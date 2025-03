A culinária asiática é rica em sabores, cores e aromas que conquistam paladares ao redor do mundo. Com uma grande variedade de ingredientes e técnicas de preparo, seus pratos são a opção perfeita para uma refeição deliciosa e repleta de personalidade, especialmente se você deseja variar o cardápio. Por isso, a seguir, confira 5 receitas da culinária asiática para o almoço!

Dumplings

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3/4 de xícara de chá de água morna

1 pitada de sal

300 g de carne suína moída

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

Sal, pimenta-do-reino moída, gergelim preto e brotos de alfafa a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e o sal e misture. Aos poucos, adicione a água morna e mexa até obter uma massa homogênea. Sove por 7 minutos e cubra com um pano. Deixe descansar por 30 minutos. Em outro recipiente, coloque a carne moída, o gengibre, a cebolinha, o molho de soja, o óleo de gergelim, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma pasta uniforme.

Após, divida a massa reservada em bolinhas pequenas. Com a ajuda de um rolo, abra cada bolinha em discos finos de 10 centímetros de diâmetro. Coloque uma pequena porção do recheio no centro de cada disco. Una as bordas no topo, formando pregas até fechar completamente os dumplings, como um saquinho. Reserve.

Forre uma panela de metal para cozimento a vapor com papel-manteiga. Disponha os dumplings sobre ela e cozinhe por 12 minutos em fogo baixo. Depois, retire os dumplings do vapor, salpique gergelim preto e decore com os brotos de alfafa. Sirva em seguida.

Sukiyaki

Ingredientes

Sukiyaki

300 g de carne bovina fatiada

1/2 acelga picada

1/2 maço de espinafre

1 cenoura descascada e cortada em rodelas

1 cebola descascada e fatiada

1/2 maço de cebolinha picada

200 g de cogumelo shiitake

200 g de tofu cortado em cubos

200 g de macarrão shirataki

Óleo vegetal para refogar

Molho

1/2 xícara de chá de molho de soja

1/2 xícara de chá de saquê culinário

1/4 de xícara de chá de saquê doce

2 colheres de sopa de açúcar

1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes do molho e mexa para incorporar. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione carne bovina e doure. Acrescente um pouco do molho reservado e misture. Junte a acelga, o espinafre, a cenoura, a cebola, o cogumelo, o tofu e o macarrão shirataki, organizando-os na panela sem misturar muito. Aos poucos, coloque o restante do molho reservado e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Sirva em seguida.

Yakisoba com camarão

Ingredientes

250 g de macarrão para yakisoba cozido

300 g de camarão limpo

limpo 1/2 pimentão vermelho sem sementes e fatiado

100 g de ervilha-torta

1/2 xícara de chá de edamame em grãos

1 cenoura descascada e cortada em tiras

1/2 cebola descascada e fatiada

2 dentes de alho descascados e picados

3 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim

1 colher de chá de gengibre ralado

1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

Óleo vegetal para refogar

Sementes de gergelim e cebolinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma frigideira, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e o gengibre e doure. Acrescente os camarões e refogue até ficarem rosados. Após, retire os camarões da panela e reserve.

Na mesma panela, coloque o pimentão, a ervilha, o edamame, a cenoura e a cebola e refogue até ficarem levemente macios. Disponha os camarões novamente na panela e misture. Junte o molho soja, o óleo de gergelim e o amido de milho dissolvido e misture até engrossar. Acrescente o macarrão cozido e mexa para incorporar. Desligue o fogo e finalize com o gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.

Gyoza de carne (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)

Gyoza de carne

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água fervente

200 g de carne suína moída

1/2 xícara de chá de repolho picado

picado 1 colher de chá de alho descascado e picado

1 colher de chá de gengibre ralado

4 colheres de sopa de molho de soja

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1/3 de xícara de chá de água em temperatura ambiente

1 colher de sopa de vinagre de arroz

Sal, pimenta-do-reino moída e cebolinha picada a gosto

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Gyoza

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo e uma pitada de sal. Aos poucos, adicione a água fervente e misture com a ajuda de uma colher. Após, amasse com as mãos e sove até obter uma massa firme e lisa. Cubra com um pano úmido e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em outro recipiente, coloque a carne suína moída, o repolho, a cebolinha, o alho, o gengibre, 1 colher de sopa de molho de soja, 1/2 colher de chá de óleo de gergelim, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Leve à geladeira para gelar.

Depois, enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e abra a massa com a ajuda de um rolo. Corte em discos de 9 cm de diâmetro e coloque uma porção do recheio no centro de cada um. Feche fazendo pregas com os dedos para selar. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o óleo vegetal e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as gyozas com o lado plano virado para baixo sobre a panela e grelhe por 2 minutos. Adicione a água em temperatura ambiente, tampe e cozinhe por 4 minutos. Passado esse tempo, retire a tampa e deixe secar até que fiquem crocantes.

Molho

Em um recipiente, coloque o restante do molho de soja e do óleo de gergelim e o vinagre de arroz. Misture até ficar homogêneo. Sirva as gyozas acompanhadas com o molho e polvilhadas com cebolinha.

Tofu teriyaki

Ingredientes

400 g de tofu cortado em cubos

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de chá de óleo de gergelim torrado

2 colheres de sopa de óleo vegetal

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1/2 xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1/2 xícara de chá de água

1 colher de sopa de amido de milho dissolvido em 2 colheres de sopa de água

1 colher de sopa de sementes de gergelim

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu e polvilhe com o amido de milho para formar uma leve camada ao redor. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de gergelim torrado e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os cubos de tofu e doure. Após, retire o tofu da panela e transfira para um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo.

Na mesma frigideira, coloque o óleo vegetal e aqueça em fogo médio. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por 1 minuto. Junte o molho de soja, o açúcar mascavo, o vinagre de arroz e a água e cozinhe até levantar fervura. Adicione o amido de milho dissolvido e cozinhe até engrossar o molho. Por último, coloque o tofu e mexa para incorporar. Desligue o fogo e polvilhe com as sementes de gergelim e a cebolinha. Sirva em seguida.