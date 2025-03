5 melhores destinos no Brasil para viajar

Se você busca novas aventuras e deseja explorar as belezas do Brasil, existem destinos imperdíveis que oferecem experiências únicas, desde praias paradisíacas até trilhas ecológicas que encantam todos os gostos. Essa diversidade tem impulsionado o turismo nacional, com um aumento nas reservas em todo o país. Com base nisso, a Booking.com apresenta os 5 melhores destinos brasileiros para viajar em 2025. Confira!

1. Barra de Tabatinga – Rio Grande do Norte

No litoral do Rio Grande do Norte, no município de Nísia Floresta, Barra de Tabatinga oferece praias de águas cristalinas e falésias coloridas, ideais para banho e para atividades como voos de parapente. Localizada a cerca de 40 km ao sul da capital Natal, é possível conhecer o Mirante dos Golfinhos, no topo de uma falésia, para admirar as lindas paisagens do entorno — e quem sabe avistar golfinhos e tartarugas-marinhas que frequentemente nadam por ali.

2. Camaçari – Bahia

Camaçari, na Bahia, a apenas 50 km de Salvador, é um destino que combina praias paradisíacas e natureza. Com 42 km de litoral, o município, que faz parte da zona turística da Costa dos Coqueiros, oferece praias como Guarajuba, Arembepe e Itacimirim, com cenários perfeitos para relaxar ou praticar esportes aquáticos. Além das praias e oportunidades de atividades ao ar livre, uma das atrações locais é uma aldeia hippie, que tem sido visitada por famosos artistas nacionais e internacionais desde os anos 1960.

O Córrego do Bom Jesus é o destino ideal para quem busca descanso e contato com a natureza (Imagem: Silvio Ariente | Shutterstock)

3. Córrego do Bom Jesus – Minas Gerais

Córrego do Bom Jesus, no sul de Minas Gerais (a 160 km da cidade de São Paulo), é um destino para quem busca descanso e contato com a natureza. Cercada por montanhas e paisagens rurais, a cidade é indicada para quem busca turismo ecológico e belezas naturais, oferecendo atrações como trilhas por matas preservadas, nascentes, mirantes — como a Pedra de São Domingos, com mais de 2 mil metros de altitude e uma vista linda do entorno — e cachoeiras, incluindo a Cachoeira Três Irmãos.

A tranquilidade da vida no campo é complementada pela hospitalidade típica mineira, com pousadas aconchegantes e uma rica culinária local, que inclui quitutes como pão de queijo e broa de fubá, além de pratos típicos mineiros.

4. Costa dos Corais – Maceió

Na Costa dos Corais, a cerca de 80 km ao norte de Maceió, Passo de Camaragibe é uma cidade que oferece belas paisagens e um ritmo de vida tranquilo, ideal para quem quer passar férias no litoral sem tanta agitação. Entre os principais atrativos, estão as lindas praias do Marceneiro e de Morros, com suas águas claras típicas do estado alagoano e coqueirais, e a Barra de Camaragibe, onde o rio de mesmo nome se encontra com o mar.

Além das piscinas naturais que aparecem na maré baixa, onde é possível observar a vida marinha, os viajantes também podem se aventurar por trilhas que destacam a fauna e flora locais, fazer passeios de barco, caminhadas pelas praias e atividades ao ar livre, como caiaque e snorkelling.

5. Praia dos Carneiros – Recife

No município de Tamandaré, a Praia dos Carneiros também entrou na lista de destinos tendência no Brasil para 2025. A cerca de 100 km de Recife, apresenta uma paisagem paradisíaca, com águas mornas e cristalinas, coqueirais e areia branca, perfeito para quer que relaxar à beira-mar nas férias, visitar piscinas naturais ou praticar uma atividade aquática, como passeios de barco e stand-up paddle. Um dos grandes atrativos é a Capela de São Benedito (também conhecida como Igrejinha dos Carneiros), do século XVIII, que faz parte da paisagem e é um lindo cenário para casamentos.