Durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa no calendário cristão, é comum que muitas pessoas evitem o consumo de carne vermelha como forma de penitência, reflexão espiritual e respeito à tradição religiosa. Nesse contexto, as receitas vegetarianas se tornam excelentes alternativas para variar o cardápio sem abrir mão do propósito quaresmal. Além de manterem a tradição, essas opções também promovem uma alimentação mais leve e equilibrada neste período especial.

A seguir, confira 5 receitas vegetarianas para a Quaresma!

Moqueca de banana-da-terra

Ingredientes

4 bananas-da-terra maduras cortadas em rodelas grossas

1 cebola cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em tiras

1 pimentão amarelo cortado em tiras

2 tomates maduros cortados em rodelas

maduros cortados em rodelas 200 ml de leite de coco

2 colheres de chá de azeite de dendê

1 dente de alho picado

Pimenta-do-reino moída, sal e coentro fresco picado a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela de barro ou fundo grosso, coloque uma camada de cebola, seguida por tomate, pimentões e rodelas de banana. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o alho. Repita as camadas até finalizar os ingredientes.

Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e leve ao fogo baixo por cerca de 20 minutos, sem mexer, até que os legumes estejam cozidos e os sabores bem integrados. Desligue o fogo, esprema o limão e finalize com coentro fresco por cima.

Escondidinho de abóbora com proteína de soja

Ingredientes

Purê de abóbora

600 g de abóbora cabotiá sem casca, cozida e amassada

cabotiá sem casca, cozida e amassada 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho picado

Sal e noz-moscada ralada a gosto

Recheio

1 xícara de chá de proteína de soja miúda

Água quente para hidratar

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 tomate maduro picado

2 colheres de sopa de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Purê de abóbora

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Adicione a abóbora e misture bem. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.

Recheio

Em um recipiente, cubra a proteína de soja com água quente e deixe descansar por 15 minutos. Escorra e esprema bem. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte a proteína de soja hidratada e refogue até dourar. Adicione o tomate, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cominho. Cozinhe até secar o excesso de líquido. Finalize com cheiro-verde.

Em um refratário untado com azeite, espalhe metade do purê de abóbora. Por cima, adicione o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200?°C por 20 minutos ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Macarrão integral ao pesto de rúcula e nozes

Ingredientes

250 g de macarrão integral

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/4 de xícara de chá de nozes

1 dente de alho

Água para cozinhar

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

2 colheres de sopa de suco de limão

2 colheres de sopa de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Depois, no liquidificador ou processador, bata a rúcula, as nozes, o alho, o suco de limão, o azeite e as duas colheres de sopa de água até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o pesto ao macarrão ainda quente. Sirva em seguida.

Guioza recheado de cogumelo e batata (Imagem: sherlesi | Shutterstock)

Guioza recheado de cogumelo e batata

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de água morna

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de sal

Água para cozinhar

Farinha de trigo para enfarinhar

Recheio

3 batatas médias cozidas e amassadas

1 xícara de chá de cogumelo Paris picado

Paris picado 1 cebola picada

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o óleo. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Sove por cerca de 5 minutos. Cubra com pano úmido e deixe descansar por 20 minutos.

Recheio

Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e sem líquido. Junte as batatas amassadas, tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Mexa bem e deixe esfriar.

Abra a massa com um rolo sobre superfície enfarinhada com farinha de trigo até ficar fina. Corte círculos com um copo. Coloque 1 colher de chá do recheio no centro de cada círculo, dobre ao meio e pressione as bordas com os dedos ou um garfo para selar. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe os bolinhos em etapas, por 3 a 4 minutos, ou até que subam à superfície. Retire com escumadeira e sirva.

Torta de legumes

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/4 de xícara de chá de água

1 pitada de sal

Recheio

1 cenoura ralada

1 abobrinha cortada em cubos pequenos

cortada em cubos pequenos 1/2 pimentão vermelho picado

1/2 cebola picada

1 tomate sem sementes e picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Orégano, sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture as farinhas e o sal. Adicione o azeite e a água aos poucos, misturando com as mãos até obter uma massa homogênea e moldável. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de torta com papel-manteiga. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 10 minutos. Retire e reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o pimentão, a cenoura, o tomate e a abobrinha. Cozinhe até os legumes amaciarem e o líquido secar. Tempere com orégano, sal, pimenta-do-reino, salsinha e cebolinha. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180?°C por 20 minutos. Sirva em seguida.