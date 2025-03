"Hotwifing", a nova moda sexual que tenta redefinir traição

O termo "hotwifing" é o novo queridinho das redes sociais. A expressão, que é em português pode ser traduzido como "esposa atraente", designa a ação de "liberar" a esposa ou parceira para realizar encontros sexuais com outros homens. A grande novidade, agora, são os possíveis benefícios que a prática agrega na relação.

Sendo uma espécie de traição aceita e encorajada, o "hotwifing" é diferente do "cuckolding" (outro termo popular), que prevê a participação do marido nas atividades sexuais da esposa com outros homens. A nova prática está mais ligada a uma liberação do marido para que a esposa realize encontros sexuais com outros homens — uma espécie de liberdade para trair.

E vale destacar que a expressão é usada para definir apenas casais heterossexuais e só as mulheres recebem a "liberação" para trair.

Contudo, a prática não se trata de uma relação aberta, já que as aventuras sexuais da mulher não se desenvolverão em um relacionamento. Trata-se de encontros esporádicos.

"O hotwifing ocorre quando uma mulher em um relacionamento recebe a permissão do parceiro para curtir o sexo com outros homens de uma forma que o parceiro dela também curta, de forma ativa, ou não, esse sexo", detalha a sexóloga Anna Richards à revista norte-americana Men's Health.

Razões e supostos benefícios

Essa espécie de traição legitimada, contudo, pode levantar dúvidas sobre a razão de existir. Segundo a médica Jess O'Reilly, apresentadora do podcast Sexo com a doutora Jess, quatro sentimentos podem estar envolvidos na prática do "hotwifing".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um deles é a compersão, ou seja, o sentimento de ver o parceiro feliz (e sentir prazer com isso). A subversão também tem papel na prática, já que leva um status de ir contra as regras sociais ao casal. Intimidade também é importante, já que o "hotwifing" pressupõe uma ligação mais próxima do casal para lidar com outros participantes. Por fim, o poder. Segundo a médica, existe excitação em saber que o parceiro é desejado por outras pessoas.