10 dicas para fazer a transição de carreira para a tecnologia

A busca por um novo emprego está no radar de 54% dos brasileiros neste ano. O dado foi mapeado pela consultoria de RH Robert Half, no início do ano, a partir de entrevistas com mais de mil pessoas com ensino superior completo e pelo menos 25 anos.

Desse grupo, um terço pretende buscar outra carreira. Entre os motivos, estão realização pessoal, qualidade de vida, maiores salários e a vontade de aprender algo novo. Além disso, a opção por um modelo flexível de trabalho é relevante para 32%.

“Há menos de dez anos, eu faria parte das estatísticas. Fiz exatamente esse movimento, aos 23 anos, ao me tornar mãe. E a tecnologia foi a área escolhida por cumprir todos esses requisitos mencionados pelas pessoas nessa pesquisa”, relembra Isabela Castilho, que, desde abril de 2023, ocupa a posição de CEO da Rocketseat, ecossistema de educação voltado para profissionais de tecnologia.

Antes de investir nos estudos de programação, a profissional passou por várias experiências, trabalhando, por exemplo, na área administrativa e como vendedora. Conseguiu seu primeiro emprego na área após se tornar mãe. “Fazer uma transição de carreira nem sempre é uma decisão fácil, envolve mudanças e riscos que você precisa encarar. O caminho e as pedras que encontramos são próprias de cada jornada, mas existem atitudes que podem nos ajudar a alcançar uma escolha que seja profissionalmente sustentável”, revela.

A partir dessa vivência, Isabela Castilho destaca 10 dicas para ter sucesso na transição de carreira. Confira!

1. Encontre sua área de interesse

Entender o que lhe motiva é o primeiro passo. A tecnologia é hoje uma das áreas mais promissoras. O estudo da consultoria Michael Page mostrou que aproximadamente 76% das vagas de TI (Tecnologia da Informação) tiveram aumentos salariais superiores à taxa de inflação em 2024.

O aumento dos investimentos em IA (Inteligência Artificial) e a crescente adoção pelas empresas tem estimulado também o crescimento dos salários. Profissionais especializados saem ganhando até R$ 20 mil, quadruplicando o ganho inicial de um profissional da área, que já sustenta remunerações acima do mercado.

2. Valorize suas habilidades

Neste cenário, cada vez mais as soft skills, como resolução de problemas, pensamento crítico e gestão de projetos, serão fundamentais. São capacidades profissionais desenvolvidas em qualquer área e que podem ser adequadas ao seu novo objetivo profissional. Conhecer e listar quais dessas “habilidades transferíveis” você tem é estratégico para o currículo.

3. Adquira conhecimentos certeiros

Estude a nova área que pretende seguir e foque nas habilidades essenciais para o campo de interesse. Começar por cursos gratuitos e online é premissa básica, especialmente diante de tanta oferta de qualidade. Testar e usar esses novos conhecimentos na criação de projetos, mesmo que solos, é uma boa maneira de formar portfólio na área de tecnologia.

É fundamental estudar e adquirir certificados da nova área que deseja trabalhar (Imagem: fizkes | Shutterstock)

4. Invista em educação e certificações

Para quem vai optar pela tecnologia, temas como desenvolvimento de software, análise de dados, segurança cibernética e inteligência artificial não podem ficar de fora. À medida que vai se desenvolvendo, buscar certificações é uma forma de ganhar vantagem em relação a outros profissionais, reforçando, inclusive, seu comprometimento com a transição de carreira.

5. Busque experiência

Envolva-se com a área mesmo antes de migrar. Busque por projetos freelancers, em colaboração ou voluntários. Construir um portfólio sólido é fundamental.

6. Networking e mentoria

Esteja em eventos, comunidades e grupos online. O networking não só abre portas, como possibilita insights preciosos sobre o mercado de trabalho. Buscar um mentor que possa orientá-lo e inspirá-lo é uma forma de potencializar esse aprendizado.

7. Seja persistente

Parece descartável, mas essa recomendação é uma daquelas que temos que nos lembrar a todo o momento. A transição é desafiadora. Mas, com metas claras e vontade, é possível alcançá-las.

8. Não esqueça o currículo

Renove com seu novo objetivo. Mantenha-o atualizado. Além disso, reúna todas as suas habilidades que possam ser “transferíveis” à nova carreira, experiências práticas e certificações.

9. Seja honesto e transparente

Seja sincero sobre seu momento de transição. Exponha suas motivações e aspirações de maneira clara. Essa transparência e clareza são estratégicas quando você estiver disputando posições no novo mercado.

10. Peça feedback constantemente

Comunidades online, programas de mentorias e colegas mentores são oportunos para essa revisão. Além de lhe ajudar a avaliar se você está no caminho certo, as trocas colaboram em momentos mais desafiadores.

Por Grazieli Binkowski