultura” ou termos semelhantes. Além de demonstrar seu interesse, essa prática mostra que você está alinhado com a ideia de futuro da instituição.

2. Estude o que vai falar sobre você

Mesmo que seu currículo e portfólio estejam bem alinhados e completos, em todas as entrevistas será solicitado que você compartilhe sua jornada, experiências e habilidades. Praticar essas respostas é essencial para os recrutadores compreenderem seu valor.

Para uma vaga sênior, por exemplo, destaque sua trajetória profissional, metas alcançadas e seu papel de destaque em experiências anteriores. Se for uma oportunidade para iniciante, foque em sua história de vida e experiências voluntárias nas quais participou.

Seja honesto ao falar sobre suas qualidades e defeitos, explicando o que está fazendo para melhorar. Pense bem em seus pontos fortes e fracos, pois o recrutador pode solicitar exemplos nos quais eles se aplicam e como você lida com essas situações.

É importante tomar cuidado com a postura durante a entrevista de emprego (Imagem: fizkes | Shutterstock)

3. Demonstre confiança, postura e use vestimentas adequadas

Independentemente se a entrevista for presencial ou por videoconferência, ter postura, manter o contato visual e garantir atenção às expressões faciais é importante para chamar a atenção do recrutador. Uma linguagem corporal aberta e receptiva é um ponto positivo durante a entrevista.

Cuide do seu marketing pessoal escolhendo uma vestimenta adequada. Nem sempre será necessário usar roupas sociais; por isso, pesquise no site e nas redes sociais da organização para ver se há fotos dos funcionários em atividades ou conteúdos relacionados ao tema, e assim entender qual é a recomendação sugerida para que você use algo semelhante no dia.

4. Ouça com atenção e tenha respostas preparadas

Ser autêntico no discurso é fundamental para garantir que você consiga responder às perguntas de maneira clara e objetiva. Revise a sua trajetória e conte sua história de forma envolvente.

Escute atentamente o que o recrutador fala e tenha paciência ao responder. Quando questionado sobre dúvidas que tenha, pense em algo que não tenha ficado claro durante sua pesquisa sobre a empresa ou o cargo. Lembre-se de elaborar perguntas específicas e não apenas algo vago.

5. Gerencie seu nervosismo

Ter uma estratégia para manter a calma facilita no momento da entrevista e torna tudo mais tranquilo. Uma sugestão é praticar técnicas de respiração e relaxamento antes do início. Mesmo que você se sinta preparado, tomar um pouco de água e estabilizar o corpo também é uma ação importante. Lembre-se de que a preparação e a prática são fundamentais para o sucesso.

Por Nicole Loureiro