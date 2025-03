9 dicas para não errar na hora de fazer um backup

Em 31 de março é celebrado o Dia Mundial do Backup, processo de copiar e armazenar dados importantes em um local seguro, como um HD externo, nuvem ou outro dispositivo, para garantir que essas informações não sejam perdidas em caso de falhas, ataques virtuais ou acidentes. Fazê-lo regularmente é essencial porque protege arquivos pessoais, profissionais e até sistemas inteiros contra imprevistos, como pane no computador, exclusão acidental ou ataques de vírus.

“É como ter um seguro para seus arquivos mais preciosos, seja uma foto de família, um trabalho importante ou aquela playlist que você criou com tanto carinho. Mesmo com as vantagens adquiridas com a tecnologia, ela pode falhar a qualquer momento e, quando isso acontece, é bom saber que temos um plano B”, explica Ivone Ascar Sauáia Guimarães, professora do curso de Ciências da Computação da Faculdade Anhanguera.

Conforme a profissional, o backup pode ser feito com qualquer tipo de arquivo. “O backup pode ser feito de documentos, fotos, vídeos, configurações de sistemas, programas e outros arquivos digitais, quer seja em dispositivos físicos como pendrive, HD externo ou na nuvem”, destaca.

Abaixo, Ascar Sauáia Guimarães lista algumas dicas para não errar na hora de fazer um backup. Confira!

1. Tenha uma estratégia de backup regular

A primeira regra para evitar erros e a perda de dados importantes é garantir que o backup seja realizado de forma regular e automática. Depender da lembrança ou do esforço manual é um grande risco. Utilize ferramentas que permitem backup agendado, garantindo que seus arquivos sejam copiados com a frequência necessária para evitar perdas significativas de dados.

2. Siga a regra 3-2-1

Uma das melhores práticas no mundo dos backups é seguir a famosa regra 3-2-1:

3 cópias dos dados: a primeira cópia é o arquivo original e as outras duas cópias devem ser feitas em locais diferentes;

a primeira cópia é o arquivo original e as outras duas cópias devem ser feitas em locais diferentes; 2 tipos de mídia: utilize diferentes meios de armazenamento, como discos rígidos e nuvem, para garantir maior segurança;

utilize diferentes meios de armazenamento, como discos rígidos e nuvem, para garantir maior segurança; 1 cópia offsite: ao menos uma cópia dos dados deve estar armazenada em um local físico separado, como na nuvem ou em dispositivos de segurança remoto, para se proteger contra danos físicos no seu local principal de arquivamento.

3. Não dependa apenas de armazenamento local

Embora o armazenamento local (como HDs ou SSDs) seja útil, ele pode ser vulnerável a falhas físicas, como danos ou roubo. Portanto, não dependa apenas dele. Utilize serviços de armazenamento na nuvem, que oferecem backup remoto e acesso fácil aos dados de qualquer lugar, com maior segurança e proteção contra desastres locais.

4. Verifique e teste seus backups regularmente

Ter um backup não é suficiente, você precisa ter a certeza de que ele está funcionando corretamente. Teste regularmente para garantir que os arquivos possam ser recuperados quando necessário. Isso inclui restaurar alguns arquivos de teste para verificar se o backup está intacto e acessível.

Manter os backups organizados facilita o processo de recuperação (Imagem: DC Studio | Shutterstock)

5. Organize seus arquivos

Manter seus backups organizados é essencial para facilitar o processo de recuperação. Crie uma estrutura de pastas que seja clara e fácil de navegar, categorizando por tipo de dados, datas ou importância. Isso ajuda a evitar que, em momentos de emergência, você perca tempo procurando os arquivos corretos. Uma dica também é atualizar cada versão dos seus arquivos identificando a data em que o material foi modificado e destacando isso no nome do arquivo, por exemplo: nomedoarquivo_data.extensão.

6. Proteja seus backups com criptografia

Se os dados que você está salvando forem sensíveis, como informações pessoais, financeiras ou empresariais, é fundamental utilizar criptografia nos seus backups. Isso garante que, mesmo que alguém tenha acesso não autorizado, os dados estarão protegidos e ilegíveis.

7. Mantenha o backup atualizado

De nada adianta ter um backup feito uma vez e não o atualizar regularmente. Arquivos novos, modificações e novas versões de documentos precisam ser incluídos. Certifique-se de que os arquivos mais recentes estão sendo copiados para o backup com frequência.

8. Use software de backup confiável

A escolha do software de backup é crucial. Certifique-se de usar um programa confiável e bem avaliado, que atenda às suas necessidades de forma simples e eficaz. Ferramentas de backup automáticas garantem que o processo de cópia de dados seja feito sem a necessidade de intervenção manual, reduzindo o risco de erros humanos.

9. Saiba quando e como recuperar dados

Ter um backup é só parte do processo; saber como recuperar os dados em caso de necessidade é igualmente importante. Certifique-se de que você conhece o processo de restauração de dados e que está preparado para agir rapidamente, sem entrar em pânico quando os dados precisarem ser recuperados. No entanto, havendo dificuldades, procure um profissional devidamente habilitado para te ajudar.

Por Camila Souza Crepaldi