4 novidades imperdíveis no Globoplay

Em abril, o Globoplay está recheado de novidades imperdíveis para os assinantes. Entre os destaques do mês, estão “Ainda Estou Aqui”, vencedor do Oscar 2025 na categoria “Melhor Filme”, e o reality show “Minha Mãe com Seu Pai”, um programa de relacionamento apresentado pela apresentadora e atriz Sabrina Sato.

Além dessas estreias, tem também a tão aguardada segunda temporada de “Baseado Numa História Real”, uma sátira do gênero de entretenimento true crime. A seguir, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos imperdíveis!

1. Baseado Numa História Real – 2ª temporada (03/04)

“Baseado Numa História Real” retorna com as investigações e as aventuras do casal Ava e Nathan (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Protagonizada por Kaley Cuoco e Chris Messina, a série “Baseado Numa História Real” acompanha Ava, uma corretora de imóveis, e Nathan, um ex-jogador de tênis, que enfrentam dificuldades financeiras. Tudo muda quando eles desconfiam que um encanador pode ser um serial killer aterrorizando Los Angeles. Vendo nisso uma oportunidade, a dupla decide investigar e transformar a história em um podcast lucrativo.

No entanto, a busca pelo sucesso rapidamente se torna perigosa quando o casal se envolve diretamente com o assassino. Na segunda temporada, a situação piora ainda mais quando a irmã de Ava começa a namorar o criminoso, que afirma ter mudado. Mas, com novas vítimas surgindo, Ava e Nathan precisam deixar de lado a adaptação à vida de pais para voltar a investigar — antes que seja tarde demais.

2. Ainda Estou Aqui (06/04)

“Ainda Estou Aqui” retrata a emocionante história de Eunice Paiva e sua família durante a Ditadura Militar no Brasil (Imagem: Alile Dara Onawale | Divulgação)

Ambientado em 1970, “Ainda Estou Aqui” é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que retrata a emocionante trajetória de sua mãe, Eunice Paiva, durante a Ditadura Militar no Brasil. A história expõe a repressão sofrida por Eunice, sua família e amigos após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva. Além disso, o filme acompanha os desafios de Eunice anos depois, ao lidar com o diagnóstico de Alzheimer, trazendo um retrato sensível de sua jornada.

3. Minha Mãe com Seu Pai (30/04)

“Minha Mãe com Seu Pai” traz a proposta inovadora de reunir pais e mães solteiros em uma experiência única para encontrar o amor (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Nova aposta do Globoplay na categoria “programas de namoro”, “Minha Mãe com Seu Pai” traz uma proposta inovadora: reunir pais e mães solteiros em uma experiência única para encontrar o amor. No primeiro teaser, o público já teve um gostinho do que vem por aí, acompanhando o primeiro encontro entre os participantes. Apesar disso, essa foi uma das poucas informações reveladas até o momento, e o que a sinopse sugere é que o programa trará dinâmicas surpreendentes e reviravoltas que podem mudar o rumo das relações.

4. Saia Justa (30/04)

O programa “Saia Justa” surge com novas apresentadoras e novidades na dinâmica (Imagem: Reprodução digital | Globoplay)

Sob o comando da veterana Bela Gil, ao lado de Eliana, Tati Machado e Rita Batista, “Saia Justa” retorna para mais uma temporada repleta de novidades. Mantendo seu espaço de diálogo entre mulheres, o programa agora se aproxima ainda mais do público por meio de um grupo de WhatsApp, onde as apresentadoras poderão receber histórias e compartilhar suas perspectivas sobre diversos temas.

Além disso, os episódios serão disponibilizados em formato de podcast e no YouTube. Aos domingos, Eliana também marcará presença no “Fantástico”, conversando com uma personalidade sobre o tema da semana. Assim como nas temporadas anteriores, a exibição será simultânea no GNT e no Globoplay, toda quarta-feira às 22h30.