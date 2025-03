Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/03/2025

O dia trará uma mistura de empolgação e instabilidade para os nativos, o que exigirá atenção aos próprios limites e sabedoria para lidar com frustrações passageiras. Embora o desejo de crescer e se expressar esteja mais presente, emoções confusas e atitudes impulsivas poderão atrapalhar esse movimento.

Assim sendo, confira as previsões do horóscopo para cada signo e prepare-se para lidar com o que poderá surgir neste sábado!

Áries

O ariano terá mais disposição para cuidar da autoestima (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Você terá mais disposição para cuidar da autoestima, do bem-estar e para ir em busca do que almeja realizar. Ainda, será possível que se sinta mais confiante e animado(a). No entanto, também agirá de maneira impulsiva, além de entrar em conflitos com facilidade.

Touro

O dia será importante para o taurino tomar consciência de padrões repetitivos (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Neste sábado, você estará mais suscetível a se afetar por energias externas. Será um dia importante para tomar consciência de padrões repetitivos, voltar sua atenção internamente e cuidar dos seus medos e fantasmas internos. Ainda, possivelmente se sentirá confuso(a) e sem energia. Nesse sentido, procure se dedicar às práticas espirituais para ter clareza.

Gêmeos

A presença do geminiano será mais solicitada pelos amigos e nos grupos dos quais faz parte (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Sábado de bastante movimento na vida social. Sua presença será mais solicitada pelos amigos e nos grupos dos quais faz parte. Além disso, o desejo de viver alinhado(a) com seus valores e propósitos estará bem presente. Surgirá, também, a oportunidade de se unir a pessoas nessa sintonia. No entanto, cuidado com ideias fantasiosas que poderão prejudicá-lo(a).

Câncer

O canceriano estará mais envolvido em cuidar do que deseja se tornar no futuro (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Será um dia importante no campo profissional, pois você estará mais envolvido(a) em cuidar do que deseja se tornar no futuro e poderão surgir mudanças e oportunidades nessa área. Contudo, poderá se deparar com confusões e mal-entendidos. Procure, portanto, cuidar melhor da sua energia e das emoções para evitar entrar em furadas.

Leão

O leonino se sentirá mais entusiasmado com a vida e em busca de novas aventuras (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Neste sábado, que será sujeito a mudanças, você se sentirá mais entusiasmado(a) com a vida e em busca de novas aventuras. No entanto, também haverá a tendência a se deparar com mal-entendidos e a criar muitas expectativas em relação a algo, vindo a se frustrar. Logo, procure gerenciar as emoções e cuidar da sua energia para ter clareza.

Virgem

O virginiano deverá realizar limpezas emocionais para ressignificar os seus padrões (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma e será dia de acolher desconfortos, medos e traumas mais profundos. Considere, também, realizar limpezas emocionais e tomar consciência dos seus padrões nocivos. Isso porque só assim será capaz de ressignificá-los. Atente-se, ainda, à tendência a se enganar para não encarar as próprias dores.

Libra

O libriano dará mais atenção às questões da vida afetiva (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Você dará mais atenção às questões da vida afetiva, com maior sensibilidade às emoções do outro. Suas oscilações emocionais poderão impactar o bem-estar da relação, mas também favorecerão uma compreensão mais profunda das necessidades da pessoa amada, sem que você deixe as suas de lado. Esse equilíbrio permitirá momentos agradáveis e significativos ao lado de quem você ama.

Escorpião

O foco do escorpiano estará voltado para os assuntos da rotina (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Seu foco estará voltado para os assuntos da rotina, e você organizará seus afazeres de forma que se sinta mais nutrido(a) por eles. Boas oportunidades surgirão, trazendo ânimo e disposição para a realização de suas atividades. Além disso, este sábado será ideal para cuidar do seu bem-estar e da sua saúde.

Sagitário

O sagitariano estará envolvido em cuidar da autoestima e nutrir o amor-próprio (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Após alguns dias em que você dedicou atenção aos assuntos da casa e dos familiares, neste sábado se envolverá em cuidar da autoestima, nutrir o amor-próprio e se divertir. Será um dia animado e suas emoções estarão à flor da pele. Com isso, se apaixonará com mais facilidade, seja por alguém ou por algo novo.

Capricórnio

O capricorniano estará em busca de ficar em casa e na presença dos seus familiares (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Após alguns dias movimentados, você estará em busca de ficar em casa e na presença dos seus familiares. Procure acolher e nutrir suas memórias para tornar mais clara a relação com o passado. Aproveite, também, para cuidar das emoções e dos relacionamentos íntimos.

Aquário

O aquariano desejará mais movimento na vida social e buscará sair da rotina (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Você desejará mais movimento na vida social e buscará sair da rotina, conhecendo novas pessoas e lugares. O dia será repleto de compromissos, o que poderá deixar sua mente acelerada. Por isso, será importante estabelecer prioridades e se comprometer apenas com o que conseguirá cumprir.

Peixes

O pisciano buscará cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro (Imagem: ieronim777 | Shutterstock)

Neste sábado, você buscará cuidar da vida financeira e de como lida com o dinheiro. O desejo de encontrar mais segurança estará em alta. Além disso, será possível que se sinta animado(a) para batalhar por sua estabilidade e que surjam novas oportunidades para aumentar a renda. No entanto, atente-se à tendência a gastar por impulso.