5 dicas para melhorar a produtividade no dia a dia

Sentir-se sobrecarregado é uma realidade comum, especialmente quando as horas parecem escorrer pelos dedos e as pendências se acumulam. Em um cenário em que a agilidade é exigida o tempo todo, muitas pessoas enfrentam o desafio de produzir mais sem perder a qualidade ou a saúde mental. Para mudar esse panorama, é preciso mais do que força de vontade — é necessário aplicar métodos eficientes e sustentáveis que façam sentido para sua rotina.

Segundo o autor do livro “Sete Minutos para aumentar a sua produtividade”, John Brandon, especialista no assunto há mais de uma década, pequenas mudanças podem transformar a rotina. Para ele, produtividade eficaz não é sobre fazer mais coisas, mas, sim, sobre saber o que realmente importa e focar o que faz a diferença.

Abaixo, confira 5 hábitos, conforme o livro de John Brandon, para colocar em prática e aumentar a produtividade!

1. Comece o dia com um planejamento rápido

Antes de mergulhar nas atividades, reserve sete minutos para definir as prioridades. Anote as três tarefas mais importantes e direcione sua energia para elas. Isso evita a sensação de estar sempre apagando incêndios e traz mais controle.

2. Faça primeiro o mais importante

Ao longo do dia, sua energia e capacidade de concentração diminuem. Por isso, John Brandon sugere começar pelo que realmente importa. Jeff Bezos, por exemplo, reserva a manhã para as reuniões mais desafiadoras, pois sabe que esse é seu momento mais produtivo.

Defina horários para checar os e-mails e respondê-los (Imagem: Alina Troeva | Shutterstock)

3. Defina horários específicos para checar e-mails

Abrir a caixa de entrada constantemente desvia o foco. Para evitar esse desperdício de tempo, estabeleça períodos fixos para respondê-los. Isso permite que você trabalhe com mais atenção nas tarefas essenciais.

4. Faça pausas estratégicas a cada 90 minutos

Trabalhar por longos períodos sem descanso reduz a produtividade. A cada 1h30, faça uma pausa de cinco a dez minutos para recarregar a mente. Pequenos intervalos incentivam a manter o foco e aumentam o rendimento durante o dia.

5. Elimine distrações digitais

Notificações constantes em aplicativos podem tirar a concentração e fazer com que perca tempo sem perceber. Silencie os alertas enquanto estiver no trabalho e estabeleça momentos específicos para checar o celular. Dessa forma, é possível manter a atenção no que é importante.

Por Gabriela Cuerba